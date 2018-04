Những dấu ấn xe máy Yamaha sau 20 năm tại Việt Nam

Thương hiệu xe máy Yamaha vừa chính thức tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty của mình tại Việt Nam. Yamaha Motor Việt Nam được thành lập vào ngày 24/01/1998, đến ngày 02/10/1998 khởi công xây dựng nhà máy đầu tiên tại Sóc Sơn, Hà Nội . Lấy triết lý Kando “ Rung động trái tim khách hàng” làm kim chỉ nam, Yamaha Motor Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu với đam mê hiện thực hóa những mong ước của khách hàng và cung cấp những sản phẩm cùng dịch vụ vượt trên cả sự mong đợi. Ngày 7/10/1999, chiếc xe máy Yamaha đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam với tên gọi Sirius cùng khẩu hiệu đầy tự tin và thách thức “Are You Stylish” thể hiện chất lượng bền bỉ và thiết kế đột phá. Vào năm 2002, Yamaha giới thiệu mẫu xe Nouvo tại Việt Nam, và trở thành tiên phong trong phân khúc xe ga thể thao. Nouvo nhanh chóng đưa Yamaha chiếm lĩnh thị phần của phân khúc này với ưu điểm về thiết kế và động cơ bốc, và dần trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất trong hơn một thập kỷ qua tại Việt Nam. Sau 5 năm hình thành và phát triển, đến năm 2003, Yamaha Motor Việt Nam đã đạt được cột mốc quan trọng với 100.000 chiếc xe máy bán ra thị trường. Đến tháng 1/2005, Yamaha đã chính thức khánh thành nhà máy sản xuất phụ tùng xe máy tại Hà Nội. Tháng 2/2006 đánh dấu sự xuất hiện của mẫu xe máy côn tay Yamaha Exciter với động cơ 135cc mạnh mẽ cùng kiểu dáng ấn tượng, trở thành biểu tượng của dòng xe số thể thao cao cấp và cho đến nay vẫn là một trong những dòng xe thành công và nổi tiếng nhất của Yamaha, được mệnh danh là “Ông Vua Đường Phố”. Năm 2008, nhà máy thứ hai của Yamaha Motor Việt Nam chính thức đi vào hoạt động, hướng đến mục tiêu bán được 1 triệu xe máy một năm, cùng năm đó hệ thống đại lý Yamaha 3S cũng chính thức cán mốc 300 cửa hàng trên toàn quốc. Tháng 9/2011, mẫu xe tay ga dành cho phái nữ Nozza được ra mắt với hình ảnh “For the beauty of Viet Nam”. Tháng 6/2014 mẫu xe tay ga Grande ra mắt và là mẫu xe đầu tiên được trang bị động cơ Blue Core, làm nền tảng cho tất cả các dòng xe tay ga Yamaha thế hệ mới. Năm 2016, Yamaha giới thiệu concept Yamaha Café dành cho phân khúc xe tay ga nữ và lấy đó làm tiền đề ra mắt dòng xe mới Janus hướng đến các bạn gái trẻ năng động. Tháng 12/2016, Yamaha tại Việt Nam tiếp tục tung ra mẫu xe tay ga thể thao NVX với các phiên bản động cơ 125cc và 155cc, góp phần khẳng định dấu ấn thể thao tiên phong và đột phá của Yamaha. Không chỉ dừng lại ở việc ra mắt các sản phẩm mới, Yamaha Motor Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn với hàng loạt sự kiện cộng đồng khác. Đáng chú ý là chuỗi sự kiện và hoạt động kỷ niệm 1 triệu xe Exciter bán ra thị trường Việt Nam; xác lập kỷ lục Guinness thế giới gồm “Hình logo kỷ niệm 1.000.000 Exciter” được xếp bằng xe máy lớn nhất và “Hình xe máy được xếp bằng người lớn nhất”; chương trình “Yamaha Kid Donation” cho học sinh tiểu học diễn ra trên 27 tỉnh thành... Sau 20 năm tồn tại và hoạt động, chúng tôi đã xây dựng Yamaha trở thành một trong những thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam và có được chỗ đứng vững chắc trong lòng người tiêu dùng nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cao cùng với văn hóa công ty dựa trên đam mê và nhiệt huyết của mỗi nhân viên. Video: Xem chi tiết Yamaha NVX 2018, Sirius 2018 kỷ niệm 20 năm.

