Ngắm Honda SH300 độ rồng Pikachu Hải Phòng đón Tết

Thể theo phong trào đang hot trong thời gian gần đây , một tay chơi xe ở Quy Nhơn đã dọn lại chiếc xe ga Honda SH300 của mình trở nên thật độc đáo và cá tính hơn với bộ cánh Rồng Pikachu đình đám tại Hải Phòng thời gian vừa qua để chơi Tết Đinh Dậu. Ấn tượng nổi bật ở chiếc SH300 đây đó là bộ cánh được in lên mình bộ tem Pikalong đầy ngộ nghĩnh và dễ thương. Trên thân nền màu trắng của chiếc xe tay ga đắt nhất của Honda tại Việt Nam, họa tiết chú rồng trở nên khá nổi bật đầy cá tính. Ngoài bộ cánh độc đáo này, chiếc xe tay ga phân khối lớn SH300 phiên bản cũ này gần như vẫn giữ nguyên bản. Phiên bản này với thiết kế kiểu dáng không thay đổi nhiều so với mẫu xe mới hiện nay. SH300 sở hữu hệ thống giảm xóc dạng ống lồng, giảm xóc sau dạng lò xo trụ đôi. Ống xả lớn với hai lỗ thải được sơn chống nhiệt màu đen, Thân xe với những đường vuốt khí động học ấn tượng, logo và một vài chi tiết thiết kế khác biệt so với những phiên bản SH mới hiện nay. Mẫu xe tay ga SH300 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 279cc, làm mát bằng chất lỏng, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM FI, công suất 27,2 mã lực tại 8.500v/ph và mô-men xoắn 26,5Nm tại 6.000v/ph. Tại thị trường Việt Nam, Honda SH300i phiên bản mới nhất 2016 được đang phân phối chính hãng với mức giá 248 triệu đồng, đây được xem là mức giá rẻ hơn rất nhiều so với mức 325 triệu đồng từ cửa hàng tư nhân bán lẻ xe máy nhập khẩu thời gian qua.

