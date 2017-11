Những "xế khủng" phục vụ Tổng thống Mỹ tại APEC 2017

Đoàn xe ôtô hàng khủng phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump được ví như Nhà trắng bọc thép di động, bao gồm rất nhiều loại xe, đảm nhiệm các vai trò khác nhau, từ bảo vệ, lực lượng phản ứng nhanh, văn phòng thông tin liên lạc, trang thiết bị y tế, cơ quan truyền thông..., với số lượng nếu đầy đủ sẽ lên tới hơn 30 chiếc dẫn đường và bọc hậu. Việc sắp xếp cụ thể đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ sẽ được Mật vụ Mỹ thay đổi tuỳ theo từng sự kiện và điều kiện cụ thể, nhằm đảm bảo an ninh cao nhất, dẫn đầu sẽ là những chiếc xe mở đường và xe dẫn đoàn. Đáng chú nhất trong số này là xe Chevrolet Suburban với biệt danh Roadrunner với nhiều nhiệm vụ như liên lạc, hậu cần, bảo vệ. Những xe này thường chạy trước Đoàn xe Tổng thống từ vài phút cho tới chỉ vài giây, để kiểm tra giao thông, đường sá, báo hiệu và mở đường. Xe dẫn đường có thể là một chiếc Chevrolet Suburban của Mật vụ Mỹ, hoặc xe cảnh sát địa phương, hoặc một chiếc xe bất kỳ do Mật vụ Mỹ chọn. Thường có ít nhất hai chiếc siêu xe limousine bọc thép và Tổng thống Mỹ sẽ dùng một trong số đó, những chiếc còn lại đóng vai trò nguỵ trang. Trong chuyến công du tới Việt Nam của nhà lãnh đạo Mỹ để tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng, Mật vụ Mỹ mang theo hai chiếc Cadillac One giống hệt nhau, với biệt danh "Quái thú" (The Beast). Được chế tạo riêng cho Tổng thống Mỹ, The Beast có hệ thống cung cấp oxy riêng trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học. Tất cả cửa sổ đều cố định hoàn toàn và không thể kéo xuống và có thể chịu được các vụ nổ và đạn xuyên giáp. Nội thất của chiếc xe được cho là được hàn kín để chống bị tấn công bằng hoá chất. Ngoài ra, có thể bên trong xe sẽ được trang bị một cơ chế khoá an toàn, tức là trong trường hợp khẩn cấp, toàn bộ cửa xe được tự động khoá. Xe được trang bị các camera hồng ngoại, định vị GPS, hệ thống liên lạc vệ tinh cho phép nó hoạt động trong bất kỳ điều kiện nào và đảm bảo rằng Tổng thống luôn luôn có thể liên lạc. Cầm lái chiếc xe bọc thép chở Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là một đặc vụ CIA được huấn luyện đặc biệt để có thể ứng phó với tất cả các tình huống khẩn cấp chứ không chỉ làm nhiệm vụ lái xe thông thường. Bên cạnh đó còn có những chiếc SUV đặc chủng, trong đó mọt số chiếc có tên gọi (Halfback) chở phân đội mật vụ đặc nhiệm với ít nhất 4 đặc vụ ddược trang bị vũ khí, xe phá sóng xe chở các cố vấn cùng bộ chỉ huy, xe chở bác sĩ cùng đội ngũ hỗ trợ cho Tổng thống Mỹ khi gặp tình huống. Trong ảnh là một chiếc Suburban, nó có nhiệm vụ phát hiện tên lửa hay thiết bị nổ, gửi tín hiệu gây nhiễu thiết bị điện tử và gây nhiễu thiết bị nổ. Xe tình báo (ID Car) là một trạm thông tin di động giúp giao tiếp với các đơn vị giám sát và cảnh sát địa phương. Các nhân viên trên xe sẽ thu thập thông tin tình báo về các mối đe doạ tiềm tang có thể xảy ra trên đường. Xe van báo chí (Press Vans) là xe lớn chở Cơ quan Báo chí Nhà Trắng. Không gian này được dành riêng cho các hãng tin tức lớn, có thiết bị truyền hình trực tuyến. Trên nóc xe được trang bị các dải ăngten vệ tinh. Chiếc xe này giúp các quan chức Nhà Trắng kết nối với thế giới. Xe cứu thương (Ambulance) thường đi phía sau đoàn xe. Chiếc xe này chở theo bác sĩ để khắc phục hậu quả sau cuộc tấn công. Cùng một số những mẫu xe khác, đoàn xe hộ tống tổng thống Mỹ và đem lại sự an toàn tuyệt đối, nhưng cũng đắt nhất thế giới. Để đảm bảo cho công tác an ninh, những chiếc xe chuyên chở Tổng thống Mỹ sẽ bị phá hủy sau khi vị Tổng thống đó hết nhiệm kì và Tổng thống mới sẽ dùng xe mới. Bộ Nội vụ Mỹ cho biết không có chiếc xe nào của Nhà Trắng sau khi "nghỉ hưu" lại thuộc về sở hữu cá nhân.

