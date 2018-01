Môtô Suzuki V-Strom 2018 "chốt giá" 419 triệu tại Việt Nam

Ra mắt lần đầu vào năm 2002, mẫu môtô Suzuki V-Strom 1000 là dòng xe đường trường đa địa hình (adventure) được thương hiệu Suzuki thiết kế để cạnh tranh với các đối thủ tới từ châu Âu và Nhật Bản khác nhau như BMW R1150/1200GS, Ducati Multistrada, Kawasaki Versys... Tên gọi của chiếc xe xuất phát từ cách bố trí xi-lanh của động cơ và từ "Strom", trong tiếng Đức có nghĩa là "dòng chảy". Thế hệ V-Strom mới nhất được Suzuki ra mắt lần đầu vào năm 2013 và được bán cho tới nay. V-Strom 1000 là dòng xe Sport Adventure Tourer; nghĩa là có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Nó vừa có thể đi đường trường, đi hành trình xa, vừa có thể chinh phục các địa hình và vẫn tạo ra cảm giác lái thoải mái. Kích thước của xe (DxRxC): 2,285 x 865 x 1,410 mm So với các đối thủ tới từ châu Âu, Suzuki V-Strom 1000 ABS 2018 có thiết kế giản dị hơn dù vẫn rất mạnh mẽ và độc đáo, Phần trước của xe được cấu thành từ một đèn pha lớn đặt dọc, ngay phía dưới là chắn bùn dạng "mỏ" tương tự như "đối thủ" đến từ Ý, Ducati Multistrada. Xe sở hữ tay lái cao, rông - mặt đồng hồ thể thao kết hợp màn hình LCD. Ngoài ra, nằm trong phân khúc adventure cỡ lớn nên chiếc xe cũng được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ người lái, bao gồm ly hợp trượt chống khóa bánh khi dồn số gấp và hệ thống điều khiển lực kéo 3 chế độ. Hai bên thân xe được thiết kế đầy khỏe khoắn và mạnh mẽ với những phần nhựa ốp màu đen mờ không được sơn phủ. Với thế hệ V-Strom mới này, Suzuki cũng đã "trình làng" bộ khung nhôm mới cho xe, có trọng lượng nhẹ hơn tới 13% phiên bản cũ. Ở phía trên bình xăng cũng có phần nhựa ốp góc cạnh, dán decal được thiết kế độc đáo, hiện đại. Giống như nhiều chiếc xe thuộc phân khúc adventure khác, V-Strom cũng sở hữu tuỳ chọn là một cặp thùng chứa đồ bằng nhựa cho những chuyến đi dài ở hai bên thân xe. Yên xe được bọc vải 2 tông màu và có yên cho người lái võng hẳn xuống, tạo tư thế ngồi thoải mái khi đi đường dài. Phuộc trước của xe được cung cấp bởi hãng KYB, có đường kính 43 mm, hành trình lên tới 16 cm. V-Strom sở hữu mâm đúc với lốp Bridgestone kích thước 110/80/19 cho bánh trước, cùng với hệ thống phanh Tokico kép. Là một chiếc xe được thiết kế chủ yếu hướng tới thị trường châu Âu nên đương nhiên V-Strom cũng sở hữu hệ thống phanh ABS cho cả 2 bánh. Giống như phía trước, phuộc sau monoshock của V-Strom cũng được sản xuất bởi KYB và có hành trình 16 cm. Bánh sau chỉ có đường kính 17 inch, nhưng sử dụng lốp to hơn 150/70/17. Toàn bộ các đèn báo hiệu sau của V-Strom đều sử dụng công nghệ LED, tăng khả năng phát hiện cho những xe đi phía sau. Bình xăng dung tích 20L, kính chắn gió có thể điều chỉnh được độ gần xa và cao thấp, phuộc trước và sau có thể điều chỉnh cấp độ tuỳ theo điều kiện đường sá, có ổ cắm điện 12V bố trí ngay giữa tay lái,… V-Strom sở hữu khối động cơ V-Twin DOHC 1037 cc với các công nghệ mới như piston tương tự xe đua F1, kim phun nhiên liệu 10 lỗ... với công suất 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm. So với các đối thủ, V-Strom không "bốc" bằng nhưng lại dễ điều khiển hơn, đặc biệt có mô-men xoắn ở dải vòng tua tầm trung khá lớn Tại thị trường Việt Nam, Suzuki V-Strom 1000 ABS phiên bản 2018 có 3 lựa chọn màu sắc gồm Vàng - Đen, Trắng - Đen và Xám - Đen. Xe được phân phối chính hãng với giá 419 triệu đồng. Bất lợi hiện nay tại thị trường môtô Việt của Suzuki là thương hiệu cùng sự quảng bá chưa mạnh, tuy nhiên nó lại hơn các đối thủ Châu Âu khác ở mức giá rẻ. Video: Cận cảnh Môtô Suzuki V-Strom 2018.

