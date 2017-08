Mui trần Volkswagen Golf Cabriolet "chốt giá" 950 triệu tại VN

Song song với dòng hatchback Golf, hãng xe Volkswagen cũng nhiều lần phát triển phiên bản mui trần giá rẻ Golf Cabriolet từ dòng xe này. Sau 9 năm vắng mặt, mui trần Volkswagen Golf Cabriolet đã quay trở lại vào năm 2011 ở thế hệ Golf MK6. Tuy nhiên tới năm ngoái, phiên bản này lại một lần nữa bị "khai tử". Tại Việt Nam hiện nay, có một chiếc Golf Cabriolet còn "mới tinh" thuộc đời 2013, được sản xuất vào năm 2012. Dù đã "ra đời" từ lâu nhưng chiếc xe vẫn chưa lăn bánh ngoài đường, do nó đã được Volkswagen tại Việt Nam nhập về chủ yếu với mục đích làm sự kiện. Về thiết kế, do dụa trên Golf Hatchback nên Golf Cabriolet có kiểu dáng tương tự. Ở phía trước, phần đầu xe giống y hệt các phiên bản Golf bình thường khác. Theo phong cách quen thuộc của Volkswagen, phần đầu Golf trông khá giản dị nhưng hài hoài với lưới tản nhiệt thanh ngang mang logo Volkswagen, nối liền với cặp đèn pha với đèn LED DRL và pha dạng thấu kính. Nằm ở phân khúc C, chiếc xe chỉ có chiều dài 4246 mm, rộng 1782 mm và cao 1423 mm. Như vậy, Golf Cabriolet có kích thước khá gần với phiên bản Golf Hatchback 3 cửa. Ở hai bên thân xe, Golf Cabriolet cũng có bộ mâm 5 cánh kép giống một số phiên bản Golf khác. Xe có mui mềm đóng mở bằng điện. Ở phía sau, Golf Cabriolet có phần đuôi ngắn, nhưng vẫn sở hữu cặp đèn hậu được lấy từ các phiên bản Golf hatchback bình thường. Phần đuôi xe cũng tiếp tục mang kiểu dáng đơn giản. Tay nắm mở khoang hành lý được Volkswagen tích hợp bên trong logo của hãng nằm sau đuôi xe. Ở bên trong nội thất, do ra đời từ khá lâu và được Volkswagen thiết kế hướng tới nhiều nhóm khách hàng nên Golf Cabriolet, cũng như các phiên bản Golf Mk6 khác sở hữu thiết kế giản dị, hướng tới sự tiện dụng nhiều hơn. Chiếm diện tích lớn trên bảng điều khiển trung tâm của xe là hệ thống thông tin giải trí Composition Media với màn hình 7 inch cùng nhiều tính năng thời thượng. Golf Cabriolet tại Việt Nam cũng có trang bị khá cao cấp với nội thất bọc da, vô-lăng tích hợp nút đa chức năng, đèn pha tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, dàn âm thanh 6 loa, gạt mưa tự động, 6 cảm biến đỗ xe phía trước và sau. Các trang bị an toàn cũng được chú trọng như ABS, ESP, BA, ASR... Golf Cabriolet có tổng cộng 4 vị trí ghế ngồi bên trong cabin. Tuy nhiên do chỉ có 2 cửa nên hàng ghế sau của chiếc xe có không gian rất nhỏ dạng 2+2, chỉ phù hợp nhất với trẻ em. Để vào hàng ghế sau, hành khách sẽ phải gập lưng phía trước và trèo qua. Bộ mui xếp mềm của xe có thời gian đóng mở chỉ trọng 9,5 giây ở tốc độ dưới 30 km/h. Do nằm trên nên khi gấp lại, bộ mui này không tốn quá nhiều không gian khoang hành lý của Golf Cabriolet tương đối "đủ dùng", đạt thể tích 380 lít. Tại châu Âu, Golf Cabriolet có 4 phiên bản máy xăng và 1 động cơ diesel. Chiếc xe tại Việt Nam sử dụng loại động cơ nhỏ nhất với dung tích chỉ 1.2l với dạng 4 xi-lanh thẳng hàng, đạt công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp. Với sức mạnh khiêm tốn, chiếc xe mất 11,7 giây để đạt 0-100 km/h và tốc độ tối đa chỉ dừng lại ở 188 km/h. Đổi lại, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ đạt 5,9 lít/100 km. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe mui trần Volkswagen Golf Cabriolet đang có giá bán khởi điểm từ 950 triệu đồng.

Song song với dòng hatchback Golf, hãng xe Volkswagen cũng nhiều lần phát triển phiên bản mui trần giá rẻ Golf Cabriolet từ dòng xe này. Sau 9 năm vắng mặt, mui trần Volkswagen Golf Cabriolet đã quay trở lại vào năm 2011 ở thế hệ Golf MK6. Tuy nhiên tới năm ngoái, phiên bản này lại một lần nữa bị "khai tử". Tại Việt Nam hiện nay, có một chiếc Golf Cabriolet còn "mới tinh" thuộc đời 2013, được sản xuất vào năm 2012. Dù đã "ra đời" từ lâu nhưng chiếc xe vẫn chưa lăn bánh ngoài đường, do nó đã được Volkswagen tại Việt Nam nhập về chủ yếu với mục đích làm sự kiện. Về thiết kế, do dụa trên Golf Hatchback nên Golf Cabriolet có kiểu dáng tương tự. Ở phía trước, phần đầu xe giống y hệt các phiên bản Golf bình thường khác. Theo phong cách quen thuộc của Volkswagen, phần đầu Golf trông khá giản dị nhưng hài hoài với lưới tản nhiệt thanh ngang mang logo Volkswagen, nối liền với cặp đèn pha với đèn LED DRL và pha dạng thấu kính. Nằm ở phân khúc C, chiếc xe chỉ có chiều dài 4246 mm, rộng 1782 mm và cao 1423 mm. Như vậy, Golf Cabriolet có kích thước khá gần với phiên bản Golf Hatchback 3 cửa. Ở hai bên thân xe, Golf Cabriolet cũng có bộ mâm 5 cánh kép giống một số phiên bản Golf khác. Xe có mui mềm đóng mở bằng điện. Ở phía sau, Golf Cabriolet có phần đuôi ngắn, nhưng vẫn sở hữu cặp đèn hậu được lấy từ các phiên bản Golf hatchback bình thường. Phần đuôi xe cũng tiếp tục mang kiểu dáng đơn giản. Tay nắm mở khoang hành lý được Volkswagen tích hợp bên trong logo của hãng nằm sau đuôi xe. Ở bên trong nội thất, do ra đời từ khá lâu và được Volkswagen thiết kế hướng tới nhiều nhóm khách hàng nên Golf Cabriolet, cũng như các phiên bản Golf Mk6 khác sở hữu thiết kế giản dị, hướng tới sự tiện dụng nhiều hơn. Chiếm diện tích lớn trên bảng điều khiển trung tâm của xe là hệ thống thông tin giải trí Composition Media với màn hình 7 inch cùng nhiều tính năng thời thượng. Golf Cabriolet tại Việt Nam cũng có trang bị khá cao cấp với nội thất bọc da, vô-lăng tích hợp nút đa chức năng, đèn pha tự động, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, dàn âm thanh 6 loa, gạt mưa tự động, 6 cảm biến đỗ xe phía trước và sau. Các trang bị an toàn cũng được chú trọng như ABS, ESP, BA, ASR... Golf Cabriolet có tổng cộng 4 vị trí ghế ngồi bên trong cabin. Tuy nhiên do chỉ có 2 cửa nên hàng ghế sau của chiếc xe có không gian rất nhỏ dạng 2+2, chỉ phù hợp nhất với trẻ em. Để vào hàng ghế sau, hành khách sẽ phải gập lưng phía trước và trèo qua. Bộ mui xếp mềm của xe có thời gian đóng mở chỉ trọng 9,5 giây ở tốc độ dưới 30 km/h. Do nằm trên nên khi gấp lại, bộ mui này không tốn quá nhiều không gian khoang hành lý của Golf Cabriolet tương đối "đủ dùng", đạt thể tích 380 lít. Tại châu Âu, Golf Cabriolet có 4 phiên bản máy xăng và 1 động cơ diesel. Chiếc xe tại Việt Nam sử dụng loại động cơ nhỏ nhất với dung tích chỉ 1.2l với dạng 4 xi-lanh thẳng hàng, đạt công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 175 Nm. Kết hợp với động cơ là hộp số tự động 6 cấp. Với sức mạnh khiêm tốn, chiếc xe mất 11,7 giây để đạt 0-100 km/h và tốc độ tối đa chỉ dừng lại ở 188 km/h. Đổi lại, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ đạt 5,9 lít/100 km. Tại thị trường Việt Nam , mẫu xe mui trần Volkswagen Golf Cabriolet đang có giá bán khởi điểm từ 950 triệu đồng.