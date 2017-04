Những "xế hộp" người Việt mua nhiều nhất tháng 3/2017

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2017 thị trường ôtô Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 22.793 ôtô các loại. Con số này tăng 33% so với tháng 2 tương đương 5.632 xe. Trong đó, xe du lịch bán được 13.328 xe - nhiều hơn 3.551 xe so với tháng trước tương đương với mức tiêu thụ tăng 36%. Sau khi bị ảnh hưởng bởi các tháng sau Tết, thị trường xe bắt đầu tăng trở lại, và top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam cũng đã có nhiều sự thay đổi. So với tháng 2, doanh số của dòng xe crossover hạng B Ford EcoSport đã có sự tăng trưởng nhẹ, từ 384 xe lên thành 432 xe. Tuy nhiên về vị trí trong top 10, EcoSport lại giảm 1 bậc, từ thứ 9 của tháng trước xuống đứng "bét bảng" ở số 10. Trong 3 tháng đầu năm, Ford đã bán được 1265 chiếc EcoSport. Từ vị trí thứ 7 trong danh sách của tháng trước, Mazda CX-5 cũng đã bị "tụt bậc" xuống thứ 9 với tổng doanh số đạt 567 chiếc. Cũng như EcoSport, doanh số của CX-5 cũng tăng nhẹ so với mức 461 xe của tháng 9, nhưng chiếc xe bị tụt hạng do một "nhân tố bí ẩn" mới, lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách top 10 và cũng là một mẫu crossover hạng C. Mẫu crossover đã "đánh bại" Mazda CX-5 trong tháng 3 là chiếc Nissan X-Trail với tổng doanh số đạt 591 chiếc. Ra mắt vào tháng 9/2016, đây là lần đầu tiên X-Trail lọt vào danh sách top 10 xe bán chạy và như vậy, chiếc xe đã mất tới nửa năm để có thể khẳng định chỗ đứng của mình trong phân khúc crossover hạng C. Bước lên 1 bậc so với tháng trước là mẫu xe sedan hạng B Honda City, hiện đứng ở vị trí thứ 7 với doanh số đạt 689 chiếc. Hiện là mẫu xe đứng thứ nhì về doanh số trong phân khúc B, City được ưa chuộng bởi nhóm khách hàng cá nhân, trong khi đối thủ Toyota Vios có doanh số lớn còn nhờ vào lượng khách doanh nghiệp mua xe theo lô. Mẫu hatchback hạng C Mazda 3 trong tháng 2 đã bán được 837 chiếc, xếp ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên tới tháng 3, Mazda 3 đã tụt tới 2 bậc dù bán được tới 937 chiếc. Hiện vẫn là một trong những dòng xe Mazda được ưa chuộng tại Việt Nam, Mazda 3 được bán ra thị trường Việt Nam với 3 phiên bản khác nhau có giá bán từ 660 triệu- 784 triệu đồng. Mẫu xe Toyota đầu tiên xuất hiện trong danh sách top 10 xe bán chạy của tháng 3/2017 là chiếc Fortuner thế hệ mới, đứng ở vị trí thứ 5 với tổng doanh số 982 chiếc. Vốn đã là mẫu xe SUV đứng đầu phân khúc cỡ trung, tuy nhiên Fortuner càng có sức cạnh tranh lớn hơn với thế hệ mới với nhiều cải tiến, "bỏ xa" các đối thủ Isuzu D-Max, Ford Everest hay Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới. Vươn lên vị trí thứ 4 từ thứ 6 trong tháng 2/2017 là chiếc hatchback hạng A với doanh số bắt đầu lên tới hàng nghìn - đạt 1002 chiếc. Thành công của Morning có thể được lý giải do mức giá rẻ, thương hiệu đã được khẳng định qua cả chục năm và được bán ra thị trường với nhiều lựa chọn phiên bản khác nhau: 1.0MT có giá 327 triệu đồng, EXMT 338 triệu đồng, LXMT 362 triệu đồng, Si MT 385 triệu đồng và Si AT 413 triệu đồng. Bên cạnh X-Trail, một bất ngờ khác trong bảng xếp hạng xe bán chạy của tháng 3 là sự vượt trội của Ford Ranger với tổng doanh số 1014 chiếc. Được coi là "vua bán tải" tại Việt Nam và nhiều lần lọt vào danh sách top 10. Tuy nhiên việc Ranger đạt doanh số tháng lên tới hàng ngàn chiếc và đánh bại nhiều dòng xe bán chạy khác cũng không thường xuyên xảy ra. Kể từ vị trí thứ 2 trở đi, danh sách top 10 xe bán chạy của tháng 3/2017 không có sự thay đổi so với tháng 2. Trong đó, đứng thứ 2 là chiếc Toyota Innova thế hệ mới với tổng doanh số 1107 chiếc. Toyota Innova mới có 3 phiên bản, trong đó Innova 2.0E là 793 triệu đồng, Innova 2.0G là 859 triệu đồng và Innova 2.0V là 995 triệu đồng. Trong đó, phiên bản thấp nhất Innova E có doanh số cao nhất, lên tới 872 chiếc. Đã từ rất lâu, Toyota Vios liên tục nằm trong top 10 những mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam, trong đó có nhiều lần chiếc xe đứng ở vị trí đầu tiên. Lịch sử lại tiếp tục lặp lại trong tháng 3/2017 khi đã có tổng cộng 1415 chiếc Vios tới tay khách hàng Việt. Tại thị trường Việt Nam, giá bán của Vios 1.5G cao nhất 622 triệu đồng. Phiên bản 1.5E CVT có giá 588 triệu đồng, bản số sàn Vios 1.5E MT giá 564 triệu đồng.

