Mui trần Aston Martin Vanquish S 2018 “chốt giá” 7,2 tỷ

Tương tự phiên bản coupe đã xuất hiện vào tháng 11 năm ngoái, Aston Martin Vanquish S 2018 là mẫu xe thể thao Anh quốc cuối cùng được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 5,9 lít trước khi những mẫu xe trong tương lai sẽ sử dụng động cơ do Mercedes-AMG sản xuất theo thỏa thuận hợp tác giữa hai hãng. Chiếc siêu xe mui trần này sở hữu phần thân vỏ liền khối độc đáo được làm từ nhôm và sợi carbon gia cố. Nhờ đó, xe sở hữu tổng khối lượng chỉ 1.739 kg và có tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước sau ở mức 51/49. Aston Martin Vanquish S 2018 cũng không khác biệt quá nhiều so với trước đây, xe sở hữu thân xe với những đường nét đầy hấp dẫn, đậm chất thể thao và thanh lịch hơn so với chiếc DB9 cùng hãng nhờ có những chi tiết nổi bật như mâm 5 cánh kép, bodykit thể thao từ sợi carbon. Trên mẫu xe mới này có 3 điểm đáng quan tâm là: động cơ được tăng thêm công suất; hệ thống treo được điều chỉnh và các đặc tính khí động học oử nội và ngoại thất. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim màu đen bóng 10 chấu kích thước 20 inch và tùy chọn tới 4 loại vành khi mua xe.

Chưa hết, Aston Martin Vanquish S còn được trang bị hệ thống xả mới với 4 ống pô cùng thanh chống lật, lò xo, hệ thống treo và giảm chấn cải tiến. Tiếp đến là gói phụ kiện khí động học bằng sợi carbon dành riêng cho Aston Martin Vanquish S như cánh gió trước và bộ khuếch tán sau... Tương tự cánh gió trước và bộ khuếch tán sau, bậc cửa lên xuống bên sườn bằng sợi carbon cũng là trang bị tiêu chuẩn của Aston Martin Vanquish S Volante 2018. Ngoài ra, hãng siêu xe Anh quốc còn có sẵn những phụ kiện tùy chọn bằng sợi carbon khác như vỏ gương ngoại thất và khe gió bên sườn. Bên trong xe vẫn giữ nguyên thiết kế của chiếc Vanquish S coupe ngoại trừ vô lăng và ghế ngồi thể thao được bọc bằng da Alcantara cao cấp, đi kèm với đó là một số chi tiết được ốp bằng sợi carbon. Tương tự phiên bản coupe xe được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 5,9 lít Khối động cơ V12 trên phiên bản này sản sinh công suất tối đa 600 mã lực ở phiên bản dành cho thị trường Anh và châu Âu, mạnh hơn khoảng 20 mã lực so với bản coupe truyền lực qua hộp số bán tự động ZF 8 cấp. Khối động cơ 600 mã lực này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Aston Martin Vanquish S Volante 2018 dành cho các thị trường khác trên thế giới sở hữu động cơ tương tự nhưng chỉ có công suất tối đa 580 mã lực cùng tùy chọn hộp số tự động Touchtronic II 8 cấp. Dự kiến, nó sẽ bắt đầu được bày bán trên thị trường Châu Âu vào quý II năm nay với mức giá khởi điểm 312.950 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng).

