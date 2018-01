Ngắm siêu phẩm Koenigsegg One:1 triệu đô tại Monaco

Siêu xe Koenigsegg One:1 là một siêu phẩm của hãng ôtô Thuỵ Điển. Xe chỉ nặng 1.341 kg (1,3 tấn) và sở hữu tỷ lệ công suất/trọng lượng 1 mã lực/1 kg rất hoàn hảo - đây cũng chính là lý do nó mang cái tên ''One:1''. Ngoài One:1, trên thế giới chỉ một siêu xe khác có cùng tỷ lệ vàng này là Hennessey Venom GT của hãng độ xe Mỹ - Hennessey. Mới đây, một trong 7 chiếc Koenigsegg One: 1 được sản xuất trên toàn thế giới đã được trang EPCSupercars bắt gặp và ghi hình tại khách sạn Roquebrune Cap Martin, công quốc Monaco khiến nhiều fan của dòng xe này "phát cuồng" bởi nó rất ít khi lộ diện trên đường phố. Về động cơ, siêu xe Thuỵ Điển được trang bị động cơ xăng V8, dung tích 5.0 lít sử dụng hệ thống tăng áp kép và lắp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Nhờ đó, xe cho công suất tối đa 1.341 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 1.371 Nm (1.011 lb-ft) - xe có mức công suất tương đương với 1 megawatt. Đây cũng là mẫu xe thương mại sở hữu công suất tính bằng megawatt đầu tiên trên toàn thế giới. One:1 có khả năng tăng tốc từ 0 - 400km/h chỉ trong 20 giây trước khi đạt vận tốc tối đa hơn 450 km/h - nó cũng là một trong những siêu xe nhanh nhất thế giới hiện nay. Về thiết kế, nhà sản xuất ôtô Thụy Điển đã lấy cảm hứng của nó từ mẫu xe đua Le Mans đình đám để thiết kế phần đầu xe, Koenigsegg One: 1 sở hữu thiết kế khí động học cao và lực hướng xuống khoảng 610 kg ở vận tốc 260 km/h và 830 kg ở vận tốc 440 km/h. Ban đầu, hãng siêu xe Koenigsegg dự kiến chỉ bán khoảng 6 chiếc One:1 với giá khoảng 1,5 triệu USD, nhưng do nhu cầu của khách hàng cao hãng quyết định bán luôn chiếc One:1 prototype phiên bản chạy thử nghiệm. Được biết, một vị khách hàng giấu tên đã bí mật mua lại chiếc thứ 7 này với số tiền "khủng", lên đến 6 triệu USD để mang nó về nhà. Như vậy trên thế giới chỉ có tổng cộng đúng 7 chiếc Koenigsegg One:1 được chế tạo. Video: Ngắm chi tiết siêu phẩm Koenigsegg One:1 giá triệu đô.

