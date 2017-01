Nissan Sunny 2017 ra mắt Châu Á giá từ 262 triệu

Hãng xe Nhật Bản vừa cho ra mắt tại thị trường Ấn Độ mẫu xe thế hệ mới Nissan Sunny 2017 với giá bán đi kèm từ 262 triệu đồng. Khác biệt với hai nhà đồng hương khác là Honda và Toyota khi lựa chọn thị trường Thái Lan là điểm ra mắt phiên bản mới cho hai mẫu xe Vios và City. Ở phiên bản 2017, thiết kế của Nissan Sunny thế hệ mới không có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm. Cụ thể phần đầu xe vẫn sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình thang với các thanh ngang cùng đường viền mạ crôm sáng, logo của hãng đặt chính giữa. Cụm đèn pha dạng to bản được hãng thiết kế vuốt ngược sang hai bên, nhìn khá giống hình tam giác lớn. Trong khi đó cụm đèn sương mù nằm gọn ở hai hốc hút gió trên cản trước của xe. Bộ la-zăng làm bằng hợp kim 7 chấu kích thước lớn 17inch, trong khi đó phần tay nắm cửa được làm bằng kim loại nhôm sáng. Nội thất của Nissan Sunny ấn tượng với màu đen tuyền cùng những trang bị tiện nghi trên xe. Vô-lăng dạng 3 chấu thể thao tích hợp phím chức năng, ghế ngồi bọc vải, nút khởi động Start/Stop, hệ thống khóa điều khiển từ xa, chìa khóa thông minh, điều hòa hai vùng độc lập... Ở hàng ghế thứ hai ddược thiết kế khá rộng mang đến sự thoải mái cho hành khách, đồng thời đi kèm bệ tì tay và giá để cốc nước… Trang bị các tính năng an toàn trên xe gồm hệ thống chông bó phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống hỗ trợ phanh AB, 4 túi khí an toàn,… Tuy nhiên ở phiên bản mới này, Nissan Sunny 2017 vẫn sở hữu cơ chế vận hành giống với phiên bản cũ với động cơ xăng 1.5 lít và 1 bản động cơ dầu diesel DCI 1.5 lít. Cả hai động cơ trên đều được đi kèm hộp số sàn 5 cấp. Trong khi đó, phiên bản động cơ xăng sẽ được bổ sung thêm hộp số biến thiên vô cấp CVT. Tại thị trường Ấn Độ, hãng xe Nhật Bản Nissan giới thiệu tới khách hàng mẫu Sunny 2017 với 6 tùy chọn về màu sắc ngoại thất gồm: Trắng Pearl White, Bạc Blade Silver, Xám Bronze Grey, Xám Deep Grey, Đen Night Shade và Nâu Sandstone Brown. Tại Ấn Độ, Nissan Sunny mới sẽ được bán ra với giá từ 791.000 INR đến 1.089.000 INR (tương đường từ 262 triệu đồng đến 360 triệu đồng).

