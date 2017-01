Mui trần “sang chảnh” Audi A5 Cabriolet sẵn sàng lộ diện

Với chiếc mui trần Audi A5 Cabriolet, hãng xe sang Đức Audi đã chính thức hoàn thành dòng sản phẩm Audi A5 thế hệ mới của hãng, bắt đầu từ phiên bản coupe 2 cửa và sau đó là bản Sportback 5 cửa. Dựa trên cơ sở nền tảng chassis MLB Evolution chung với A4, A5 Cabriolet luôn được coi là phiên bản mui trần của dòng sedan A4. Tuy nhiên với Audi A5 Cabriolet thế hệ mới, cũng giống như A5 Coupe, Audi đã thiết kế chiếc xe để khiến nó tạo ấn tượng mạnh hơn, khác biệt hơn so với chiếc A4. So với A4, phần đầu của A5 Cabriolet đã được hãng xe Audi thiết kế lại hoàn toàn. Phần trung tâm vẫn tiếp tục là lưới tản nhiệt lục giác rộng ngang, tuy nhiên các đèn pha và khe hút gió trên cản trước của A5 mới đều lớn hơn hẳn A4. Ngoài ra, nắp ca-pô của chiếc xe cũng được dập những đường gân nổi mới, đậm nét hơn. So với bản coupe, cản trước của xe cũng có một số điểm khác biệt nhẹ ở phần dưới. Kiểu dáng thân xe của A5 Cabriolet thế hệ mới trông có vẻ không khác biệt nhiều so với phiên bản cũ. Tuy nhiên trên thực tế, thân xe đã được tối ưu hóa khí động học để đạt hệ số cản không khí cực thấp 0.25 cd. Bên cạnh đó, với những vật liệu mới, chiếc xe cũng nhẹ hơn tới 40 kg so với thế hệ cũ. Với chiều dài 4673 mm, A5 Cabriolet mới cũng dài hơn 47 mm cùng trục cơ sở hơn 14 mm so với thế hệ cũ và thêm 60 lít ở khoang hành lý, đạt tổng thể tích 380 lít. So với phần đầu, đuôi của A5 Cabriolet gần như không có thay đổi so với A4, trong đó khác biệt rõ ràng nhất là đèn hậu với các dải LED thiết kế khác và cản sau. Khác biệt lớn nhất của chiếc xe so với phiên bản coupe là bộ mui xếp mềm thay vì mui cứng. Chỉ với một nút bấm, bộ mui này có thể mở ra chỉ trong 15 giây và xếp gọn trong 18 giây ở tốc độ tối đa từ 50 km/h trở xuống. Bảng táp-lô của A5 Cabriolet cũng có thiết kế không đổi so với A5 Coupe, với các tùy chọn như đèn chiếu sáng thông minh và bảng đồng hồ kỹ thuật số Virtual Cockpit màn hình hiển thị đa thông tin 12,3 inch. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng một màn hình 8,3 inch trên bảng táp-lô, điều khiển bằng touchpad hay núm xoay trên bệ trung tâm. Có độ dài trục cơ sở lớn hơn và ghế gọn hơn, A5 Cabriolet cũng có không gian bên trong nội thất rộng hơn với khoảng đầu gối hàng ghế sau tăng 18 mm và khoảng vai hàng ghế trước tăng 26 mm. Xe cũng được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động mới nhất như giữ ga tự động với tính năng hỗ trợ khi tắc đường, cảnh báo xe vượt, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi rẽ... Tại Mỹ, Audi A5 Cabriolet sẽ được bán với 2 phiên bản động cơ xăng. Trong đó, phiên bản cơ bản sẽ được trang bị động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0l với công suất tối đa 252 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp S-Tronic và hệ dẫn động 4 bánh quattro. Phiên bản cao cấp và mạnh mẽ nhất hiện nay của A5 Cabriolet là chiếc S5 thể thao, với một số thay đổi về ngoại hình và được trang bị động cơ xăng tăng áp 3.0l V6, đưa sức mạnh 350 mã lực tới 4 bánh qua hệ thống quattro và hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây, đạt tốc độ tối đa 250 km/h và chỉ tiêu thụ 7,3 lít xăng/100 km. Ngoài ra trong tương lai, Audi còn có thể tung ra thêm phiên bản siêu mạnh RS5 với động cơ V8 tăng áp kép 4 lít. Sắp tới tại triển lãm ôtô Bắc Mỹ 2017, Audi A5 Cabriolet sẽ được chính thức ra mắt. Giá bán và thời điểm bán ra của xe tại Mỹ sẽ được Audi công bố sau.

