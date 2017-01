Những mẫu xe bán tải “đắt khách” nhất Việt Nam 2016

Cái tên đầu tiên được nhắc đến trong số những mẫu xe bán tải đắt khách nhất thị trường Việt Nam trong năm 2016 vừa qua là Ford Ranger mới của thương hiệu xe Mỹ. Với số lượng bán ra trong 11 tháng của năm 2016 là 12.685 xe, tăng thêm 73% so với cùng kỳ năm ngoái 2015. Ford Ranger thế hệ mới được trang bị khối động cơ turbodiesel 3.2 lít, có công suất 197 mã lực và mô-men-xoắn 470 Nm, bên cạnh đó là tùy chọn động cơ turbodiesel 2.2 lít TDCi, cho sức mạnh 156 mã lực và mô-men-xoắn 385 Nm, cùng hộp số tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động 2 cầu. Xếp ở thứ hạng thứ hai là chiếc Mazda BT-50 mới. Theo thống kê, trong vòng 11 tháng của năm 2016, doanh số bán xe đạt 3.206 xe và bất ngờ sụt giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái 2015. Tại thị trường Việt Nam, Mazda BT-50 được phân phối bởi Thaco Trường Hải, mẫu xe này sở hữu kích thước 5.365 x 1.850 x 1.821 mm (dài, rộng, cao), trọng lượng không tải 2.150kg, độ cao gầm xe 237mm. Mazda BT-50 2016 tại thị trường Việt Nam đi kèm 2 loại động cơ khác nhau. Đầu tiên là động cơ dầu diesel DI-Thunder 5 xi-lanh, dung tích 3,2 lít với công suất tối đa 200 mã lực tại 3.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 470 Nm tại 1.750 – 2.000 vòng/phút. Phiên bản thứ hai là động cơ dầu diesel 4 xi-lanh, dung tích 2,2 lít có công suất tối đa 150 mã lực tại 3.700 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 375 Nm tại 1.500 – 2.500 vòng/phút. Xếp vị trí thứ 3 trong danh sách là chiếc Toyota Hilux ra thị trường trong 11 tháng năm 2016 là 1.975 chiếc, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện giá bán của mẫu xe này từ 693 triệu đồng. Toyota bán Hilux phiên bản 2016 tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm 2 động cơ. Cụ thể Hilux E lắp động cơ 2,5 lít công suất 142 mã lực, mô-men xoắn cực đại 343 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp. Bên cạnh đó là bản Hilux G số sàn và tự động lắp cỗ máy 3 lít công suất 161 mã lực tại vòng tua máy 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 343 Nm ở bản số sàn 6 cấp và 360 Nm ở bản số tự động 5 cấp. Mitsubishi Triton đứng ở vị trí thứ 4, so với cùng kỳ năm 2015 doanh số của Mitsubishi Triton trong 11 tháng năm 2016 đạt 1.200 xe, tăng 59%. Ngoài phiên bản động cơ dầu diesel tiêu chuẩn 4D56 2.5L trên phiên bản 4x2 MT, Triton hoàn toàn mới được trang bị động cơ High power ứng dụng công nghệ turbo tăng áp VGT, công suất tối đa 178 mã lực, mô-men xoắn tối đa 400 Nm, đi kèm hộp số đi kèm là loại tự động 5 cấp. Chevrolet Colorado là cái tên thứ 5 nằm trong danh sách 5 mẫu xe bán tải ăn khách nhất thị trường Việt Nam năm 2016. Trong 11 tháng,Colorado bán được 827 xe ra thị trường, đạt mức tăng trưởng ấn tượng 154% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện chiếc bán tải Chevrolet Colorado được bán với giá 619 triệu đồng.

