Nissan Teana giảm 104 triệu tại Việt Nam "đấu" Toyota Camry

Trong tháng 4/2018 này, Thương hiệu ôtô Nissan Việt Nam sẽ chính thức áp dụng mức giá bán niêm yết mới dành cho mẫu xe sedan Teana nằm trong phân khúc hạng D. Cụ thể, xe Nissan Teana mới chỉ còn 1,195 tỷ đồng, giảm “kịch sàn” 104 triệu đồng so với mức giá cũ. Trước đó, vào hồi đầu tháng 1/2018, Nissan Teana cũng đã bất ngờ được Nissan Việt Nam "đại hạ giá" tới 191 triệu đồng, kéo giá bán xuống từ 1,490 tỷ đồng xuống còn 1,299 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, mẫu xe hạng D của Nissan đã giảm giá hơn 300 triệu đồng. Từng được ra mắt tại triển lãm VIMS 2016, mẫu xe sedan Teana phiên bản 2017 mang thiết kế mới của Nissan với "bộ mặt" mới như lưới tản nhiệt hình chữ V "V-Motion" kèm cặp đèn pha mới, nay đã có thêm các dải đèn LED chiếu sáng ban ngày và bóng pha dạng thấu kính projector. Ở hai bên thân xe, Teana phiên bản mới của hãng ôtô Nissan cũng không có thêm sự thay đổi hoàn toàn nào ngoài việc trang bị bộ mâm đúc 5 cánh kép mới với đường kính 18 inch và hoàn thiện với bề mặt phay bóng kim loại kết hợp với sơn đen bóng. Ở phần đuôi, hãng xe ôtô Nissan cũng đã thay đổi một chút cản sau của Teana phiên bản 2017 khi ốp nhựa đen mờ ở phần dưới cho chiếc xe. Các đèn hậu hình boomerang cũng đã rộng và thấp hơn. Theo Nissan, phiên bản nâng cấp mới nhất này có độ cản gió thấp hơn 10% so với trước. Teana mới sở hữu nội thất với hàng loạt các cải tiến. Các ghế ngồi của xe được ứng dụng công nghệ "không trọng lực" Zero Gravity, lấy cảm hứng từ nghiên cứu của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) về tư thế tối ưu của phi hành gia trong môi trường không trọng lực, giảm nhức mỏi khi ngồi trong xe quá lâu. Hàng ghế trước của xe đều có thể chỉnh điện, riêng ghế lái có thể điều chỉnh 8 hướng. Trên bệ trung tâm của chiếc xe này, khay để cốc nay đã được thiết kế lại với khả năng để được những chiếc cốc có tay cầm. Nằm trên bảng điều khiển trung tâm của xe là hệ thống thông tin giải trí với màn hình màu 5 inch, có hỗ trợ kết nối Bluetooth. Tay lái của xe có thiết kế tương tự dòng SUV cao cấp Murano, điều chỉnh 4 hướng, có nút điều khiển âm thanh và sử dụng trợ lực thủy lực. Các vật liệu nội thất cũng được chú trọng hơn với cabin bọc da và ốp gỗ đẹp mắt. Ngoài ra, những trang bị tiện nghi khác sẵn có của Teana gồm dàn âm thanh Bose 9 loa, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động có chức năng lọc bụi bẩn, cửa sổ trời, chìa thông minh khởi động bằng nút bấm, hệ thống giữ ga tự động Cruise Control. Teana phiên bản 2017 ngoài việc nâng cấp bên trong nội thất, nó sẽ vẫn sở hữu khoang hành lý có thể tích lên tới 436 lít. Với hàng ghế sau gập lưng được 40/60, thể tích của khoang hành lý có thể mở rộng khi cần thiết. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản Teana 2017 sẽ được phân phối với duy nhất một phiên bản động cơ 4 xi-lanh 2488 cc 4 xi-lanh thẳng hàng DOHC nạp khí tự nhiên, có công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị an toàn và hỗ trợ người lái cơ bản của xe bao gồm chống bó cứng phang ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh BA, kiểm soát cân bằng động VDC, kiểm soát mất lái chủ động AUC và camera lùi... Tại thị trường ôtô Việt, mẫu xe sedan nhập khẩu Nissan Teana hiện đã được giảm tới 300 triệu đồng chỉ sau 3 tháng. Với mức giảm "khủng" này, nó sẽ giúp giá bán lẻ của Teana xuống mức 1,195 tỷ đồng nhằm cạnh tranh với hai đối thủ cạnh tranh với Toyota Camry và Honda Accord. Video: Cận cảnh mẫu xe sedan Nissan Teana 2017 tại Việt Nam.

