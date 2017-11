Những điều ít biết về siêu xe Cadillac của Tổng thống Mỹ

Là sản phẩm của “gã khổng lồ” nước Mỹ Cadillac, mẫu siêu xe Cadillac One của Tổng thống Mỹ sở hữu biệt danh “quái thú” (The Beast) bởi nó có khả năng chống đạn và nội thất hiện đại có 1-0-2. Cùng với đó, nhiều điều khá thú vị về siêu phẩm này không phải ai cũng biết đến. Một trong số đó phải kể đến những công nghệ tuyệt mật được trang bị trên chiếc limo của Tổng thống Mỹ. Với công nghệ này, chiếc xe có thể chống lại được những quả mìn chống tăng, súng xuyên giáp hay các vụ tấn công hoá học. Đặc biệt, khi xe bị tấn công, bình xăng có thể tự hàn khi bị bắn thủng. Xe luôn được vận chuyển bằng máy bay riêng theo chân Tổng thống Mỹ đến bất kỳ nơi đâu ở nước ngoài. Mật vụ Mỹ sử dụng máy bay vận tải C-17 để vận chuyển xe limousine tới những nơi mà tổng thống Mỹ sẽ đến. Bên cạnh limousine là những chiếc Chevrolet Suburban với biệt danh Roadrunner với nhiều nhiệm vụ như liên lạc, hậu cần, bảo vệ. Chất lượng xe ảnh hưởng trực tiếp đến sự an nguy của Tổng thống nên chính Tổng thổng sẽ có quyền quyết định, lựa chọn kiểu dáng và hãng xe. Nội thất được cách ly hoàn toàn với bên ngoài để ngăn vũ khí hóa học.

Điều này nhằm mục đích bảo vệ tuyệt đối Tổng thống trước những cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Cụ thể, bồn chứa nhiên liệu được bao bọc bởi một loại bọt công thức đặc biệt, có thể ngăn chặn mọi loại chất nổ. Quanh bình xăng có lớp đệm đề phòng va đập, chống cháy nổ. Ngoài ra, súng shotgun, bình chữa cháy, camera quan sát ban đêm là một trang bị bắt buộc trên xe. Độ an toàn đạt mức tối đa. Leftlane cho rằng không một chiếc xe chống đạn nào trên thế giới có khả năng đặc biệt như The Beast của tổng thống Mỹ. Độ dày lớp vỏ tới hơn 20 cm, cánh cửa nặng ngang ngửa cửa máy bay Boeing 757. Chỉ riêng cửa kính ôtô cũng dày tới gần 13 cm, cấu thành từ ít nhất 5 lớp để tạo độ hấp thụ lực cho tác động từ bên ngoài. Lốp xe là loại run-flat của Goodyear có kích thước như những lốp xe bus, được gia cố sợi kevlar, giúp xe vẫn chạy được quãng đường nhất định khi bị thủng. Cùng với những trang bị khá phức tạp đó trên xe nên chiếc The Beast nặng khoảng 6,8 đến 9,1 tấn, tương đương một chiếc xe tải lớn. Trọng lượng khủng khiến tốc độ tối đa của xe chỉ khoảng 130 km/h. Nội thất cũng nhiều trang thiết bị tối tân nhất. Xe gồm 7 chỗ. Hàng đầu gồm tài xế và Mật vụ bảo vệ Tổng thống. Phía sau ngoài ghế cho tổng thống còn có 4 ghế phụ khác, 3 ghế đối diện và một ghế bên cạnh ghế của Tổng thống. Các ghế có thể dành cho khách hoặc người nhà Tổng thống. Tài xế lái xe cho Tổng thống Mỹ là một Mật vụ được đào tạo riêng ở một căn cứ quân sự, dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư và chuyên gia lái xe từ General Motors. Tài xế được ví như một chiến binh, phải thành thạo các kỹ năng quan trọng như quay đầu gấp J-turn, chạy thoát nhanh nhất có thể khỏi những vùng nguy hiểm. Siêu phẩm này được "nhân bản" rất nhiều. Điều này nhằm mục đích đánh lạc hướng quân địch. Hiện có 12 bản sao của chiếc Cadillac "The Beast" phục vụ tại Nhà trắng. Những chiếc xe này đều có mặt cùng lúc để hộ tống Tổng thống, nhưng chỉ duy nhất một chiếc có Tổng thống thực sự ngồi bên trong, những chiếc còn lại dùng để chở các nguyên thủ khác và hơn hết là để đánh lạc hướng những kẻ có ý định tấn công xe của Tổng thống.

