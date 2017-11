Những mẫu xe ôtô nổi tiếng trường tồn với thời gian

Sản xuất từ năm 1933, đến nay chiếc xe ôtô Chevrolet Suburban này đã trải qua 12 thế hệ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiếc xe sở hữu 9 chỗ ngồi, khoang chứa lên đến 3.429 lít, dẫn động 4×4 và động cơ V8. Mẫu xe ôtô nổi tiếng Thế giới mang tên Volkswagen Beetle, biệt danh "con bọ" dù khởi nguồn từ thời Phát Xít Đức nhưng nguồn gốc không khiến cho nó giảm đi sức hút doanh số hay sự trường tồn. Chiếc xe bắt đầu được sản xuất từ năm 1938 và tiếp tục sản xuất cho tới năm 2003 và tiếp tục làm mới cho đến tận ngày nay. Phiên bản hiện đại của Beetle trình làng vào năm 1998 đã thay đổi động cơ đặt sau và hệ dẫn động RWD thành động cơ đặt trước và hệ dẫn động FWD. Ra đời năm 1941, mẫu Jeep mà chúng ta biết đến ngày nay có xuất xứ từ dòng xe quân sự. Willys-Overland và Ford đã xây dựng, gọi tên nó là Model MB và Model GPW nhưng quân đội thích gọi nó là Jeep hơn. Bắt đầu từ năm 1945, Willys-Overland bắt đầu chuyển đổi mục đích sử dụng của Jeep sang hướng dân dụng. So với phiên bản quân dụng Model MB, phiên bản dân dụng CJ-1 sở hữu thêm cốp sau, thanh đòn, nóc xe thiết kế lại. Hiện tại Jeep là mẫu xe thuộc tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles và là thương hiệu xe Mỹ bán chạy hàng đầu thế giới. Được sản xuất vào năm năm 1948, Ford F-Series là dòng xe hiện đang bán chạy nhất nước Mỹ với gần 70.000 xe mỗi tháng và đến nay vẫn chạy. Thế hệ đầu tiên của F-Series chỉ đơn giản là 1 mẫu xe công nông nhưng FoMoCo đã sớm nhận ra tiềm năng của nó và tiếp tục phát triển nó theo hướng xe tải. Bây giờ, ở thế hệ thứ 13 của mình, Ford F-Series đang là mẫu bán tải được ưa chuộng nhất tại Mỹ với thiết kế nam tính, kích thước to lớn và giá bán phù hợp. Mẫu xe Toyota Land Cruiser có nguồn gốc từ mẫu xe quân sự Bantam MK II do quân đội Hoàng gia Nhật chế tạo từ năm 1941. Sau khoảng thời gian chiến tranh, quân đội nước này đã nhờ Toyota tạo ra những chiếc xe có khả năng tương tự. Kết quả là chiếc Toyota AK10 ra đời. Toyota Land Cruiser chính thức sản xuất số lượng lớn từ năm 1951 với tên gọi Toyota “Jeep” BJ. Và mẫu “Jeep” mang logo Toyota này cũng có khả năng vượt mọi địa hình với các thông số kỹ thuật y chang mẫu xe được làm bởi Willys-Overland. Thế hệ đầu tiên của siêu xe Corvette mang tên C1 đã được trình làng tại triển lãm New York Auto Show 1953. Nó không gì khác hơn 1 chiếc xe mui trần với động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, dẫn động cầu sau đơn giản. Đến model năm 1955 thì dòng xe này mới được thương hiệu Chevrolet nhà GM trang bị cho khối động cơ V8, dung tích 4.3 L. Chiếc Mercedes-Benz SL-Class năm 1954 sở hữu vẻ ngoài vừa thể thao vừa lịch lãm này là động cơ M198 3.0 L phun xăng trực tiếp. Và người ta nói, nếu không có động cơ M198 này thì cũng không có chiếc 300 SL (W198) ra đời. Thêm 1 chi tiết thú vị nữa, chiếc xe này chính là phiên bản đường phố của mẫu W194 nổi tiếng của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz, nó cũng đã từng chiến thắng tại giải đua 24 Hours of Le Mans. Mini từ lúc mới ra mắt cho đến nay chính là thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian của nó. Thiết kế mang tính cách mạng của Mini tạo ra bởi Sir Alec Issigonis (1906–1988), và được coi như một tầm nhìn chiến lược trong giao thông vận tải công nghiệp lúc bấy giờ. Vào cuối thập niên 50, chiếc Holden ra đời vào chiếm hết thị phần của Ford bởi chiếc Zephyr không làm người dân Úc yêu thích cho lắm. Điều này khiến cho hãng xe Oval xanh phải tìm cách tạo ra Ford Falcon năm 1960 nhằm cạnh tranh với dòng Holden của General Motors. Kết quả của nỗ lực này chính là chiếc Falcon.

Sản xuất từ năm 1933, đến nay chiếc xe ôtô Chevrolet Suburban này đã trải qua 12 thế hệ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Chiếc xe sở hữu 9 chỗ ngồi, khoang chứa lên đến 3.429 lít, dẫn động 4×4 và động cơ V8. Mẫu xe ôtô nổi tiếng Thế giới mang tên Volkswagen Beetle, biệt danh "con bọ" dù khởi nguồn từ thời Phát Xít Đức nhưng nguồn gốc không khiến cho nó giảm đi sức hút doanh số hay sự trường tồn. Chiếc xe bắt đầu được sản xuất từ năm 1938 và tiếp tục sản xuất cho tới năm 2003 và tiếp tục làm mới cho đến tận ngày nay. Phiên bản hiện đại của Beetle trình làng vào năm 1998 đã thay đổi động cơ đặt sau và hệ dẫn động RWD thành động cơ đặt trước và hệ dẫn động FWD. Ra đời năm 1941, mẫu Jeep mà chúng ta biết đến ngày nay có xuất xứ từ dòng xe quân sự. Willys-Overland và Ford đã xây dựng, gọi tên nó là Model MB và Model GPW nhưng quân đội thích gọi nó là Jeep hơn. Bắt đầu từ năm 1945, Willys-Overland bắt đầu chuyển đổi mục đích sử dụng của Jeep sang hướng dân dụng. So với phiên bản quân dụng Model MB, phiên bản dân dụng CJ-1 sở hữu thêm cốp sau, thanh đòn, nóc xe thiết kế lại. Hiện tại Jeep là mẫu xe thuộc tập đoàn Fiat Chrysler Automobiles và là thương hiệu xe Mỹ bán chạy hàng đầu thế giới. Được sản xuất vào năm năm 1948, Ford F-Series là dòng xe hiện đang bán chạy nhất nước Mỹ với gần 70.000 xe mỗi tháng và đến nay vẫn chạy. Thế hệ đầu tiên của F-Series chỉ đơn giản là 1 mẫu xe công nông nhưng FoMoCo đã sớm nhận ra tiềm năng của nó và tiếp tục phát triển nó theo hướng xe tải. Bây giờ, ở thế hệ thứ 13 của mình, Ford F-Series đang là mẫu bán tải được ưa chuộng nhất tại Mỹ với thiết kế nam tính, kích thước to lớn và giá bán phù hợp. Mẫu xe Toyota Land Cruiser có nguồn gốc từ mẫu xe quân sự Bantam MK II do quân đội Hoàng gia Nhật chế tạo từ năm 1941. Sau khoảng thời gian chiến tranh, quân đội nước này đã nhờ Toyota tạo ra những chiếc xe có khả năng tương tự. Kết quả là chiếc Toyota AK10 ra đời. Toyota Land Cruiser chính thức sản xuất số lượng lớn từ năm 1951 với tên gọi Toyota “Jeep” BJ. Và mẫu “Jeep” mang logo Toyota này cũng có khả năng vượt mọi địa hình với các thông số kỹ thuật y chang mẫu xe được làm bởi Willys-Overland. Thế hệ đầu tiên của siêu xe Corvette mang tên C1 đã được trình làng tại triển lãm New York Auto Show 1953. Nó không gì khác hơn 1 chiếc xe mui trần với động cơ 6 xi lanh thẳng hàng, dẫn động cầu sau đơn giản. Đến model năm 1955 thì dòng xe này mới được thương hiệu Chevrolet nhà GM trang bị cho khối động cơ V8, dung tích 4.3 L. Chiếc Mercedes-Benz SL-Class năm 1954 sở hữu vẻ ngoài vừa thể thao vừa lịch lãm này là động cơ M198 3.0 L phun xăng trực tiếp. Và người ta nói, nếu không có động cơ M198 này thì cũng không có chiếc 300 SL (W198) ra đời. Thêm 1 chi tiết thú vị nữa, chiếc xe này chính là phiên bản đường phố của mẫu W194 nổi tiếng của thương hiệu xe sang Mercedes-Benz , nó cũng đã từng chiến thắng tại giải đua 24 Hours of Le Mans. Mini từ lúc mới ra mắt cho đến nay chính là thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian của nó. Thiết kế mang tính cách mạng của Mini tạo ra bởi Sir Alec Issigonis (1906–1988), và được coi như một tầm nhìn chiến lược trong giao thông vận tải công nghiệp lúc bấy giờ. Vào cuối thập niên 50, chiếc Holden ra đời vào chiếm hết thị phần của Ford bởi chiếc Zephyr không làm người dân Úc yêu thích cho lắm. Điều này khiến cho hãng xe Oval xanh phải tìm cách tạo ra Ford Falcon năm 1960 nhằm cạnh tranh với dòng Holden của General Motors. Kết quả của nỗ lực này chính là chiếc Falcon.