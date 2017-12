Những đám cưới siêu xe hàng khủng, tiền tỷ ở Hải Dương

Đáng chú ý nhất là màn đám cưới siêu xe hàng khủng trong lễ cưới của Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My tại Hải Dương vào hồi tháng 3/2016. Hình ảnh hơn chục siêu xe hàng khủng gồm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Ghost, Maybach, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Murcielago, Gallardo, Lincoln Limousine, Range Rover Autobiography Black Edition, Lexus LX570… nối hàng dài trong lễ rước dâu Á hậu Ngô Trà My khiến cư dân mạng xôn xao và không khỏi ghen tỵ. Chiếc xe hoa siêu sang và thuộc dạng hàng hiếm ở Việt Nam dẫn đoàn là Rolls-Royce Phantom mui trần màu trắng có giá khoảng hơn 30 tỷ đồng. Theo sau là một loạt siêu xe đắt tiền như Rolls-Royce Ghost, Ferrari Lamborghini Gallardo... Nhưng nổi bật nhất có lẽ là chiếc Limosine 3 khoang cực độc. Nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa trước mức độ chịu chơi của vị đại gia này. Cách đó không lâu, người dân trên đường phố Hải Dương cũng không khỏi bị thu hút bởi màn rước dâu bằng siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe của một thiếu gia trẻ. Hơn 20 chiếc SUV hạng sang và xe sang góp mặt gồm các phiên bản như Range Rover Evoque, Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz S5500, S500, Acura MDX... trong buổi rước dâu ở Hải Dương vào tháng 5/2016 cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán. Những chiếc SUV Range Rover vinh dự được dẫn đoàn. Một loạt xe 4 bánh hàng đỉnh theo sau cho thấy mức độ giàu có của nhà nam. Cuối năm 2016, buổi rước dâu khủng tại Hải Dương cũng không kém phần hoành tráng dàn siêu xe gồm Bentley Continental Flying Spur Speed biển “tứ quý” 8 và một loạt sedan hạng sang Mercedes-Benz, Audi... đi kèm. Đầu năm 2017, một vị đại gia khác ở Hải Dương cũng thể hiện độ chịu chơi của mình bằng việc sử dụng hàng loạt siêu xe hạng sang như Jaguar, Mercedes-Benz, Lexus, BMW và Range Rover... trong lễ rước dâu. Ấn tượng nhất là chiếc Rolls-Royce Phantom EWB Series II trị giá 28 tỷ được ưu tiên sử dụng làm xe hoa. Mới đây nhất là lễ cưới của một cặp đôi vừa về chung nhà cũng gây choáng cộng đồng khi “diện” dàn xe đưa dâu cũng toàn xế khủng từ Audi R8 V8, Porsche Panamera 4S, Lexus LX570, Chevrolet Camaro, Mercedes GL500… cho đến Bentley Continental GT... ... và cả Roll-Royce Phantom… Audi R8 V8 siêu sang chảnh. Video: Á hậu Trà My được rước dâu bằng dàn xe sang.

Đáng chú ý nhất là màn đám cưới siêu xe hàng khủng trong lễ cưới của Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Ngô Trà My tại Hải Dương vào hồi tháng 3/2016. Hình ảnh hơn chục siêu xe hàng khủng gồm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe, Ghost, Maybach, Ferrari 458 Italia, Lamborghini Murcielago, Gallardo, Lincoln Limousine, Range Rover Autobiography Black Edition, Lexus LX570… nối hàng dài trong lễ rước dâu Á hậu Ngô Trà My khiến cư dân mạng xôn xao và không khỏi ghen tỵ. Chiếc xe hoa siêu sang và thuộc dạng hàng hiếm ở Việt Nam dẫn đoàn là Rolls-Royce Phantom mui trần màu trắng có giá khoảng hơn 30 tỷ đồng. Theo sau là một loạt siêu xe đắt tiền như Rolls-Royce Ghost, Ferrari Lamborghini Gallardo... Nhưng nổi bật nhất có lẽ là chiếc Limosine 3 khoang cực độc. Nhiều cư dân mạng phải xuýt xoa trước mức độ chịu chơi của vị đại gia này. Cách đó không lâu, người dân trên đường phố Hải Dương cũng không khỏi bị thu hút bởi màn rước dâu bằng siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe của một thiếu gia trẻ. Hơn 20 chiếc SUV hạng sang và xe sang góp mặt gồm các phiên bản như Range Rover Evoque, Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz S5500, S500, Acura MDX... trong buổi rước dâu ở Hải Dương vào tháng 5/2016 cũng khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán. Những chiếc SUV Range Rover vinh dự được dẫn đoàn. Một loạt xe 4 bánh hàng đỉnh theo sau cho thấy mức độ giàu có của nhà nam. Cuối năm 2016, buổi rước dâu khủng tại Hải Dương cũng không kém phần hoành tráng dàn siêu xe gồm Bentley Continental Flying Spur Speed biển “tứ quý” 8 và một loạt sedan hạng sang Mercedes-Benz, Audi... đi kèm. Đầu năm 2017, một vị đại gia khác ở Hải Dương cũng thể hiện độ chịu chơi của mình bằng việc sử dụng hàng loạt siêu xe hạng sang như Jaguar, Mercedes-Benz, Lexus, BMW và Range Rover... trong lễ rước dâu. Ấn tượng nhất là chiếc Rolls-Royce Phantom EWB Series II trị giá 28 tỷ được ưu tiên sử dụng làm xe hoa. Mới đây nhất là lễ cưới của một cặp đôi vừa về chung nhà cũng gây choáng cộng đồng khi “diện” dàn xe đưa dâu cũng toàn xế khủng từ Audi R8 V8, Porsche Panamera 4S, Lexus LX570, Chevrolet Camaro, Mercedes GL500… cho đến Bentley Continental GT... ... và cả Roll-Royce Phantom… Audi R8 V8 siêu sang chảnh. Video: Á hậu Trà My được rước dâu bằng dàn xe sang.