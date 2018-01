Môtô Triumph Bobber Black "chốt giá" 600 triệu tại Việt Nam

Mẫu xe môtô Triumph Bobber Black là bản nâng cấp của "đàn anh" Bobber từng ra mắt lần đầu vào năm 2016. Không chỉ đơn giản là một bản nâng cấp của Bobber trước đó, phiên bản Bobber Black 2018 mới này còn sở hữu nhiều nâng cấp đáng giá so với phiên bản thường. Cũng giống như Triumph Bonneville Black nâng cấp trước đây, Bobber Black cũng khác biệt so với các phiên bản thường do được "đen hóa" - với các chi tiết mạ, đánh bóng hay sơn bạc nay đều đã được sơn đen mờ. Với thiết kế của dòng Bobber đã có nhiều chi tiết màu đen hơn các dòng Triumph khác của hãng, tuy nhiên tông màu đen tuyền chủ đạo của Bobber Black 2018 lại càng khiến cho chiếc xe trở nên ngầu và cá tính hơn. Phiên bản Bobber Black mới nổi bật với kiểu dáng của một chiếc cruiser theo phong cách "ngang tàng" hơn, nhưng vẫn giữ lại những nét cổ điển đậm chất "quý tộc" Anh. Ở phía trước, toàn bộ đèn chiếu sáng và xi nhan hạ thấp cũng đã được sử dụng công nghệ LED mới. Bonneville Bobber Black vẫn sở hữu tay lái rộng ngang tới 800 mm đầy phong cách, và thấp hơn so với Bonneville T120. 2 gương chiếu hậu của xe được tích hợp vào gù tay lái giống như thế hệ trước. Xe vẫn chỉ có duy nhất một đồng hồ báo công-tơ-mét, kèm một màn hình LCD nhỏ. Triumph vẫn sử dụng bình xăng giống bản cũ, với hình dáng thon gọn và logo nổi Triumph kim loại giống Street Cup. Tuy nhiên phiên bản đen tuyền này không có các đường nhấn nhá, cách điệu giống trước đây. So với các dòng cruiser từ những hãng đối thủ, Bonneville Bobber trông thanh lịch và gọn gàng hơn nhiều. Xe có chiều dài cơ sở 1510 mm, rộng 800 mm và cao 1025 mm. Tuy nhiên với trọng lượng 228 kg, chiếc xe vẫn tương đối nặng. Dung tích bình xăng của xe là 9,1 lít. So với phiên bản trước, Triumph Bobber Black 2018 đã được hãng xe máy Anh quốc chú trọng hơn - cụ thể bắt đầu từ việc thay thế cặp phuộc trước thương hiệu KYB đường kính 41 mm trên phiên bản thường thành phuộc Showa 47 mm vững chắc hơn. Không sử dụng cấu hình vành nan 19 inch bản mỏng cho bánh trước, Triumph đã trang bị cho Bobber Black vành 16 inch kèm lốp Avon Cobra 130/90 tương tự như bánh sau xe. Hệ thống phanh trước cũng được nâng cấp triệt để, gồm 2 đĩa phanh đường kính 310mm (Bobber thường chỉ có 1 đĩa, 2 piston), heo dầu Nissin 4 piston. Hệ thống phanh đĩa đơn phía sau của xe cũng giống trước, thuộc thương hiệu Nissan đi kèm ABS. Là một mẫu bobber sản xuất hàng loạt, chiếc xe có dè sau dài, chống bắn bùn kèm theo cụm đèn hậu và pát biển số kiểu cổ điển được đặt cuối dè, giảm xóc sau được gắn bên dưới yên. Xe vẫn sở hữu động cơ 8 van làm mát bằng nước 1200 cc SOHC, đạt công suất tối đa 76 mã lực tại vòng tua 6100 rpm và mô-men xoắn cực đại lên tới 106 Nm đạt được chỉ ở 4000 rpm, hệ thống giữ ga tự động cruise control thế hệ mới. Đi kèm với động cơ là hộp số 6 cấp và xả kép. Ngoài ra, Bonneville Bobber Black vẫn sở hữu các tính năng và tiện ích cho người sử dụng như phiên bản tiêu chuẩn trước đây bao gồm; hệ thống điều khiển hành trình chủ động, phanh ABS trước sau, kiểm soát lực kéo chuyển đổi, chế độ lái Road và Rain cùng nhiều trang bị khác...Lô hàng Triumph Bobber Black đầu tiên được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam gồm có 6 chiếc. Xe có giá 595 triệu đồng cho phiên bản đen bóng và 599 triệu đồng cho bản đen nhám. Dù mới "cập bến" tại Sài Gòn, tuy nhiên hiện tại đã có 3 khách đặt hàng dòng xe này. Video: Xem chi tiết Triumph Bobber Black 2018.

