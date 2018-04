Những lưu ý vàng khi mua xe ôtô cũ bạn nên biết

Mua xe ôtô cũ sẽ giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí lại có thể "lên đời" phương tiện hợp với túi tiền của mình. Tuy nhiên, khi mua xe ôtô cũ bạn cần phải nắm rõ thông tin về xe, kiểm tra cẩn thận, lái thử xe, mặc cả giá, và hết sức chú ý đến khâu giấy tờ... Đó là những lưu ý vàng bạn cần nắm bắt. Trước hết, khi quyết định mua ôtô cũ bạn nên xác định được thương hiệu xe mình định mua. Thương hiệu đó bạn phải thực sự thích và hơn thế nữa là tìm hiểu rõ về chất lượng những mẫu xe hiện hành, mẫu xe của thương hiệu nào có phụ tùng thay thế rẻ hơn... Điều này giúp bạn định hướng rõ hơn, tránh mất thời gian trong việc lựa chọn mẫu xe mình định mua. Kiểm tra tổng số km lăn bánh của chiếc xe bạn định mua để biết được xe đã dùng lâu và dùng nhiều chưa. Qua đó xem xét xem mức giá đưa ra so với chất lượng xe có tương xứng với nhau hay không. Theo kinh nghiệm của nhiều người, đối với thương hiệu châu Âu như BMW, Mercedes, nên chọn những chiếc xe ôtô đã sử dụng không quá 7 năm. Với ôtô Nhật và Hàn, không nên chọn xe đã đi quá 18.000 km vì đây là mốc bắt đầu xuất hiện những hư hỏng. Tìm hiểu chi tiết lý lịch chiếc xe. Lưu những thông tin về chiếc xe được rao bán như tình trạng xe, số công tơ mét để kiểm tra lúc xem xe. Bên cạnh đó, tìm hiểu nguyên nhân mà người chủ cũ bán đi chiếc xe giúp người mua định giá tổng quát được sản phẩm. Sẽ dễ dàng trả giá hơn nếu như người bán đang cần bán gấp. Do đó, với một mức tiền hợp lý, họ sẽ đồng ý bán. Mỗi chiếc ôtô đều có một mã nhận dạng riêng (VIN). Có ba vị trí để tìm là trên khung cửa xe phía ghế lái, trên vách ngăn khoang động cơ và ở dưới kính chắn gió bên lái. Tìm mã này và kiểm tra để đảm bảo rằng chiếc xe đúng như mô tả trong hồ sơ về nhà sản xuất, mẫu mã, hệ thống động cơ, dạng hộp số và năm xuất xưởng. Hãy tự mình kiểm toàn bộ chiếc xe. Việc mở nắp khoang động cơ lên chỉ có thể giúp bạn kiểm tra các loại nước làm mát và dầu. Việc kiểm tra động cơ có bị tác động, sửa chữa không nhất thiết phải do các nhân viên của hãng có đủ máy móc để loại trừ việc chiếc xe đã bị mở động cơ ra sửa chữa hay dính lỗi thủy kích. Nếu không có kinh nghiệm trong chuyện này, hãy nhờ một người quen hiểu biết về máy móc đi cùng kiểm tra, an toàn hơn nữa là đưa xe ra trung tâm sửa chữa bảo dưỡng để việc kiểm tra chính xác hơn. Nên yêu cầu được lái thử xe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy tự khởi động máy và lắng nghe tiếng động cơ sẽ cho bạn biết những tiếng kêu khác lạ của kim loại, của các bộ phận bị rung chấn… Bí quyết mua xe ô tô cũ.



Mua xe ôtô cũ sẽ giúp tiết kiệm được khá nhiều chi phí lại có thể "lên đời" phương tiện hợp với túi tiền của mình. Tuy nhiên, khi mua xe ôtô cũ bạn cần phải nắm rõ thông tin về xe, kiểm tra cẩn thận, lái thử xe, mặc cả giá, và hết sức chú ý đến khâu giấy tờ... Đó là những lưu ý vàng bạn cần nắm bắt. Trước hết, khi quyết định mua ôtô cũ bạn nên xác định được thương hiệu xe mình định mua. Thương hiệu đó bạn phải thực sự thích và hơn thế nữa là tìm hiểu rõ về chất lượng những mẫu xe hiện hành, mẫu xe của thương hiệu nào có phụ tùng thay thế rẻ hơn... Điều này giúp bạn định hướng rõ hơn, tránh mất thời gian trong việc lựa chọn mẫu xe mình định mua. Kiểm tra tổng số km lăn bánh của chiếc xe bạn định mua để biết được xe đã dùng lâu và dùng nhiều chưa. Qua đó xem xét xem mức giá đưa ra so với chất lượng xe có tương xứng với nhau hay không. Theo kinh nghiệm của nhiều người, đối với thương hiệu châu Âu như BMW, Mercedes, nên chọn những chiếc xe ôtô đã sử dụng không quá 7 năm. Với ôtô Nhật và Hàn, không nên chọn xe đã đi quá 18.000 km vì đây là mốc bắt đầu xuất hiện những hư hỏng. Tìm hiểu chi tiết lý lịch chiếc xe. Lưu những thông tin về chiếc xe được rao bán như tình trạng xe, số công tơ mét để kiểm tra lúc xem xe. Bên cạnh đó, tìm hiểu nguyên nhân mà người chủ cũ bán đi chiếc xe giúp người mua định giá tổng quát được sản phẩm. Sẽ dễ dàng trả giá hơn nếu như người bán đang cần bán gấp. Do đó, với một mức tiền hợp lý, họ sẽ đồng ý bán. Mỗi chiếc ôtô đều có một mã nhận dạng riêng (VIN). Có ba vị trí để tìm là trên khung cửa xe phía ghế lái, trên vách ngăn khoang động cơ và ở dưới kính chắn gió bên lái. Tìm mã này và kiểm tra để đảm bảo rằng chiếc xe đúng như mô tả trong hồ sơ về nhà sản xuất, mẫu mã, hệ thống động cơ, dạng hộp số và năm xuất xưởng. Hãy tự mình kiểm toàn bộ chiếc xe. Việc mở nắp khoang động cơ lên chỉ có thể giúp bạn kiểm tra các loại nước làm mát và dầu. Việc kiểm tra động cơ có bị tác động, sửa chữa không nhất thiết phải do các nhân viên của hãng có đủ máy móc để loại trừ việc chiếc xe đã bị mở động cơ ra sửa chữa hay dính lỗi thủy kích. Nếu không có kinh nghiệm trong chuyện này, hãy nhờ một người quen hiểu biết về máy móc đi cùng kiểm tra, an toàn hơn nữa là đưa xe ra trung tâm sửa chữa bảo dưỡng để việc kiểm tra chính xác hơn. Nên yêu cầu được lái thử xe trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy tự khởi động máy và lắng nghe tiếng động cơ sẽ cho bạn biết những tiếng kêu khác lạ của kim loại, của các bộ phận bị rung chấn… Bí quyết mua xe ô tô cũ.