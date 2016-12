Những siêu xe, xe sang bị “khai tử” trong năm 2016

Mở đầu danh sách các dòng xe ôtô bị khai tử trong năm 2016 là mẫu xe siêu sang đã rất quen thuộc Rolls-Royce Phantom. Trong năm nay, mọi phiên bản của Phantom như sedan, coupe và Drophead đã dần bị ngừng sản xuất để "dọn đường" cho thế hệ mới. Bộ sưu tập cuối cùng của các dòng xe này là Rolls-Royce Phantom Zenith. Một "huyền thoại" khác bị khai tử trong năm 2016 khiến người yêu xe không khỏi nuối tiếc là dòng SUV Land Rover Defender sau 68 năm tồn tại. Lý do khiến Land Rover dừng sản xuất Defender là do chiếc xe không còn đáp ứng được các tiêu chuẩn khí thải. Chiếc Defender cuối cùng thuộc phiên bản 90 Heritage Softtop, được sản xuất tại nhà máy ở Solihull - Anh. Ra mắt cùng với các phiên bản máy xăng V10, Audi R8 e-tron sở hữu thiết kế y hệt nhưng có hệ động lực chạy điện với công suất 456 mã lực, giúp chiếc xe chỉ mất chưa đầy 4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Tuy nhiên do không được bán ra rộng rãi như bản máy xăng và có giá lên tới 1 triệu USD, R8 e-tron đã trở thành "thất bại" của Audi và bị ngừng sản xuất sau 19 tháng. Ra mắt lần đầu từ năm 2009, dòng xe thể thao mui trần Z4 thế hệ thứ 2 của BMW đã bị ngừng sản xuất trong tháng 8/2016. Hiện tại, đang có tin đồn rằng BMW ngừng tạo ra Z4 để chuẩn bị cho chiếc Z5 mới, được phát triển với sự hợp tác của Toyota. 11 năm trước, Toyota FJ Cruiser đã ra đời khi trào lưu thiết kế hoài cổ (retro) còn đang khá thịnh hành. Với thiết kế lấy cảm hứng từ Land Cruiser FJ40, Toyota FJ Cruiser đã từng có doanh số khá tốt. Tuy nhiên, "mốt" retro đã dần bị lãng quên, dẫn tới việc doanh số của xe giảm dần và FJ Cruiser chính thức dừng sản xuất vào tháng 8/2016. Trong năm 2016, hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng đã ngừng sản xuất dòng coupe thể thao Genesis Coupe bởi 2 lý do chính: 1 là Genesis đã trở thành thương hiệu xe sang của Hyundai, 2 là thế hệ mới của chiếc xe đang được hãng phát triển và dự kiến sẽ nằm trong Genesis. Được sản xuất từ năm 1983 tới 1991, mẫu xe compact thể thao Honda CR-X đã có lượng "fan" rất lớn trên Thế giới, dẫn tới việc Honda cho ra đời chiếc CR-Z với kiểu dáng tương tự vào năm 2010. Tuy nhiên khác với CR-X, CR-Z có cảm giác lái quá nhàm chán và hệ động lực hybrid khó độ, khiến chiếc xe đã bị dừng sản xuất trong năm nay. Với sự xuất hiện của dòng xe wagon Volvo V90 hoàn toàn mới, hãng xe Thụy Điển Volvo đã ngừng sản xuất chiếc V70 cũ, ra đời lần đầu tiên vào năm 2007.

