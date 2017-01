Ngắm xế cổ Chevrolet Corvette Roadster 1953 cực hiếm

Chiếc xế cổ Chevrolet Corvette Roadster xuất hiện trong bài từng được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1953, và từng trình làng tại triển lãm New York Auto Show cùng thời điểm. Hiện chiếc xế cổ Chevrolet Corvette đã được dọn dẹp lại, nhưng nó còn chất hơn và nổi bật với tông màu đồng siêu hiếm. Mẫu xe này vừa xuất hiện tại Tây Ban Nha và sau khi trải qua một loạt quá trình phục hồi. Thiết kế của xe mang phong cách cổ điển với tổng thể thân xe như một dạng phi thuyền lướt sóng, với phần đầu và đuôi khá bắt mắt và không có nhiều điểm khác biệt là mấy so với nguyên bản trước đây. Được sản xuất từ những năm 1953, chiếc Chevrolet Corvette cổ nổi bật với phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt là các khe hút gió lớn. Trong khi đó, phần đuôi cũng được thiết kế khá giống phần đầu xe khi cụm đèn hậu thiết kế dạng tròn nhưng kích thước bé hơn so với cụm đèn pha trước, cặp ống-xả nằm đối xứng hai bên đi kèm là một thang ngang crôm sáng chạy dọc theo thân xe. Cụm đèn pha dạng tròn nằm đối xứng hai bên, và được bảo vệ bằng một lưới sắt cùng đường viền mạ crôm sáng. Thân xe nổi bật với dòng chữ Chevrolet được thiết kế cách điệu. Nội thất khoang lái của xe ấn tượng với vô-lăng dạng tròn các đồng hồ hiển thị chức năng được bố trí dàn ngang dạng hình tròn đặc trưng. Do được phục hồi nên ghế ngồi được chủ nhân bọc da với tông màu xe khá đồng nhất với ngoại thất bên ngoài của xe. Bánh xe thiết kế dạng đúc với la-zăng dạng to bản đi kèm là logo chính hãng được gắn ở chính giữa. Corvette Roadster được hãng xe Chevrolet trang bị cho khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng với công suất 155 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm. Hệ dẫn động cầu sau và hộp số 2 cấp.

Chiếc xế cổ Chevrolet Corvette Roadster xuất hiện trong bài từng được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1953, và từng trình làng tại triển lãm New York Auto Show cùng thời điểm. Hiện chiếc xế cổ Chevrolet Corvette đã được dọn dẹp lại, nhưng nó còn chất hơn và nổi bật với tông màu đồng siêu hiếm. Mẫu xe này vừa xuất hiện tại Tây Ban Nha và sau khi trải qua một loạt quá trình phục hồi. Thiết kế của xe mang phong cách cổ điển với tổng thể thân xe như một dạng phi thuyền lướt sóng, với phần đầu và đuôi khá bắt mắt và không có nhiều điểm khác biệt là mấy so với nguyên bản trước đây. Được sản xuất từ những năm 1953, chiếc Chevrolet Corvette cổ nổi bật với phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt là các khe hút gió lớn. Trong khi đó, phần đuôi cũng được thiết kế khá giống phần đầu xe khi cụm đèn hậu thiết kế dạng tròn nhưng kích thước bé hơn so với cụm đèn pha trước, cặp ống-xả nằm đối xứng hai bên đi kèm là một thang ngang crôm sáng chạy dọc theo thân xe. Cụm đèn pha dạng tròn nằm đối xứng hai bên, và được bảo vệ bằng một lưới sắt cùng đường viền mạ crôm sáng. Thân xe nổi bật với dòng chữ Chevrolet được thiết kế cách điệu. Nội thất khoang lái của xe ấn tượng với vô-lăng dạng tròn các đồng hồ hiển thị chức năng được bố trí dàn ngang dạng hình tròn đặc trưng. Do được phục hồi nên ghế ngồi được chủ nhân bọc da với tông màu xe khá đồng nhất với ngoại thất bên ngoài của xe. Bánh xe thiết kế dạng đúc với la-zăng dạng to bản đi kèm là logo chính hãng được gắn ở chính giữa. Corvette Roadster được hãng xe Chevrolet trang bị cho khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng với công suất 155 mã lực và mô-men xoắn 316 Nm. Hệ dẫn động cầu sau và hộp số 2 cấp.