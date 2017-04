Ninh Dương Lan Ngọc cầm lái Mercedes-AMG SLC 43 tiền tỷ

Diễn viên trẻ Ninh Dương Lan Ngọc vừa có chuyến đi đến đường đua Bira - Pattaya tại Thái Lan để tham gia hoạt động nằm trong chương trình "Lái xe trải nghiệm MBDE 2017" tại Thái Lan do Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức. Trút bỏ hình ảnh ngọc nữ thường thấy, "nàng Cám" cho thấy một vẻ đẹp năng động, cá tính bên mui trần Mercedes-AMG SLC 43. Từng xuất hiện tại VIMS 2016, AMG SLC 43 là mẫu xe mang đậm "chất thể thao" nhất, và cũng là mẫu xe giá rẻ nhất. Ra mắt lần đầu vào năm 2011 và đổi tên thành SLC vào cuối năm 2015, Mercedes-Benz cũng ngay lập tức nâng cấp lớn giữa vòng đời cho chiếc xe đậm chất thể thao này. Trên SLC 43 nói riêng và toàn bộ SLC nói chung, Mercedes đã sửa đổi ngoại thất của chiếc xe theo ngôn ngữ Sensual Purity mới nhất, mềm mại hơn. Đèn pha cũng đã được nâng cấp với hệ thống chiếu sáng LED thông minh, trong khi cản trước của SLC 43 AMG có thiết kế thể thao như các dòng 43 AMG khác của Mercedes. Ở hai bên thân xe, SLC không có sự thay đổi gì so với SLK trước đó. Phiên bản SLC 43 AMG có mâm 10 cánh đơn thể thao khá giống siêu xe nổi tiếng một thời Mercedes SLS AMG. Trong khi đó ở phía sau, chiếc xe có các đèn hậu mới hiện đại hơn, sử dụng công nghệ chiếu sáng LED đẹp mắt như C-Class hiện tại. Điểm phân biệt SLC 43 AMG với các bản SLC khác đó là cặp ống xả kép nằm đối xứng dưới cản sau. Ngoài ra, bên trong khoang lái, hãng xe Mercedes-Benz đã trang bị cho xe vô-lăng thể thao mới, bảng đồng hồ có thiết kế sửa đổi, hệ thống thông tin giải trí COMAND thế hệ mới nhất cùng những tùy chọn màu da và ốp nội thất mới. Mui trần SLC 43 AMG cũng được Mercedes-Benz trang bị sẵn cặp ghế thể thao ôm hông hơn, được bọc trong da cao cấp với 2 tông màu đen - đỏ đầy kích thích. Trong khi đó, các chi tiết ốp trong xe được làm giả carbon với những đường vân nổi tạo vẻ mạnh mẽ cho chiếc xe. Bên cạnh SL, SLC là 1 trong 2 dòng xe mui trần của Mercedes với mui xếp cứng. Bộ mui xếp cứng thủy lực - điện của SLK cũng được Mercedes cải tiến trên SLC, với khả năng đóng mở ở tốc độ tối đa 40 km/h. Thể tích khoang hành lý của SLC khá lớn khi đạt 335 lít khi mui mở và bị giảm xuống còn 225 lít khi mui xếp lại. Nằm dưới khoang máy của SLC 43 AMG là khối động cơ V6 3.0l tăng áp kép, có công suất tối đa 362 mã lực và mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 9 cấp thế hệ mới 9G-TRONIC, giúp chiếc xe chỉ mất 4,7 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h và tốc độ tối đa đạt 250 km/h (giới hạn điện tử). Trước đây, phiên bản thể thao của dòng SLK là SLK 55 AMG từng được trang bị động cơ V8 nạp khí tự nhiên. Tuy nhiên với sự xuất hiện của SLC 43 AMG, phiên bản này đã bị "khai tử" và không có "hậu duệ" SLC 55 AMG. So với SLK 55 AMG, động cơ V6 3.0l tăng áp kép của SLC 43 AMG yếu hơn 54 mã lực, nhưng mạnh hơn 19 Nm. Trước đây, dòng SLC từng được Mercedes gọi là SLK tuy nhiên hiện tại, hãng đã đổi tên để tạo tính đồng nhất hơn với 3 mẫu xe sedan cơ bản C, E và S-Class. Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-AMG SLC 43 được niêm yết chính hãng với mức giá là 3,619 tỷ đồng. Được biết, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc luôn là một "fan bự" của thương hiệu Mercedes-Benz. Cô nàng cá tính này cũng sở hữu một chiếc xe Mercedes C300 AMG chính hãng trị giá 2 tỷ đồng vào cuối năm 2016 vừa qua và tham gia vào dàn sao Việt sở hữu xe Mercedes-Benz. Ninh Dương Lan Ngọc từng được vinh danh tại giải Cánh Diều Vàng Việt Nam cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh" năm 2010 và 2015, giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại liên hoan phim quốc gia lần thứ 17, giải Mai Vàng cho "Nữ diễn viên điện ảnh năm 2011"... Bên cạnh đó, cô còn thể hiện khả năng nhảy múa khi đạt Quán quân của chương trình "Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 6".

