Ngắm xe ga Lambretta V-Special 2018 giá 73,7 triệu

Xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên tại EICMA 2017 vừa qua, hãng xe máy Lambretta đã hợp tác với hãng thiết kế KISKA để sản xuất một mẫu xe tay ga mới hiện đại với ba biến thể gồm: V50 Special, V125 Special và V200 Special. Dòng xe ga Lambretta V-Special sở hữu khung thép với các thành phần nhôm rèn. Các tấm bên có thể tùy chỉnh và thậm chí có thể được làm từ sợi cacbon nếu bạn yêu cầu. Động cơ bốn thì đạt chứng chỉ Euro 4 được sử dụng trên tất cả các biến vị. Nhiệm vụ hãm tốc do hệ thống phanh đĩa trước và sau đảm nhiệm. 3 mẫu xe tay ga hoàn toàn mới với giá bán lần lượt: Giá V50 Special 3.246 USD (tương đương 73,7 triệu đồng), Giá V125 Special là 3.942 USD (89,5 triệu đồng) và Giá V200 Special ở mức 4.638 USD (105,3 triệu đồng). Cả 3 mẫu Lambretta V-Special 2018: V50 Special, V125 Special và V200 Special đều được trang bị truyền động dây đai, hộp số vô cấp CVT. V-Special được trang bị một loạt công nghệ tiên tiến như đèn LED, đồng hồ tốc độ analog được kết hợp với màn hình hiển thị kỹ thuật số cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cho người lái. Xe sở hữu kiểu dáng hiện đại. Cả 3 đều trang bị phanh đĩa trước 220m. Theo Moto saigon tham khảo, riêng mẫu V5 Special với phanh đùm sau, V125 Special và V200 Special lại dung phanh đĩa 220m sau. Cùng với đó, xe còn được bổ sung một ứng dụng điện thoại thông minh có thể kết nối Bluetooth. Về thông số động cơ, V50 Special với trang bị động cơ xylanh đơn 49.5cc, làm mát bằng gió, sử dụng bình xăng con, công suất 3.5hp 7500rpm và mô-men xoắn 3.4Nm 6500rpm. V125 Special trang bị động cơ xylanh đơn 124.7cc, phun xăng điện tử, công suất 10.2hp 8500rpm, mô-men xoắn 9.2Nm 7000rpm. V200 Special với khối đông cơ 168.9cc, xylanh đơn, phun xăng điện tử, công suất 12.2hp of power at 7500rpm and 12.5Nm of torque at 5500rpm. Lambretta cho biết, chiếc V-Special sẽ được sản xuất vào cuối năm 2017 với các mô hình sản xuất sẽ tung ra tại thị trường châu Âu vào tháng 3 năm 2018. Công ty có kế hoạch phân phối mô hình đặc biệt tại 50 quốc gia trên toàn thế giới.

