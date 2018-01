Ngựa chiến Honda CB750 lột xác với phong cách cafe racer

Ngựa chiến Honda CB750 mang tên MessnerMoto được lột xác theo phong cách cafe racer. Đây là sản phẩm của Mirko Messner, sống ở Belgrade, Serbia. Đáng ngạc nhiên là chiếc CB750 mang thiết kế rất ấn tượng, nhưng lại là một bản độ nghiệp dư do chính chủ nhân tự thực hiện. Mirko Messner là một kỹ sư phát triển ứng dụng di động. Công việc độ lại Honda CB750 chỉ được thực hiện sau giờ làm việc. Chính vì vậy bản độ này mất 3 năm mới hoàn thành và cũng là sản phẩm đầu tay của Mirko Messner. Với thời gian và dụng cụ hạn chế, Mirko cho biết anh đã thuê gia công CNC, in ấn 3D và chế tạo cho hơn 20 chi tiết phức tạp. Nhưng để duy trì và đảm bảo sự sáng tạo của mình đối với bản độ này, Mirko Messner tự học cách sử dụng phần mềm vẽ mô hình 3D và nghiên cứu các nguyên lý cơ khí, trước khi thiết kế tỉ mỉ từng phần. Mirko tự nâng cấp động cơ 736,6 cc của CB750 đời 1977 lên đến 836 cc, sử dụng piston của Wiseco. Ngoài ra, trục khuỷu đã được gia công lại và cân bằng, bánh đà nhẹ hơn từ Yamaha R6 đời 2009. Mirko cho biết chiếc CB750 cafe racer được loại bỏ tiếng ồn, tăng cường sức mạnh và khả năng kiểm soát dễ dàng hơn. Ngoài ra xe còn trang bị hệ thống đánh lửa 4 quá trình, mà người lái có thể dễ dàng khởi động chiếc xe bằng một nút đề. Một bộ chế hòa khí của Mikuni RS34 được thiết lập. Hệ thống ống xả kim loại được Mirko cắt laser sau đó uốn cong từ thép không gỉ. Một bộ hãm thanh cũng được gắn. Toàn bộ hệ thống treo kết nối trực tiếp với khung xe với khoảng 90 điểm gắn kết ở thân sau. Đương nhiên, chiếc CB750 cũng có hệ thống điện mới. Bộ nguồn Motogadget m-Unit V.2 đặt bên dưới yên, cùng với hai pin Lithium-ion. Hệ thống nạp cũng được nâng cấp lấy từ mẫu Yamaha R6. Với hệ thống chiếu sáng, Mirko sử dụng đèn pha dạng LED 45 W với đèn nhan được tích hợp, đèn hậu được gắn vào hai ống khung, có thể chuyển thành đèn xi-nhan. Dù là tay độ xe nghiệp dư, Mirko đã thỏa sức sáng tạo khung gầm nhưng vẫn phù hợp với hiệu suất của chiếc Honda CB750. Phuộc trước dạng upside-downs lấy từ chiếc Suzuki GSX-R 750 đời 2007. Trong khi phuộc sau dạng mono-shock giống với CB900 1981, nhưng lại sử dụng hiệu Öhlins trên Yamaha R1, bộ phuộc này cũng được mạ chrome sáng bóng. Bánh xe phía trước kích thước 18 inch, mâm nan hoa bằng nhôm mạ chrome và được lót bằng thép không gỉ. Phanh đĩa trước Brembo lấy từ Suzuki GSX-R. Ở phía sau, Mirko trang bị bánh xe 18 inch và phanh đĩa từ KTM Adventure 1290R. Toàn bộ thân xe ban đầu của CB750 đều được thay thế và làm lại, với một đèn pha mới, bình xăng và ụ đỡ phía sau. Tất cả đều được tạo mẫu từ gỗ hoặc kim loại, sau đó được chế tạo bằng nhôm cắt CNC. Yên xe được sử dụng khuôn đúc dựa trên mô hình in 3D, sau đó phủ bằng chất liệu da giả. Khung phía sau được cắt lại để phù hợp với phần yên mới, sau đó sơn lại bằng màu đen bóng. Tất cả các chi tiết kim loại trên xe đều được xử lý bề mặt, có màu nhám của phôi nhôm, ngoại trừ các bộ phận in 3D, được làm sạch để bảo vệ khỏi tia UV. Các tấm chắn bùn được in 3D và gia cố bằng nhựa ABS. Giống với phần đèn pha, chắn bùn trước được gắn vào phần đầu bằng các mảnh ghép carbon bền bỉ. Một số bộ phận của Honda được giữ nguyên bản như ghi đông clip-on, công tắc, bướm ga. Gác chân hiệu Tarozzi gắn trực tiếp lên khung xe. Mirko Messner đã dành hết chất xám, nổ lực và tình yêu đáng kinh ngạc để tạo ra chiếc cafe racer dựa trên Honda CB750, biến chiếc xe trở thành một trong những ví dụ điển hình của thể loại xe đang gây sốt trên thế giới.

