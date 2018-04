Nissan ra mắt ôtô điện Sylphy với 338 km/lần xạc

Đến với triển lãm ôtô Bắc Kinh 2018, thương hiệu xe Nhật Bản - Nissan đã hé lộ một mẫu xe ôtô điện Nissan Sylphy mới, mẫu xe đầu tiên của họ được chế tạo ở Trung Quốc để dành riêng cho thị trường này. Dựa trên cùng cơ sở gầm bệ với Leaf thế hệ thứ hai, Nissan Sylphy mới sử dụng một hệ dẫn động không xả khí thải và cụm pin lithi-ion đặt bên dưới ghế ngồi, qua đó mang lại cho xe cự li di chuyển là 338 km. Về ngoại hình, Nissan Sylphy 2019 mới có nét giống với người anh em hatchback Leaf. Nó có tấm cản va được tạo hình tương tự, lưới tản nhiệt kết hợp đèn pha trước tạo hình một hình chữ V lớn. Logo “Zero Emission” đặt ở góc phía dưới của cửa trước và cả ở cốp xe phía sau. Ngoài ra, xe cũng có một bộ la-zăng tương tự như Nissan Leaf thế hệ thứ hai và những chi tiết màu xanh lam thể hiện tính thân thiện môi trường. Nội thất của Nissan Sylphy mới này cũng tương tự Leaf với hệ thống thông tin giải trí nằm ở giữa mặt táp-lô. Một số tính năng nổi trội của xe bao gồm chế độ lái bán tự động ProPilot giúp điều chỉnh khoảng cách an toàn với xe phía trước, chế độ đỗ xe tự động ProPilot Park... Một công nghệ khác dự kiến sẽ được trang bị trên tất cả các xe điện của hãng xe Nhật Bản này cũng sẽ có mặt trên Nissan Sylphy bao gồm; hệ thống kết nối Android Auto và Apple CarPlay, chế độ e-Pedal cho phép các trình điều khiển để bắt đầu, tăng tốc, giảm tốc và dừng lại đơn giản chỉ bằng bàn đạp ga. Về trang bị an toàn, xe có hệ thống Safety Shield, bao gồm can thiệp làn đường thông minh, cảnh báo chuyển làn đường, phanh khẩn cấp thông minh, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo giao thông phía sau, quan sát toàn cảnh, phát hiện đối tượng chuyển động và hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp nhầm chân phanh/chân ga.Hãng xe ôtô Nissan sẽ chính thức bày bán xe điện Sylphy ở thị trường Trung Quốc vào giai đoạn sau của năm nay, và nó sẽ gia nhập cùng những phiên bản khác của Sylphy đang sử dụng động cơ đốt trong truyền thống khác. Cùng với Leaf, Sylphy là 1 trong 20 xe điện được Nissan có kế hoạch cho ra mắt trong vòng 5 năm tới. Video: Nissan ra mắt xe ôtô chạy điện Sylphy với 338 km/lần xạc.

