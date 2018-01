Những nguyên nhân hàng đầu khiến ôtô "uống" xăng

Sườn động cơ xe ôtô luôn trang bị cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Chi tiết này có cấu tạo từ điện trở và trực tiếp tiếp xúc nước làm mát. Khi cảm biến hỏng, nó sẽ truyền thông tin sai về nhiệt độ động cơ thực tế. Khi cảm biến hỏng, ECU đánh giá sai lệch về tình trạng thực của động cơ. Do vậy, lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ sẽ nhiều hơn bình thường. Từ đó, ôtô uống xăng nhiều dẫn đến hao phí nhiên liệu và tiền bạc. Người tiêu dùng nên thường xuyên kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Chỉ số hiển thị nhiệt độ dao động từ 85 đến 90 độ C là nhiệt độ ổn định và cảm biến vẫn hoạt động tốt. Nhưng trường hợp kết quả sai lệch hơn ngưỡng dao động thì cảm biến có nhiều khả năng hư hỏng, cần sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Một trong những điều mà các tài xế cần lưu ý là áp suất lốp xe phải phù hợp và ổn định trong từng điều kiện thời tiết. Nếu áp suất lốp dưới chuẩn, lốp chỉ tiếp xúc 2 cạnh khiến dễ bị mòn cạnh lốp bên. Lốp không đủ khí sẽ khiến xe tiêu thụ nhiên liệu con hơn bình thường do ma sát lớn. Được biết, áp suất lốp thấp hơn tiêu chuẩn 3PSI, với 1kg/cm2 = 14,22 PSI, thì lượng xăng tiêu thụ cao hơn 1 – 2%. Tuổi thọ lốp của xe cũng giảm từ 10 – 15%. Khi áp suât lốp thấp, xe cũng ăn xăng nhiều hơn bình thường. Trong thời gian dài nếu bạn không thay dầu nhớt, dầu xe không còn khả năng bôi trơn như ban đầu. Khi đó, ma sát giữa các chi tiết trong động cơ cao khiến máy nóng hơn, động cơ cũng đi xuống. Đây là nguyên nhân chính khiến xe nuốt xăng nhiều hơn bình thường. Động cơ sẽ hoạt động không tốt khi lọc gió của bộ phận này bám quá nhiều bụi bẩn. Nếu người tiêu dùng không nhanh chóng làm sạch lọc gió, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ xăng xe. Nguyên nhân cuối cùng khiến xe nuốt nhiều xăng là do tình trạng bó phanh, kẹt phanh tay. Ngoài các lý do trên, hành vi và kỹ thuật lái của người lái cũng khiến xăng tiêu hao nhiều. Chẳng hạn như tải đồ có khối lượng quá mức cho phép, tăng giảm tốc độ đột ngột, không tắt điều hòa khi đang ở chế độ khí trời, quên tắt các thiết bị không quan trọng... Video: Kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu.

Sườn động cơ xe ôtô luôn trang bị cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Chi tiết này có cấu tạo từ điện trở và trực tiếp tiếp xúc nước làm mát. Khi cảm biến hỏng, nó sẽ truyền thông tin sai về nhiệt độ động cơ thực tế. Khi cảm biến hỏng, ECU đánh giá sai lệch về tình trạng thực của động cơ. Do vậy, lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ sẽ nhiều hơn bình thường. Từ đó, ôtô uống xăng nhiều dẫn đến hao phí nhiên liệu và tiền bạc. Người tiêu dùng nên thường xuyên kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát. Chỉ số hiển thị nhiệt độ dao động từ 85 đến 90 độ C là nhiệt độ ổn định và cảm biến vẫn hoạt động tốt. Nhưng trường hợp kết quả sai lệch hơn ngưỡng dao động thì cảm biến có nhiều khả năng hư hỏng, cần sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Một trong những điều mà các tài xế cần lưu ý là áp suất lốp xe phải phù hợp và ổn định trong từng điều kiện thời tiết. Nếu áp suất lốp dưới chuẩn, lốp chỉ tiếp xúc 2 cạnh khiến dễ bị mòn cạnh lốp bên. Lốp không đủ khí sẽ khiến xe tiêu thụ nhiên liệu con hơn bình thường do ma sát lớn. Được biết, áp suất lốp thấp hơn tiêu chuẩn 3PSI, với 1kg/cm2 = 14,22 PSI, thì lượng xăng tiêu thụ cao hơn 1 – 2%. Tuổi thọ lốp của xe cũng giảm từ 10 – 15%. Khi áp suât lốp thấp, xe cũng ăn xăng nhiều hơn bình thường. Trong thời gian dài nếu bạn không thay dầu nhớt, dầu xe không còn khả năng bôi trơn như ban đầu. Khi đó, ma sát giữa các chi tiết trong động cơ cao khiến máy nóng hơn, động cơ cũng đi xuống. Đây là nguyên nhân chính khiến xe nuốt xăng nhiều hơn bình thường. Động cơ sẽ hoạt động không tốt khi lọc gió của bộ phận này bám quá nhiều bụi bẩn. Nếu người tiêu dùng không nhanh chóng làm sạch lọc gió, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ xăng xe . Nguyên nhân cuối cùng khiến xe nuốt nhiều xăng là do tình trạng bó phanh, kẹt phanh tay. Ngoài các lý do trên, hành vi và kỹ thuật lái của người lái cũng khiến xăng tiêu hao nhiều. Chẳng hạn như tải đồ có khối lượng quá mức cho phép, tăng giảm tốc độ đột ngột, không tắt điều hòa khi đang ở chế độ khí trời, quên tắt các thiết bị không quan trọng... Video: Kỹ năng lái xe tiết kiệm nhiên liệu.