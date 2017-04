Mui trần “hàng khủng” Huracan Performante Spyder có gì?

Tại triển lãm Geneva vừa diễn ra vào tháng trước, Lamborghini đã công bố phiên bản hiệu năng cao của dòng siêu xe Huracan là Huracan Performante. Tuy nhiên sắp tới, một phiên bản mui trần với cấu hình tương tự Huracan Performante với tên gọi Lamborghini Huracan Performante Spyder có thể sẽ tiếp tục được hãng siêu xe Ý "trình làng". Cũng tương tự như Huracan Performante, phiên bản mui trần Performante Spyder sẽ sở hữu các thay đổi khí động học tương tự như cản trước phong cách Aventador S, các thanh nẹp khí động học nằm giữa 2 bánh xe, cản sau mới và đặc biệt là hệ thống khí động học chủ động Aerodinamica Lamborghini Attiva (ALA) với cánh đuôi cực lớn phía sau. Thay đổi lớn nhất của Huracan Performante Spyder so với phiên bản coupe đó là bộ mui kín sẽ được chuyển thành mui xếp mềm. Với thay đổi này, chiếc xe được dự đoán sẽ có nắp máy được thay đổi và không còn là kính trong suốt như Huracan Performante. Tương tự như phiên bản coupe, siêu xe Huracan Performante Spyder cũng sẽ được trang bị động cơ V10 5.2l nạp khí tự nhiên với công suất tăng thêm thêm 30 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 40 Nm, đạt 631 mã lực/600 Nm. Xe vẫn sử dụng hệ dẫn động 4 bánh, nhưng có hộp số ly hợp kép được chỉnh sửa lại. Hệ thống treo của Huracan Performante Spyder hứa hẹn cũng sẽ có các lò xo cứng hơn 10% cùng các vòng đệm trục hay tay đòn cứng hơn 50% so với phiên bản Huracan Spyder thường. Hệ thống lái cơ điện tử, dẫn động 4 bánh và phanh của xe cũng được nâng cấp, cùng với trọng lượng giảm khoảng 40 kg. Do hãng siêu xe Lamborghini vừa chỉ mới ra mắt Huracan Performante bản coupe chưa lâu, chính vì vậy thời điểm ra mắt của Huracan Performante Spyder được dự đoán sẽ rơi vào một trong các triển lãm xe lớn vào cuối năm: Frankfurt, Paris hoặc Tokyo.

