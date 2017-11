Những lầm tưởng về sử dụng nhiên liệu khi lái xe

Colin Harding là một kỹ sư cao cấp trong nhóm thiết kế cụm đồng hồ trung tâm trên xe Ford. Họ đều là những chuyên gia chạy thử xe và đã dành rất nhiều thời gian cho các buổi thử nghiệm, với mục tiêu kiểm tra khả năng vận hành liên tục của xe cho đến lúc cạn xăng. Từ đó, Harding đã chỉ ra 5 sai lầm phổ biến của người sử dụng về nhiên liệu cho ôtô. Điều này nghe có vẻ là một mẹo hay nhưng lại không có tác dụng trên thực tế. Nguyên lý đằng sau lầm tưởng này đến từ việc xăng sẽ nở ra ở nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu xăng mát hơn, bạn có thể đổ nhiều xăng hơn vào bình chứa. Tuy nhiên, sự thật là nhiên liệu được đựng trong những bình chứa dưới lòng đất, nơi nhiệt độ bên ngoài không ảnh hưởng tới độ đậm đặc của nhiên liệu. Vì vậy, hãy cứ đổ xăng bất cứ khi nào bạn muốn. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. “Hiểu lầm phổ biến nhất ở đây là suy nghĩ nếu bạn lái xe khi gần cạn, động cơ sẽ bắt đầu tiêu thụ “rác” hay những cặn nhiên liệu đọng lại ở đáy bình chứa. Tuy nhiên, thiết kế của các bình chứa luôn đặt ống dẫn xăng ở đáy để hút nhiên liệu. Vì vậy, trái ngược với quan niệm của số đông, khả năng chạy của động cơ khi xăng đầy bình hay sắp cạn về cơ bản là giống nhau. Có rất nhiều lựa chọn về nhiên liệu “mạnh mẽ” hay “cao cấp”, và đủ các loại dầu và chất bôi trơn khác nhau. Tuy nhiên, nhiên liệu giá đắt hơn không có nghĩa là chúng sạch hay tinh khiết hơn. Đặc điểm khó bắt lửa của xăng cao cấp sẽ tương thích với các động cơ hiệu suất cao, chúng không đem lại lợi ích gì đối với hầu hết các dòng xe thông thường, bởi mỗi loại xăng đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn tương tự nhau. Trong khi kim xăng thông báo chính xác lượng nhiên liệu còn lại trong bình, thì công-tơ-mét được tính theo thói quen lái xe trong một khoảng thời gian dài hơn. “Ví dụ, nếu bạn lái xe trên đường cao tốc trong 2 tiếng, tiêu thụ 6 lít xăng/100 km, sau đó rời khỏi cao tốc để vào thành phố với lượng tiêu thụ là 12 lít/100 km, cụm đồng hồ sẽ phải mất một thời gian để điều chỉnh lại theo điều kiện lái mới. Vì lý do này, quãng đường còn chạy được trước khi hết xăng được ước lượng có chút khác biệt. Điều này không xảy ra trong hầu hết các trường hợp, lý do là bởi động cơ xăng thường không thể đốt cháy kerosene (nhiên liệu phản lực). Do đó, hãy trung thành với loại nhiên liệu mà bạn vẫn thường dùng nếu không muốn tốn nhiều thời gian sửa chữa động cơ. Những lầm tưởng trên thường không biết xuất phát từ đâu, nhưng vì một lý do nào đó những mẹo được xem là phổ biến này đã trở nên phổ biến và ăn sâu vào suy nghĩ hàng ngày của những người sử dụng xe hơi. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các phương tiện di chuyển đều được cải tiến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm lái xe và tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì thế, nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về việc tiêu thụ nhiên liệu của ôtô, đừng ngần ngại tham khảo những đại lý ủy quyền hoặc các trung tâm chăm sóc khách hàng đáng tin cậy. Video: Tư Vấn Lái Xe Tiết Kiệm Nhiên Liệu.

Colin Harding là một kỹ sư cao cấp trong nhóm thiết kế cụm đồng hồ trung tâm trên xe Ford. Họ đều là những chuyên gia chạy thử xe và đã dành rất nhiều thời gian cho các buổi thử nghiệm, với mục tiêu kiểm tra khả năng vận hành liên tục của xe cho đến lúc cạn xăng. Từ đó, Harding đã chỉ ra 5 sai lầm phổ biến của người sử dụng về nhiên liệu cho ôtô. Điều này nghe có vẻ là một mẹo hay nhưng lại không có tác dụng trên thực tế. Nguyên lý đằng sau lầm tưởng này đến từ việc xăng sẽ nở ra ở nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu xăng mát hơn, bạn có thể đổ nhiều xăng hơn vào bình chứa. Tuy nhiên, sự thật là nhiên liệu được đựng trong những bình chứa dưới lòng đất, nơi nhiệt độ bên ngoài không ảnh hưởng tới độ đậm đặc của nhiên liệu. Vì vậy, hãy cứ đổ xăng bất cứ khi nào bạn muốn. Thực tế hoàn toàn không phải vậy. “Hiểu lầm phổ biến nhất ở đây là suy nghĩ nếu bạn lái xe khi gần cạn, động cơ sẽ bắt đầu tiêu thụ “rác” hay những cặn nhiên liệu đọng lại ở đáy bình chứa. Tuy nhiên, thiết kế của các bình chứa luôn đặt ống dẫn xăng ở đáy để hút nhiên liệu. Vì vậy, trái ngược với quan niệm của số đông, khả năng chạy của động cơ khi xăng đầy bình hay sắp cạn về cơ bản là giống nhau. Có rất nhiều lựa chọn về nhiên liệu “mạnh mẽ” hay “cao cấp”, và đủ các loại dầu và chất bôi trơn khác nhau. Tuy nhiên, nhiên liệu giá đắt hơn không có nghĩa là chúng sạch hay tinh khiết hơn. Đặc điểm khó bắt lửa của xăng cao cấp sẽ tương thích với các động cơ hiệu suất cao, chúng không đem lại lợi ích gì đối với hầu hết các dòng xe thông thường, bởi mỗi loại xăng đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn tương tự nhau. Trong khi kim xăng thông báo chính xác lượng nhiên liệu còn lại trong bình, thì công-tơ-mét được tính theo thói quen lái xe trong một khoảng thời gian dài hơn. “Ví dụ, nếu bạn lái xe trên đường cao tốc trong 2 tiếng, tiêu thụ 6 lít xăng/100 km, sau đó rời khỏi cao tốc để vào thành phố với lượng tiêu thụ là 12 lít/100 km, cụm đồng hồ sẽ phải mất một thời gian để điều chỉnh lại theo điều kiện lái mới. Vì lý do này, quãng đường còn chạy được trước khi hết xăng được ước lượng có chút khác biệt. Điều này không xảy ra trong hầu hết các trường hợp, lý do là bởi động cơ xăng thường không thể đốt cháy kerosene (nhiên liệu phản lực). Do đó, hãy trung thành với loại nhiên liệu mà bạn vẫn thường dùng nếu không muốn tốn nhiều thời gian sửa chữa động cơ. Những lầm tưởng trên thường không biết xuất phát từ đâu, nhưng vì một lý do nào đó những mẹo được xem là phổ biến này đã trở nên phổ biến và ăn sâu vào suy nghĩ hàng ngày của những người sử dụng xe hơi . Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các phương tiện di chuyển đều được cải tiến nhằm tối ưu hóa trải nghiệm lái xe và tiết kiệm nhiên liệu. Chính vì thế, nếu bạn có bất cứ câu hỏi gì về việc tiêu thụ nhiên liệu của ôtô, đừng ngần ngại tham khảo những đại lý ủy quyền hoặc các trung tâm chăm sóc khách hàng đáng tin cậy. Video: Tư Vấn Lái Xe Tiết Kiệm Nhiên Liệu.