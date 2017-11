Môtô Triumph Street Scrambler giá 365 triệu tại Việt Nam

Bên cạnh Street Cup mang phong cách cafe racer. Mẫu môtô Triumph Street Scrambler dựa trên dòng hoài cổ giá rẻ Street Twin, được hãng xe Triumph ra mắt tại triển lãm EICMA 2016. Với sự xuất hiện của chiếc Street Scrambler chính hãng tại Sài Gòn này, hiện nay toàn bộ dòng sản phẩm hoài cổ của Triumph đã đều đã có mặt tại Việt Nam. Phiên bản Triumph Street Scrambler mới không phải là mẫu xe scrambler đầu tiên được hãng xe môtô Anh quốc, Triumph sản xuất. Trước đây, hãng cũng đã từng có chiếc Bonneville Scrambler; tuy nhiên so với mẫu xe này, Street Scrambler mới mang đậm "chất Scrambler" hơn, hướng trực tiếp tới đối thủ đình đám là Ducati Scrambler. Dựa trên dòng Street Twin, tuy nhiên Triumph Street Scrambler đã có một loạt các thay đổi để trở thành một chiếc scrambler thực thụ. Tuy nhiên giống như Street Twin, chiếc xe vẫn giữ nguyên đèn pha chóa tròn và đèn xi-nhan cổ điển, chỉ có sự khác biệt về màu sơn. Logo chữ T của Triumph được đặt ở chính giữa, bên trong chóa pha. Không giống như phiên bản Street Cup cũng được trưng bày tại triển lãm EICMA 2016, Street Scrambler vẫn sử dụng đồng hồ đơn với màn hình chỉ báo LED nhỏ như Street Twin. Chiếc xe cũng được tích hợp sẵn hệ thống phanh ABS có thể tắt được, tay ga điện tử và hệ thống điều khiển lực kéo. So với Street Twin, Street Scrambler có bình xăng mới với hai má cao su ốp và tem chữ Triumph nổi. Chiếc Street Scrambler tại Việt Nam có màu đỏ khá "ngầu". Phần lớn những chi tiết khác của xe được sơn màu đen hoặc pha trắng, khiến Street Scrambler càng trở nên cá tính hơn. Chiếc xe Street Scrambler nguyên bản có yên chiếm phần lớn diện tích dành cho người lái và yên phụ phía sau được tối giản. Triumph cũng đưa ra cho khách hàng khá nhiều tùy chọn yên xe khác nhau, từ yên liền mỏng theo phong cách Brat hay yên đơn kèm giá chằng đồ bằng nhôm phía sau. Ở hai bên thân xe, những tấm ốp che ắc quy và hệ thống điện đã được hãng xe Triumph thiết kế lại, lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua Flat Track. Đèn hậu của xe dù mang phong cách thiết kế cổ điển nhưng bên trong vẫn được trang bị công nghệ chiếu sáng LED giống những mẫu xe hiện đại. Cụm đèn hậu phía sau xe giống như Street Cup và Street Twin, trong khi cụm đèn xi-nhan giống như phía trước và dựa trên Street Twin. Vẫn sử dụng phuộc và phanh của Triumph Street Twin, nhưng hãng xe Triumph đã trang bị cho Street Scrambler bộ vành nan phân tán lực tốt hơn thay vì vành đúc. Đồng thời, đường kính vành trước cũng đã được nâng từ 18 lên thành 19 inch. Mang phong cách scrambler, xe được trang bị sẵn lốp gai Metzeler Tourance với bản 100/90/19. Hệ thống phanh trước của xe sử dụng heo Nissin giống Street Cup, nhưng sử dụng đĩa đúc nguyên khối (fixed) thay vì đĩa đĩa trước 2 phần (floating rotor). Phuộc trước của xe có dạng ống lồng đường kính 41 mm, hành trình nhún 120 mm và được sản xuất bởi hãng KYB (Nhật Bản). Bánh sau của xe có đường kính 17 inch và cũng sử dụng lốp gai Metzeler Tourance như bánh trước. Tuy nhiên bản lốp ở phía sau đã được thay đổi với kích cỡ 150/70/17.Ở phía sau, Street Scrambler phiên bản mới cũng được trang bị hệ thống phanh đĩa với heo 2 piston. Xe có chiều cao yên 790 mm và trọng lượng 198 kg. Theo đúng phong cách scrambler, chiếc xe có pô vắt được đặt cao với lon pô 2 nòng đầy chất vintaeg. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể nâng cấp lên lon Vance & Hines "hàng hiệu" nếu bỏ thêm tiền. Cặp gác chân ở hai bên thân xe cũng đã được thay đổi với bề mặt gai, tăng ma sát với đế giày. Động cơ của Street Scrambler cũng hoàn toàn không có gì thay đổi so với Street Twin. Vẫn có dạng 2 xi-lanh thẳng hàng 8 van, làm mát bằng dung dịch nhưng so với dòng Bonneville cũ, động cơ của Street Twin được nâng dung tích lên từ 865 lên thành 899 cc. Công suất tối đa của động cơ là 54 mã lực và mô-men xoắn cực đại 79,9 Nm, hộp số 6 cấp. Theo Triumph, động cơ này đem tới mô-men xoắn cực đại lớn hơn 18% so với chiếc Bonneville cũ, và tiết kiệm nhiên liệu hơn 36%. Một điểm mới khác của động cơ trên Street Twin đó là hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng thay vì chỉ sử dụng không khí như trước đây. Đương nhiên, chiếc xe sẽ có hệ thống phun xăng điện tử. Tại Mỹ, một chiếc Triumph Street Scrambler có giá khởi điểm 10.700 USD (tương đương 243 triệu đồng). Tại thị trường Việt Nam, Triumph Street Scrambler 2017 được niêm yết chính hãng với giá 365 triệu đồng. Xe sở hữu 4 màu gồm: Đen Jet Black, Xanh rêu Matte Khaki Green, Đỏ Korosi Red và Bạc Frozen Silver. Với sự xuất hiện của Street Scrambler, dòng sản phẩm xe hoài cổ 900 cc của Triumph đã trở nên khá đa dạng với các model như Bonneville T100, Street Twin và Street Cup. Trong đó, dòng Street đã có gần như dầy đủ các phiên bản để trở thành "đối trọng" của Ducati Scrambler, ngoại trừ chiếc "cào cào" cổ điển Scrambler Desert Sled.

