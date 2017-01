Những mẫu ôtô khiến người mua hối hận nhất 2016

Mẫu xe đầu tiên nằm trong danh sách những mẫu xe ôtô kém nhất khiến người mua hối hận nhất năm 2016 là Dodge Dart. Đánh giá nhiều người dùng cho thấy rằng mẫu xe này tăng tốc chậm và điều hóa hoạt động yếu. Ở thế hệ mới, Dodge Dart được trang bị khối động cơ Tigershark 2.0 lít, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, tích hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 6 cấp. Trên bản Dodge Dart Turbo, xe được trang bị khối động cơ 1.4 lít, 4 xi-lanh, công suất 160 mã lực và mô men xoắn đạt 249 Nm. Trên bản cao cấp nhất là Dodge Dart GT Sport , xe có giá rẻ hơn 1100 $ (25 triệu đồng) so với Dodge Dart GT 2015. Xe sở hữu động cơ Tigershark 2.4 lít, công suất 184 mã lực. Cái tên thứ 2 là chiếc Jeep Compass. Theo đánh giá của nhiều người, xe có khả năng tăng tốc kém và tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Ở thế hệ mới ra mắt, Jeep Compass 2017 sẽ được trang bị khối động cơ Tigershark 2,4 lít do Chrysler sản xuất. Bên cạnh đó là động cơ 4 xy-lanh, tăng áp, dung tích 2.0 lít mới hơn, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp. Không gian hàng ghế ngồi phí sau khá chất hẹp là nhận xét của nhiều người dành cho Chrysler 200. Chrysler 200 được trang bị động cơ 2.4 lít Tigershark với công suất 184 mã lực. Một bản động cơ khác là 3.6 Pentastar V6, công suất 295 mã lực. Cả 2 phiên bản động cơ đều có thể kết hợp với hộp số 9 cấp tự động. Nissan Pathfinder là cái tên tiếp theo, thoe như đánh giá của nhiều người thì xe có ghế ngồi không được thoải mái và tiêu tốn nhiên liệu. Ở thế hệ mới, Nissan Pathfinder 2017 thay đổi đáng kể ở động cơ khi được trang bị khối động xăng V6 3,5L nhưng được bổ sung thêm công nghệ van biến thiên (e-VTC) và phun xăng trực tiếp, công suất tối đa 284 mã lực và mô-men xoắn 351 Nm, tăng 24 mã lực và 26 Nm so với thế hệ cũ. Thiết kế nội thất kém sắc khi sử dụng các chất liệu rẻ tiền, đặc biệt là ghế ngồi trên xe không được thoải mái. Đây là những nhận xét của đại đa số những người đã từng sử dụng chiếc Dodge Grand Caravan. Nissan Frontier được người dùng đánh giá là hệ thống lái kém linh hoạt, đặc biệt là trang bị trên xe lẫn ghế ngồi rất tồi tệ. Ở thế hệ mới, Nissan Frontier được trang bị khối động cơ V6 24 van, 4,0-lít, công suất 261 mã lực và mô-men xoắn cực đại 281 lb-ft. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là mẫu xe Honda Acura ILX. Theo nhận xét thì mẫu xe sang này có chất lượng chung kém, tăng tốc chậm, nội thất ồn và mang đến cảm giác lái mệt nhọc.

