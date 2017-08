Môtô Yamaha R15 Movistar "thét giá" 110 triệu tại VN

Nối tiếp thành công của các thế hệ trước, Yamaha R15 2017 đã được ra mắt vào đầu năm nay với 3 màu sắc khác nhau. Một thời gian ngắn sau, Yamaha đã tiếp tục tung ra phiên bản mới của mẫu xe môtô Yamaha R15 Movistar với tem phong cách xe đua. Mới đây, phiên bản này cũng đã nhanh chóng được các cửa hàng môtô tư nhân tại Việt Nam nhập về. Về thiết kế, mẫu xe môtô thể thao R15 Movistar không có điểm gì khác biệt so với các phiên bản R15 thường khác từng xuất hiện tại Việt Nam. Tuy nhiên, chiếc xe trông nổi bật và bắt mắt hơn nhờ một số chi tiết có màu sắc khác biệt như logo trên bình xăng hay heo phanh. Đặc biệt, dù có màu "xanh GP" truyền thống của Yamaha nhưng phiên bản này đã có tem dán mới tương tự như những chiếc xe đua Yamaha M1 của đội Yamaha Movistar, đang được các tay đua Valentino Rossi và Maverick Vinales cầm lái thi đấu tại mùa giải MotoGP năm nay. Vốn đã sở hữu thiết kế mới với nhiều chi tiết mang cảm hứng từ các "đàn anh" M1, R1 và R6, bộ tem mới khiến cho Yamaha R15 Movistar trông càng nổi bật và giống xe đua hơn. Ngoài bộ tem, các thông số kỹ thuật của xe không có thay đổi so với những phiên bản R15 2017 khác. Giống như M-Slaz hay TFX150, R15 mới cũng sử dụng phuộc trước USD kèm hệ thống phanh đĩa 2 piston tương tự và cũng không có ABS. Tuy nhiên, vỏ phuộc của chiếc xe đã có màu đen "chìm" hơn so với màu vàng của TFX150. R15 2017 cũng là mẫu xe phân khối nhỏ đầu tiên sử dụng thiết kế mâm đúc 5 cánh "xương cá" mới. Bánh trước của xe có lốp bản lớn hơn là 100/80/17. Một điểm nhấn khác của R15 mới là bảng đồng hồ full LCD với một màn hình đơn sắc lớn, báo đầy đủ các thông tin như tốc độ, vòng tua máy, cấp số, mức xăng, ODO, 2 bộ đo quãng đường đi được, tính mức tiêu thụ trung bình. Về cơ bản, tính năng đồng hồ này giống như R3, nhưng bảng đồng hồ của R15 còn hiện đại hơn khi có báo tua điện tử và cài được câu chào khi bật khóa như Exciter 150. Vẫn được trang bị động cơ 4 kỳ SOHC 4 van phun xăng điện tử, làm mát bằng chất lỏng như thế hệ trước nhưng trên R15 mới, Yamaha đã nâng dung tích từ 149,8 lên thành 155,1 cc và trang bị công nghệ van biến thiên VVA mới tương tự như NVX 155, đạt công suất lên tới 19 mã lực/14,7 Nm. Xe còn có ly hợp slipper clutch chống khóa bánh khi dồn số gấp. Với công suất lớn hơn, Yamaha cũng đã nâng kích thước lốp sau lên thành 140/70/17 - rộng hơn TFX 150 1 cm và ngang với R3. Dù vẫn sử dụng bộ khung nhôm Deltabox quen thuộc của thế hệ trước nhưng nhờ có gắp sau trọng lượng nhẹ và thiết kế mới, tỷ lệ phân phối trọng lượng trước/sau của R15 2017 đạt mức hoàn hảo 50:50. Hiện tại, R15 Movistar đang được các cửa hàng nhập khẩu xe máy tư nhân bán với giá khoảng hơn 110 triệu đồng. Với mức giá này, người dùng có thể khá dễ dàng mua các dòng xe phân khối lớn đã qua sử dụng trong tầm phân khối 300cc. Trong khi đó, một nguồn tin từ Yamaha tại Việt Nam cũng đã hé lộ rằng R15 sẽ được nhập khẩu chính thức từ Indonesia với giá khoảng 90 triệu đồng.

