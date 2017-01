Những mẫu xe ôtô gây “sốt” tại Việt Nam năm 2016

Phân khúc xe hạng A: Kia Morning. Ở phân khúc xe hạng A đứng đầu bảng mẫu xe cỡ nhỏ Kia Morning. Trong năm 2016, đây là mẫu xe ôtô bán chạy nhất với doanh số tháng 12 là 1.704 chiếc và cả năm là 14.872 chiếc, tăng trưởng ấn tượng 77.5% so với năm ngoái. Phân khúc xe hạng B: Toyota Vios. Vẫn nằm ở ngôi đầu bảng, Toyota Vios là cái tên dẫn đầu trong phân khúc xe hạng B. Trong đó, doanh số bán ra tại thị trường ô tô Việt Nam năm 2016 lên tới 17.561 xe. Phân khúc xe hạng C: Mazda3. Cái tên tiếp tục đứng đầu bảng là mẫu xe ăn khách Mazda 3 dù từng dính lỗi mắt cá vàng. Đối thủ của Mazda3 ở phân khúc này là chiếc Altis của Toyota. Mazda 3 với doanh số bán ra khá ấn tượng 1.578 chiếc trong tháng 12/2016 và cả năm là 12.365 chiếc. Phân khúc xe hạng D: Toyota Camry. Dù bị “đá văng” khỏi Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường Việt năm 2016, tuy nhiên ở trong phân khúc xe hạng D xe vẫn giữ ở vị trí ngôi vương. Phân khúc SUV 5 chỗ: Mazda CX-5. Mazda CX-5 hiện đứng đầu trong phân khúc SUV 5 chỗ ngồi, đồng thời xếp ở vị trí thứ 7 với doanh số bán ra trong tháng 12/2016 là 1.059 chiếc và cả năm là 8.830 chiếc. Phân khúc SUV 7 chỗ: Toyota Fortuner. Với tổng số xe bán ra trong năm 2016 đạt 11.584 chiếc, Toyota Fortuner lại một lần chứng tỏ vị thế "độc tôn" trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Phân khúc MPV 7 chỗ: Toyota Innova. Trong năm 2016, mẫu xe ghi nhận với con số ấn tượng khi đạt mức tăng trưởng 13.6% so với năm ngoái với 11.344 xe được bán ra. Phân khúc xe bán tải: Ford Ranger. Rõ ràng mẫu xe hiện nằm ở ngôi vương khi đạt tổng doanh số 14.058 chiếc, tăng trưởng 61.8% so với năm ngoái.

