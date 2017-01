Những mẫu xe máy "xanh" nhất năm 2016

Mẫu xe máy điện mới Energica Ego Sở hữu bộ động cơ điện “khủng” có công suất tối đa 136 mã lực với mô-men xoắn cực đại 195 Nm, xe có khả năng tăng tốc lên 100 km/h chỉ với 3s với vận tốc tối đa là 150 km/h. Đồng nghĩa với việc mẫu siêu xe điện này có lực thốc còn mãnh liệt hơn cả một chiếc Supersport sử dụng động cơ dung tích 600cc. Người tiêu dùng sẽ phải chi đến 22.130 USD để có thể sở hữu được mẫu xe điện ấn tượng này. Đây là một con số không hề nhỏ, bù lại sẽ không hao tổn nhiều chi phí vận hành như xe máy chạy xăng bình thường. Công ty sản xuất xe điện đình đám tại Mỹ - Zero trong năm 2016 vừa qua đã tung ra sản phẩm chủ lực của mình mang tên DSR hoàn toàn mới. Zero DSR được đánh giá là một trong những mẫu xe máy điện linh hoạt và thực dụng nhất thế giới hiện nay nhờ thiết kế cũng như công năng. DSR không hề chậm, sở hữu mô-men xoắn cực đại 145 Nm (còn nhiều hơn Kawasaki H2 hay Ducati Panigale R), trọng lượng nhẹ chỉ 190 kg, cộng thêm phạm vi hoạt động lên tới 240 km cho một lần sạc duy nhất khiến chiếc xe có giá 16.000 USD cũng là điều dễ hiểu. Hãng xe Alta mở thêm một nhà máy tại Mỹ vào năm 2016 vừa qua, đặc biệt chuyên dùng để sản xuất dòng sản phẩm Redshift MX và SM - hai mẫu xe máy cào cào chạy điện. SM sở hữu trọng lượng nhẹ tựa lông hồng so với đa phần các mẫu xe điện khác – chỉ 122 kg. Xe có giá bán 14.630 USD, khá rẻ so với khối động cơ điện có công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 163 N/m, tuy nhiên phạm vi hoạt động chỉ dừng lại ở con số 80 km. Gogoro mới đây đã tạo nên một cuộc cách mạng giao thông thực sự ở Đài Loan với mẫu xe máy điện mới nhất – Smart Scooter. Một trong những tiện ích đáng chú ý nhất phải kể đến là pin rời có thể đổi tại hàng trăm trạm sạc điện thiết lập khắp nơi, cứ 2 pin cũ đổi 1 pin mới. Mẫu xe máy điện Smart Scooter chỉ mất khoảng 4,2 giây để tăng tốc từ 0-50 km/h với vận tốc tối đa lên tới 95 km/h. Được đánh giá Tesla của xe máy điện bởi tạp chí Forbes lừng danh, Gogoro giờ đây đang phát triển dần sang thị trường Châu Âu. Sản phẩm mới nhất của hãng xe điện Light Works thực sự gây được tiếng vang rất lớn đầu năm nay với thiết kế phá cách cực kỳ ấn tượng. Mặc dù nó không phải là mẫu xe điện sở hữu tốc độ nhanh nhất hiện nay (tốc độ tối đa chỉ lên tới 80 km/h), nhưng mẫu xe điện Light Rider chỉ nặng có 35 kg và quan trọng hơn nó là mẫu xe đầu tiên được sản xuất bằng công nghệ in 3D.

