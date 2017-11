Ngày nay, không khó để bán cũng như tìm mua được một chiếc ôtô cũ tại Việt Nam, nhưng để bán được xe với mức giá “hời” quả không phải là điều dễ dàng, vì giá bán của xe ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Sau đây là những yếu tố quyết định đến giá bán xe ôtô cũ. Tại thị trường ôtô Việt Nam, thương hiệu là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định đến giá bán của những chiếc xe cũ. Đặc biệt, những mẫu xe đến từ thương hiệu Toyota đều có giá trị thanh khoản cao, và hầu như bất cứ chiếc xe nào được bán lại đều không bị “lỗ vốn” nhiều. Số kilomet của chiếc xe đã đi được (số ODO) là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá xe, vì phần nào có thể nói lên được “lịch sử chinh chiến” của chiếc xe đang được bán. Số ODO và giá xe sẽ tỷ lệ nghịch với nhau: Số ODO của xe càng cao thì giá xe càng thấp. Tuy nhiên, ngày nay số ODO hoàn toàn có thể được tua lại, do đó, chỉ dựa vào số ODO của xe thì khó có thể nhận biết được xe đã "tàn" hay chưa. Tình trạng tổng thể của xe được đánh giá từ những chi tiết dễ nhìn thấy nhất ở diện mạo và khoang nội thất, gồm những vết trầy xước, vết mõm, bào mòn, gỉ sét trên thân xe, hay là vết nứt trên kính. Ở khoang nội thất, ghế bị bong tróc, đèn không hoạt động, hệ thống giải trí “chập chờn”…cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến giá bán của xe. Hiệu suất hoạt động của xe cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến giá bán cao hay thấp. Động cơ gây ồn, xe khó nổ máy hay ống xả thải ra nhiều khói là những biểu hiện cho thấy sự “yếu ớt” trong khả năng vận hành của xe do không được chủ xe bảo dưỡng thường xuyên, đúng cách. Nếu bạn là người “chăm chỉ” chăm sóc, bảo dưỡng ôtô, hãy “show” những giấy tờ liên quan đến việc bảo dưỡng định kỳ của mình cho khách hàng mua xe được biết, điều này cũng giúp họ có thể an tâm hơn trước khi chấp nhận giá bán của bạn, dù có quá cao đi chăng nữa. Tình trạng xe bị gỉ sét được cho là nguyên nhân “giết chết” quá trình thỏa thuận bán xe giữa bạn và khách hàng. Chẳng có ai muốn trả tiền để mua một chiếc xe bị gỉ sét, bởi nó không chỉ thể hiện chất lượng của xe, mà còn cho thấy thái độ, sự quan tâm của người chủ đối với chiếc xe của mình. Tâm lý chọn màu xe của khách hàng cũng tác động không nhỏ đến giá bán xe cũ. Theo khảo sát, tại thị trường Mỹ, những mẫu xe có màu vàng, cam, xanh lá, đỏ và trắng được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất, vì đa số những màu này có tỷ lệ khấu hao thấp hơn so với những màu khác. Trong khi đó, tại thị trường xe cũ ở Việt Nam, những màu sơn được khách hàng ưa chuộng hơn gồm: Xám, đen, trắng, đỏ. Nếu xe của bạn thuộc hàng “hiếm” hay phiên bản giới hạn thì giá bán của xe chắc chắn sẽ cao hơn so với những mẫu xe cũ thông thường. Bởi ngoài chất lượng của xe, khách hàng còn thích những mẫu xe “độc, lạ”. Nếu xe của bạn chạy đã khá lâu nhưng lại có mức giá bán tiệm cận so với mức giá bán niêm yết của cùng mẫu xe trên thị trường xe mới thì chắc hẳn khách hàng chẳng ai dại dột lại đi mua xe cũ của bạn. Do đó, trước khi đưa ra giá bán yêu cầu, bạn nên tham khảo giá bán của xe mới trên thị trường ở thời điểm hiện đại.

