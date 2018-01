Môtô Triumph Bonneville Speedmaster "chốt giá" 435 triệu đồng

Nối tiếp thành công của phiên bản tiền nhiệm, thương hiệu xe máy Anh quốc đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu cruiser mang phong cách cổ điển và pha trộn thêm một chút hiện đại - Triumph Bonneville Speedmaster 2018 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể tại Thái Lan. Ở phiên bản 2018, Triumph Bonneville Speedmaster có thiết kế tổng thể tương tự chiếc Bonneville Bobber hiện tại. Tuy nhiên, vẫn có những điểm nhấn riêng. Xe sở hữu bộ khung sườn tương tự Bobber, nhưng bộ khung sau hoàn toàn mới nhằm chịu lực khi chở người ngồi sau. Thiết kế Speedmaster 2018 vẫn theo đuổi chất cổ điển. Đèn pha tròn, sử dụng hoàn toàn bóng LED. Các món đồ chơi mang đậm chất Cruiser (Highway Kit) đi kèm theo xe bao gồm: kính chắn gió, yên xe đơn, bao đựng đồ hai bên sườn đồ chơi dành cho đi tour, v.v… Xe sở hữu ình xăng thiết kế hình giọt nước đậm chất cổ điển có dung tích 12 lít, nhiều hơn 1 lít so với Bonneville Bobber. Tay lái rộng mang đậm chất cruiser cho hành trình dài, tư thế ngồi của xe cũng thoải mái hơn bản Bobber và không chồm như "đàn anh" của mình. Xe chỉ có duy nhất một đồng hồ báo công-tơ-mét, kèm theo một màn hình LCD đơn sắc nhỏ nằm thấp phía dưới. Thiết kế của đồng hồ được Triumph "bê nguyên" từ dòng Bonneville Bobber. Đồng hồ này cũng có khả năng điều chỉnh góc nghiêng, thay vì gắn cố định. Chiều cao yên xe Speedmaster chỉ 705mm, nên người cầm lái có thể dễ dàng kiểm soát và nhanh chóng làm chủ cỗ máy có công suất 77 mã lực nặng 245,5kg. Với yên xe thấp và thiết kế ghi đông gần hơn so với bản cũ, Speedmaster 2018 mang lại tư thế ngồi lái hoàn toàn thoải mái. Ngoài thiết kế ngoại hình mới, mẫu Speedmaster phiên bản 2018 còn được hãng xe môtô Triumph trang bị cho hàng loạt công nghệ hiện đại như: Tay ga điện Throttle-by-wire. Có 2 chế độ lái Road và Rain, Cruise Control, Traction Control được trang bị mặc định. Hệ thống treo trước của xe là một cặp phuộc lồng 41 mm với hành trình 90 mm, trong khi phía sau của chiếc cruiser mới này là phuộc đơn dạng monoshock đặt ẩn dưới yên, có thể điều chỉnh, hành trình 73 mm. Xe vẫn sử dụng bộ vành dạng nan căm kích thước 16 inch. Phía trước, hãng môtô Anh quốc trang bị phanh đĩa đôi, đường kính 310 mm. Cùm phanh của Brembo. Trong khi phía sau dùng đĩa đơn, cùm phanh 1 piston. Xe được trang bị sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Speedmaster 2018 vẫn dùng loại động xy-lanh đôi thẳng đứng, làm mát bằng chất lỏng, cho công suất 76 mã lực tại 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn 106 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số loại 6 cấp, đi kèm công nghệ bướm ga điện tử Ride by Wire và kiểm soát hành trình. Triumph sẽ cung cấp 3 màu sắc khác nhau trên Speedmaster 2018 để khách hàng lựa chọn, gồm; Jet Black, Cranberry Red và Fusion White/Phantom Black. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có mức giá từ 625.000 baht (tương đương 435 triệu đồng). Triumph tại Việt Nam cho biết, họ sẽ đưa Speedmaster 2018 chính hãng về vào đầu năm 2018 này. Video: Chi tiết Triumph Bonneville Speedmaster 2018.

