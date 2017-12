Những vụ triệu hồi ôtô lớn nhất tại Việt Nam 2017

Một trong những vụ triệu hồi xe ôtô lớn tại thị trường Việt trong năm 2017 là v hHơn 3.000 chiếc xe bán tải Nissan Navara sản xuất từ 20/9/2010 đến 01/12/2014 phải triệu hồi để kiểm tra và thay thế bộ thổi khí tại Việt Nam. Loạt Nissan Navara LE và Navara XE thuộc diện triệu hồi của hãng xe ôtô Nissan sử dụng túi khí Takata. Giống các mẫu xe sử dụng túi khí Takata, túi khí hành khách phía trước sau thời gian tiếp xúc lâu dài với môi trường với độ ẩm và nhiệt độ cao, bộ thổi khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập và biến đổi có thể hoạt động không bình thường theo thiết kế. Gần cuối tháng 8 năm 2017, hãng xe ôtô Toyota Việt Nam cũng ra thông báo triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước của 20.015 chiếc xe Vios và Yaris khiến người tiêu dùng Việt hoang mang. Theo đó sẽ có khoảng 18.138 xe ôtô dính lỗi được sản xuất tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 05/01/2009 đến 29/12/2012 và 1.877 xe Yaris nhập khẩu chính hãng được sản xuất từ ngày 01/09/2009 đến 31/08/2012 được thông báo triệu hồi. Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước sẽ được Toyota Việt Nam (TMV) thực hiện miễn phí từ ngày 28/08/2017. Đầu tháng 8/2017, có đến 319 chiếc sedan Honda Accord nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được ôtô Honda Việt Nam thông báo “hồi xưởng” do liên quan tới lỗi nguy cơ gây cháy. Theo lý giải của nhà sản xuất trong quá trình sản xuất, vật liệu hàn không được điền đầy vào bảng mạch của cảm biến ắc quy nên theo quá trình sử dụng xe, các chất lỏng như nước muối, sunphat... có thể xâm nhập vào các lỗ hàn bị khuyết của bảng mạch mới dẫn đến lỗi nghiêm trọng như vậy. Tháng 9/2017, theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tổng cộng 1.234 xe thuộc các mẫu A-Class, C-Class, E-Class, GLC, GLE, GL và cả dòng xe hiệu suất cao AMG nằm trong đợt triệu hồi mới nhất của Mercedes-Benz. Có tới 4 cuộc triệu hồi được Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện với nhiều dòng xe hiện đang được bán ra hiện nay lên đến hơn 1200 chiếc. Trong năm 2017, Mitsubishi Việt Nam cũng phát đi thông báo về việc triệu hồi đối với tổng số 4.218 chiếc xe Mitsubishi dính lỗi gồm Outlander Sport và Pajero Sport để khắc phục do lỗi hệ thống giảm chấn cửa sau. Theo lý giải từ phía hãng xe ôtô Mitsubishi tại Việt Nam, nguyên nhân chính của 2 đợt triệu hồi liên tiếp lần này là do phần nắp đậy của ống ngoài giảm chấn cửa hậu trên các mẫu xe này bị gỉ sét do lớp phủ chống ăn mòn không đầy đủ, dẫn đến nguy cơ gãy ra và gây tổn thương cho người đứng xung quanh cửa hậu vào thời điểm mở cửa. Mời quý độc giả xem video: Lỗi túi khí ô tô do Takata sản xuất có thể khiến hành khách tử vong.

Một trong những vụ triệu hồi xe ôtô lớn tại thị trường Việt trong năm 2017 là v hHơn 3.000 chiếc xe bán tải Nissan Navara sản xuất từ 20/9/2010 đến 01/12/2014 phải triệu hồi để kiểm tra và thay thế bộ thổi khí tại Việt Nam. Loạt Nissan Navara LE và Navara XE thuộc diện triệu hồi của hãng xe ôtô Nissan sử dụng túi khí Takata. Giống các mẫu xe sử dụng túi khí Takata, túi khí hành khách phía trước sau thời gian tiếp xúc lâu dài với môi trường với độ ẩm và nhiệt độ cao, bộ thổi khí có thể bị hơi ẩm xâm nhập và biến đổi có thể hoạt động không bình thường theo thiết kế. Gần cuối tháng 8 năm 2017, hãng xe ôtô Toyota Việt Nam cũng ra thông báo triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí phía trước của 20.015 chiếc xe Vios và Yaris khiến người tiêu dùng Việt hoang mang. Theo đó sẽ có khoảng 18.138 xe ôtô dính lỗi được sản xuất tại Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 05/01/2009 đến 29/12/2012 và 1.877 xe Yaris nhập khẩu chính hãng được sản xuất từ ngày 01/09/2009 đến 31/08/2012 được thông báo triệu hồi. Chương trình triệu hồi để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí của túi khí hành khách phía trước sẽ được Toyota Việt Nam (TMV) thực hiện miễn phí từ ngày 28/08/2017. Đầu tháng 8/2017, có đến 319 chiếc sedan Honda Accord nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan được ôtô Honda Việt Nam thông báo “hồi xưởng” do liên quan tới lỗi nguy cơ gây cháy. Theo lý giải của nhà sản xuất trong quá trình sản xuất, vật liệu hàn không được điền đầy vào bảng mạch của cảm biến ắc quy nên theo quá trình sử dụng xe, các chất lỏng như nước muối, sunphat... có thể xâm nhập vào các lỗ hàn bị khuyết của bảng mạch mới dẫn đến lỗi nghiêm trọng như vậy. Tháng 9/2017, theo thông báo từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tổng cộng 1.234 xe thuộc các mẫu A-Class, C-Class, E-Class, GLC, GLE, GL và cả dòng xe hiệu suất cao AMG nằm trong đợt triệu hồi mới nhất của Mercedes-Benz. Có tới 4 cuộc triệu hồi được Mercedes-Benz Việt Nam thực hiện với nhiều dòng xe hiện đang được bán ra hiện nay lên đến hơn 1200 chiếc. Trong năm 2017, Mitsubishi Việt Nam cũng phát đi thông báo về việc triệu hồi đối với tổng số 4.218 chiếc xe Mitsubishi dính lỗi gồm Outlander Sport và Pajero Sport để khắc phục do lỗi hệ thống giảm chấn cửa sau. Theo lý giải từ phía hãng xe ôtô Mitsubishi tại Việt Nam , nguyên nhân chính của 2 đợt triệu hồi liên tiếp lần này là do phần nắp đậy của ống ngoài giảm chấn cửa hậu trên các mẫu xe này bị gỉ sét do lớp phủ chống ăn mòn không đầy đủ, dẫn đến nguy cơ gãy ra và gây tổn thương cho người đứng xung quanh cửa hậu vào thời điểm mở cửa. Mời quý độc giả xem video: Lỗi túi khí ô tô do Takata sản xuất có thể khiến hành khách tử vong.