Những nữ cảnh sát Việt "nài cứng" môtô phân khối lớn

Câu lạc bộ Môtô tuần tra phân khối lớn của Học viện Cảnh sát nhân dân là CLB về xe môtô phân khối lớn duy nhất trong các trường Công an nhân dân hiện nay và được quản lý trực tiếp bởi Trung tâm nghiên cứu An toàn giao thông – Học viện cảnh sát nhân dân (CSND). Được biết, CLB bao gồm các hội viên đến từ các hệ học của trường Học viện CSND có niềm đam mê về môtô phân khối lớn. Câu lạc bộ là nơi gặp gỡ, giao lưu trao đổi kiến thức pháp luật, kinh nghiệm lái xe an toàn các dòng xe môtô, cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và học tập. CLB thường xuyên tham gia và tổ chức các đợt tập huấn và cuộc thi lái xe an toàn góp phần nâng cao kỹ năng điều khiển xe môtô tuần tra và kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ trong quá trình điều khiển phương tiện giao thông cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên Học viện CSND. CLB môtô tuần tra phân khối lớn Học viện CSND được cho là thuộc những tay lái giỏi và có niềm đam mê mãnh liệt với môtô của Học viện CSND. Trong số đó có một số là nữ giới. Quá trình tập luyện thực sự gian khổ và nghiêm khắc với các mẫu xe hiệu năng cao. Để có thể điều khiển một chiếc xe môtô phân khối lớn nặng nề này, các nữ sinh cảnh sát một cách thuần thục, các nữ cảnh sát tương lai phải trải qua quá trình đào tạo và tập luyện vất vả hơn nam giới rất nhiều. Nữ cảnh sát cầm lái những chiếc xe môtô phân khối lớn không chỉ xinh đẹp mà còn rất cá tính, mạnh mẽ mà không kém phần dịu dàng. Những “bông hồng thép” điều khiển điêu luyện xe phân khối lớn làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc chỉ đàn ông mới có thể đi phân khối lớn. Những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, thậm chí là chất hơn rất nhiều. Trong ảnh là Phạm Hồng Thủy (22 tuổi), nữ sinh của khoa Luật tố tụng hình sự của Học viện Cảnh sát nhân dân. Cô cũng là thành viên xuất sắc ở câu lạc bộ môtô phân khối lớn của trường trong thời gian vừa qua. Thủy cũng đã từng được chọn tham gia biểu diễn kỹ thuật điều khiển xe cho lễ kỷ niệm 49 năm thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân và 10 năm thành lập khoa Vũ trang diễn ra vào ngày 12/5/2017. Hơn một năm trước, Thủy "bén duyên" với môtô phân khối lớn. Cô bạn tìm thấy cảm giác thoải mái, được xả stress khi chạy trên những chiếc xe tay côn có tốc lực nhanh, nặng gấp 3 - 4 lần trọng lượng cơ thể mình. "Những chiếc xe phân khối lớn khá nguy hiểm và quá sức với nữ. Dòng xe môtô tay côn này đòi hỏi nhiều kỹ thuật phức tạp khi điều khiển, nhưng khi đã thành thục thì lại là niềm đam mê đối với các “bông hồng thép” của truòng Học viện cảnh sát nhân dân. Video: Hot girl học viện Cảnh sát lái xe môtô “khủng” điêu luyện (nguồn: HGTV).

