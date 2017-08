Những mẫu xe ôtô sedan dùng chán bán vẫn lời

Đứng đầu bảng xếp hạng top xe ôtô sedan cũ là chiếc xe mang thương hiệu Nhật Bản - Subaru Impreza. Chiếc xe này sở hữu lối thiết kế khỏe khoắn, mang đậm chất thể thao của dòng họ Subaru. Các trang bị ngoại thất đáng chú ý của xe như cụm lưới tản nhiệt dạng lưới mắt cáo, thân xe và các chi tiết kèm bộ mâm hợp kim 16 inch đậm chất thể thao... "Trái tim" của xe là khối động cơ Boxer, dung tích 2.0 lít, 4 xi-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, cho hiệu suất đáng nể so với những dòng xe cùng phân khúc, đi cùng hệ dẫn động bốn bánh Symmetrical và hộp số tự động CVT. Mẫu xe Subaru Impreza phiên bản mới nhất vừa được bình chọn là mẫu xe Nhật Bản của năm 2017. Điểm đáng chú ý nhất của nó chính là việc những chủ nhân của xe sẽ rất vui khi bán lại mà chẳng lo mất giá. Cái tên thứ 2 trong danh sách “giữ giá” là Honda Civic mới. Mẫu sedan này sẽ khiến chủ nhân của nó không phải hối hận khi rút hầu bao để sở hữu, bởi tại thị trường Mỹ nó luôn là dòng xe không lo mất giá nhất. Honda Civic mới sở hữu ngoại và nội thất được thiết kế theo ngôn ngữ trẻ trung, hiện đại. Ở mỗi phiên bản, mẫu xe này lại có sự “lột xác” ngoạn mục, hướng đến chất lượng và đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng. Đầu xe và đuôi xe phiên bản mới nhất của Civic được thiết kế mang đến vẻ ngoài hầm hố và táo bạo. Nội thất với tông màu đen chủ đạo được trang bị nhiều tiện ích và tính năng an toàn mà chỉ có ở những xe phân khúc cao. Bộ la-xăng 5 chấu được cách điệu sang trọng và khỏe khoắn. Xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng xe giữ giá nhất nhiện nay là chiếc Nissan Maxima. Mẫu xe này được Nissan thiết kế dựa trên phiên bản concept thể thao từng xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2014. Tuy nhiên trên phiên bản thuong mại này, có thể dễ dàng nhận thấy từng chi tiết của xe đều mạnh mẽ, cứng cáp hơn so với trước đây. Đầu xe với cụm lưới tản nhiệt dạng chữ V, đèn pha dạng LED, đuôi xe cũng trở nên mạnh mẽ hơn với những đường gấp khúc táo bạo. Đặc biệt nội thất trên xe đều được làm từ những chất liệu cao cấp nhất, cùng với việc sở hữu hàng loạt tính năng hiện đại, đây là một trong những mẫu xe đáng sở hữu nhất trong phân khúc. Xếp thứ tư trong bảng xếp hạng không thể thiếu vắng cái tên Subaru WRX. Đây được coi là mẫu xe sedan thể thao dành cho “dân chơi”. Các tín đồ đam mê tốc độ sẽ phải tự hào vì nó vừa đáp ứng được yêu cầu của mẫu sedan thể thao, vừa không mất giá khi bán lại. Mẫu Subaru WRX 2017 phiên bản mới nhất sở hữu những nâng cấp đột phá trong cả ngoại thất và nội thất không chỉ hướng đến vẻ ngoài hoàn mỹ mà chất lượng cũng luôn được đặt lên hàng đầu cùng tính năng lái thông minh, cho cảm giác lái an toàn mà vẫn đảm bảo sự thoải mái. XXếp thứ 5 vẫn là một chiếc sedan hạng trung của thương hiệu ôtô Nhật Bản: Honda Accord Hybrid được coi là mẫu xe thân thiện với môi trường với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời. Xe được trang bị nhiều tính năng như cảm biến đỗ xe trước và sau, remote khởi động xe, ghế sưởi phía sau và cần gạt nước cảm biến mưa. Không những vậy, nó còn được trang bị mui xe bằng nhôm, sử dụng 2 động cơ điện cùng với công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Accord Hybrid 2017 hiện có giá khoảng 660 triệu đồng tại thị trường xe hơi Mỹ. Tiếp theo lại là một cái tên thuộc dòng họ Subaru mang tên Legacy. Ở phiên bản 2018 này, Subaru Legacy có thiết kế tinh tế hơn cùng hàng loạt nâng cấp ở trang bị, đặc biệt là các nâng cấp đáng tiền về nội thất và ngoại thất cùng một loạt các tính năng tiện nghi và công nghệ hiện đại. Legacy 2018 sở hữu hệ thống phanh tự động khi lùi với cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh, hệ thống giám sát áp suất lốp, camera lùi tiêu chuẩn,... Trái tim của xe là động cơ xăng 4 xy-lanh phẳng, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 175 mã lực. Mẫu xe này được xem là đối thủ nặng kí của Toyota Camry. Tiếp theo là một mẫu xe sang Đức duy nhất - Porsche Panamera. Mẫu xe này được nhiều người tiêu dùng tại thị trường Mỹ ưu ái đặt cho nó cái tên "cỗ máy đẳng cấp". Panamera sở hữu diện mạo đầy thách thức khiến cho nó luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Các thế hệ của Porsche Panamera được lột xác hoàn toàn về mặt thiết kế nội thất và ngoại thất. Khi được trải nghiệm cảm giác lái bạn sẽ còn cảm nhận được những tính năng hiện đại và khả năng vận hành tuyệt vời của một “cỗ máy đẳng cấp” đúng nghĩa. Ngay từ khi mới ra đời, Porsche Panamera đã tạo nên cơn sốt trong thị trường ôtô trại nhiều quốc gia khác nhau trên Thế giới. Chính vì thế chiếc xe này luôn nằm trong top những chiếc xe không bị mất giá khi bán lại. Để sở hữu Porsche Panamera phiên bản mới nhất 2017, bạn sẽ phải bỏ ra 5,9 tỷ đồng, đối với những phiên bản cao cấp được trang bị thêm nhiều tính năng hấp dẫn giá của chúng còn lên tới hơn 8 tỷ dồng. Mẫu sedan hạng trung cao cấp Lexus GS được thiết kế theo định hướng thể thao như đúng cái tên của nó: GS- Grand Sport. Về cấu trúc, Lexus GS sử dụng khung gầm với hệ dẫn động cầu sau giống với RC, tuy nhiên kết cấu khung lại được thay đổi lớn hơn cho phù hợp với tổng thể xe. Lexus GS bên cạnh những trang bị tiêu chuẩn cùng 4 chế độ lái khác nhau còn mang đến cho ngươi lái nhiều trải nghiệm thú vị. bên cạnh đó các trang bị an toàn và những nâng cấp đáng tiền khác đến từ động cơ cũng khiến cho các khách hàng cảm thấy "yêu" nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lexus GS được đánh giá là một những chiếc xe thoải mái, sang trọng. Với hệ thống treo điều chỉnh cung cấp một sự cân bằng hoàn hảo của sự tiện nghi và giải trí. Ngay cả trên những con đường gồ ghề, chiếc xe không bao giờ mang lại cho người dùng cảm giác bất ổn. Mặt khác, sự yên tĩnh cũng là một trong những thuộc tính tốt nhất của chiếc Lexus GS. Cuối cùng là mẫu sedan hạng sang Lexus ES. Thiết kế của mẫu xe này từ ngoại thất đến nội thất đều mang vẻ sang trọng, thanh lịch. Ngoài ra, nó còn được trang bị những công nghệ hiện đại, đi kèm với đó là các hệ thống hỗ trợ cũng như mang đến sự thoải thoải, an toàn tối đa cho người sử dụng. So với những đối thủ cùngphân khúc hiện nay, mẫu xe sedan Lexus ES sở hữu nhiều ưu điểm với không gian nội thất lớn hơn, đặc biệt là ở hàng ghế sau và động cơ V6 mạnh mẽ. Đây là mẫu xe sẽ khiến chủ nhân của chúng không phải hối tiếc khi móc hầu bao để sở hữu. Thân xe được xây dựng từ những chất liệu nhẹ giúp giảm trọng lượng đồng thời tăng hiệu suất của xe. Bên cạnh đó khoang hành lí rộng rãi là đặc điểm nổi bật của mẫu xe này. Lexus ES350 phiên bản nâng cấp mới hiện đang được bán với giá 2.706 tỷ đồng tại thị trường ôtô Việt Nam.

