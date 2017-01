Những mẫu xe ôtô doanh số giảm nghiêm trọng năm 2016

Đứng đầu danh sách Top 5 mẫu xe ôtô doanh số giảm nghiêm trọng năm 2016 vừa qua là chiếc Kia K900 với mức giảm sút lên tới -68%. Mẫu xế hộp hạng sang đù đã mời siêu sao bóng rổ LeBron James quảng bá thương hiệu nhưng K900 vẫn rất kén khách. Tiếp đến là cái tên Chrysler 200 với mức giảm sút -65%. Từng lọt top 10 xe kém tin cậy nhất khi gặp vấn đề ở hộp số tự động 9 cấp, ngay sau đó Chrysler 200 đã bị các đối thủ từ Honda và Toyota bỏ quá xa, đó là lý do khiến Fiat Chrysler Automobile khai tử mẫu xe này. Cái tên xếp ở vị trí thứ 3 là chiếc Fiat 500L khi giảm sút ở mức -60%. Đây cũng là mẫu xe thuộc vào top 10 xe không đáng tin cậy trong năm 2016. Fiat 500L lại làm nhiều người phải thất vọng vì cảm giác lái cứng nhắc, ghế quá phẳng và vị trí ngồi lái không thoải mái. Không chỉ kém tin cậy, Fiat 500L còn bị đánh giá ở mức "Kém" trong thử nghiệm va chạm trực diện góc nhỏ của Viện bảo hiểm an toàn giao thông đường bộ Mỹ (IIHS). Bù lại, Fiat 500L có một số ưu điểm như phản ứng nhanh khi ôm cua, xử lý an toàn và không gian nội thất rộng rãi hơn tưởng tượng. BMW 6-Series giảm sút nghiêm trọng trong năm 2016 khi giảm tới -46%. Rõ ràng những khách hàng muốn mua 1 mẫu SUV như X6 hơn là xe 4 cửa Gran Coupe của 6-series. Cái tên cuối cùng là mẫu xe Honda Fit với mức giảm sút -43%. Theo tạp chí ôtô Autocar, Honda Fit được đánh giá là xe cỡ nhỏ nhưng có không gian cabin khá tốt những vẫn bị khách hàng lần lượt phớt lờ.

