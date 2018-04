Những mẫu máy bay tương lai ấn tượng nhất

Siêu phi cơ do thám của Boeing: Đầu năm nay, Boeing đã giới thiệu concept máy bay do thám có tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh (hơn 6.000 km/h). Nó là "hậu duệ" của SR-71 Blackbird, mẫu máy bay do thám tầm xa được Không quân Mỹ sử dụng vào những năm 60. Với chiều dài khoảng 33 m, sử dụng 2 cánh đuôi và biến tần delta, Boeing hứa hẹn sẽ bay thử siêu phi cơ do thám vào năm 2020.