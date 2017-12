Những đối thủ đáng gờm của Peugeot 5008 tại Việt Nam

Chính thức ra mắt thị trường ôtô Việt Nam vào ngày 5/12/2017 vừa qua, mẫu xe SUV Peugeot 5008 thế hệ hoàn toàn mới là sản phẩm xe Châu Âu được lắp ráp tại Việt Nam mới nhất là tập đoàn Trường Hải (Thaco) thực hiện trên dây chuyền ở nhà máy Chu Lai, Quảng Nam. Peugeot 5008 là mẫu SUV 5+2 chỗ, trong khi Peugeot 3008 cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao 5 chỗ có giá 1,399 tỷ đồng. Triết lý thiết kế mới khiến xe Peugeot trẻ trung hơn, đúng chất SUV/crossover chứ không còn lai MPV như trước đây. Nhờ đó, xe cũng dễ tiếp cận khách hàng Việt hơn bởi đánh đúng vào thị hiếu. Xe được trang bị động cơ tăng áp 4 xy lanh thẳng hàng sản sinh công suất 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và momen xoắn cực đại đạt 245Nm tại 1.400 - 4.000 vòng/phút, kèm hộp số tự động 6 cấp, tích hợp chế độ Sport và lẫy chuyển số thể thao. Tại thị trường Việt Nam, nó sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các tên tuổi lớn. Đầu tiên phải kể đến cái tên lớn nhất, đó chính là Toyota Fortuner, đây là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Ngoại thất có phần hơi thô và cục mịch do mang hơi hướng thiết kế từ xe bán tải. Tuy nhiên, Fortuner vẫn có được cái chất hầm hố, khỏe khoắn đặc trưng của dòng SUV nên rất phù hợp với thị hiếu của người Việt. Xe được trang bị động cơ xăng tích hợp công nghệ VTT-i kép, sản sinh công suất cực đại 164 mã lực tại 5.200 v/p và momen xoắn tối đa 245 Nm tại 4.000 v/p. Động cơ máy dầu mới 2.4G có lợi thế lớn về momen xoắn khi có thể đặt tối đa 400 Nm tại dải vòng tua hẹp 1.600 – 2.000 v/p. Fortuner mới sử dụng hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp. Mức giá bán Fortuner với 3 phiên bản phân phối chính hãng tại Việt Nam từ 981 triệu cho đến 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra Fortuner cũng là một mẫu xe khá giữ giá khi bán lại, sửa chữa và thay thế phụ tùng dễ dàng cũng là những điểm mạnh mà đối thủ Peugeot 5008 phải dè chừng. So với các đối thủ có cùng mức giá, Mitsubishi Pajero Sport vượt trội hơn hẳn trên các khía cạnh về vận hành, độ an toàn và trang bị hiện đại. Cùng mức giá bán khá tốt thời gian qua, đây được coi là tin vui đối với những ai đang có ý định sở hữu một trong những mẫu SUV địa hình tốt nhất đang được bán tại Việt Nam. Pajero Sport với 2 phiên bản 4x2 và 4x4 lần lượt có giá khoảng 1,2 và 1,35 tỷ (chưa tính mức giá khuyến mại mới áp dụng). Không giống với Peugeot 5008, mẫu xe này được Mitsubishi Việt Nam nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài nhưng giá thành lại rẻ hơn nhiều so với Peugeot 5008. Mitsubishi Pajero Sport thế hệ mới sử dụng động cơ xăng V6 MIVEC, dung tích 3.0 lít, sản sinh công suất tối đa 220 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 285 Nm tại vòng tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 1 cấu tiêu chuẩn hoặc 2 cầu tùy chọn. Ford Everest mới được thiết kế với những đường nét vuông vức, cứng cáp mà vẫn không kém phần năng động. Nội thất của xe cũng rất rộng rãi, các trang bị an toàn cũng được đánh giá với những thang điểm cao bậc nhất trong phân khúc. Xe sở hữu mức giá chính hãng là 1,185 tỷ đồng. Những công nghệ dẫn đầu trên Everest gồm; tính năng Kiểm soát Vào cua, Hệ thống thông tin điểm mù (BLIS) với công nghệ Cảnh báo phương tiện cắt ngang đầu xe, Kiểm soát Chống lật, Hệ thống Cân bằng Điện tử kết hợp Hệ thống Kiểm soát Lực kéo, Hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động... Mẫu xe Ford Everest có 2 phiên bản động cơ là diesel TDCi Duratorq VGT 2.2L (160 mã lực/385 Nm) và Duratorq 3.2l (200 mã lực/470 Nm). Kèm theo những động cơ này là lựa chọn số sàn 6 cấp hoặc tự động Select Shift cao cấp. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc tại Thái Lan. Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2007 với thế hệ thứ hai qua con đường nhập khẩu, Hyndai SantaFe đã chiếm được cảm tình của khách hàng trong phân khúc SUV 7 chỗ với những ấn tượng tốt đẹp về một chiếc xe thiết kế đẹp, vận hành bền bỉ cũng như nhiều chức năng hiện đại đi đầu. Với thế hệ thứ 3 hiện tại, SantaFe đã trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV tầm trung trên thị trường hiện nay. Phiên bản mới được Hyundai Thành Công phân phối và lắp ráp tại Việt Nam nổi bật với cảm hứng thiết kế Edge Storm cùng những cải tiến nâng cấp đáng kể ở khả năng vận hành cũng như trang bị công nghệ trên xe. Trong tháng 10/2017, Hyundai Thành Công (HTC) đã chính thức giảm giá khủng mẫu SUV 7 chỗ SantaFe lên tới 230 triệu đồng, kéo dài từ 19/10 – 30/11. Việc giảm giá này giúp giá xe Hyundai SantaFe trong thời gian ưu đãi chỉ còn từ 898 triệu đồng đến 1,07 tỷ đồng giúp nó đạt doanh số "khủng", với khoảng 2.500 chiếc xe được bán ra. Nếu so về thiết kế Peugeot 5008 chưa có gì đáo hơn các đối thủ, kiểu dáng của xe đi theo hướng mềm mại và tinh tế, tuy nhiên thị hiếu của người Việt lại thích một mẫu SUV hầm hố, cứng cáp. Và hơn hết, Peugeot là một cái tên không mấy quen thuộc với người tiêu dùng Việt nên sẽ nhiều người có tâm lý dè chừng khi chọn mua xe của một thương hiệu mới lạ. Video: Chi tiết xe Peugeot 5008 mới.

