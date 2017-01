Những khoảnh khắc đẹp của biker Việt bên môtô PKL

Nhân kỷ niệm 7 năm thành lập, diễn đàn PKL.VN đã tổ chức một cuộc thi ảnh nhỏ để nhiều biker trên cả nước có thể chia sẻ những khoảnh khắc đẹp bên những chiếc môtô phân khối lớn. Được thành lập từ năm 2009, tới nay PKL.VN đã trở thành một trong những diễn đàn về xe lớn nhất Việt Nam, và cũng là "mái nhà chung" lớn nhất của những biker chơi xe phân khối lớn ở nước ta. 2009 có thể coi là thời kỳ đầu đánh dấu sự bắt đầu bùng nổ phong trào chơi xe PKL. Trong thời gian này, bên cạnh các CLB Moto truyền thống và có bề dày lịch sử, PKL.VN đã được hình thành với tiêu chí đến với cuộc chơi một cách tự phát, tự nguyện, không gượng ép, không bó buộc Trải qua 7 năm hoạt động, diễn đàn này đã tập hợp được nhiều anh em biker tâm huyết và cùng sở thích, không phân biệt dòng xe, đời xe... Từ PKL.VN, những tổ đội, hội nhóm chơi xe như Bề Bề Team, Chinsu Team, Naked Rider, Sport Team, Monster and More (M&M)... đã được thành lập. Kể từ 1/3/2014 khi Nhà nước không hạn chế việc thi lấy bằng A2 như trước đây, số lượng thành viên đến với diễn đàn PKL.VN đã càng tăng lên. Cộng với sự phát triển của mạng xã hội Facebook, diễn đàn PKL.VN cũng đã liên tục thay đổi để luôn trở thành một "điểm đến" của những người chơi môtô tại Việt Nam. Đến với diễn đàn PKL.VN, những người chơi xe không chỉ được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, chăm sóc xe mà còn học hỏi thêm nhiều kỹ năng lái xe an toàn hữu ích, khiến họ có thể tham gia giao thông trên những chiếc môtô 2 bánh, 3 bánh "khủng" một cách an toàn hơn. Trong 7 năm qua, diễn đàn PKL.VN cũng như các tổ đội, hội nhóm trực thuộc hoặc đã từng sinh ra từ diễn đàn đã nhiều lần thực hiện các chuyến diễu hành, thiện nguyện đầy ý nghĩa khác nhau, đóng góp cho xã hội và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai... Mừng sinh nhật 7 tuổi, PKL.VN đang chuẩn bị một chuỗi những hoạt động kỷ niệm ý nghĩa dành cho những biker Việt, bao gồm một buổi lễ kỷ niệm lớn với tên gọi "Tiếp lửa cho đam mê" dự kiến sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật 15/1/2017.

