Môtô siêu nạp Kawasaki Ninja H2 SX chính thức trình làng

Tại EICMA năm nay, hãng xe máy Kawasaki đã gây chú ý với người hâm mộ môtô phân khối lớn trên toàn Thế giới khi mang đến mẫu siêu môtô Kawasaki Ninja H2 SX với sức mạnh kinh khủng - trên 206 mã lực. Về cơ bản, thiết kế của môtô Kawasaki Ninja H2 SX khá tương đồng với phiên bản Ninja H2 trước đó. Tuy nhiên, với một vài thay đổi tay lái cao hơn, dàn để chân thấp hơn cùng phần đuôi hoàn toàn mới khiến nó trở nên mắt mắt, mạnh mẽ và đặc biệt là phù hợp với dáng xe sport-touring. Kawasaki Ninja H2 SX mang đến tư thế ngồi chồm hơn so với Z1000 SX nhưng vẫn thoải mái hơn cho cả người ngồi trước lẫn người ngồi sau nhờ thiết kế phần đuôi và yên sau khá lớn. Cận cảnh bộ khung xe đã được cải tiến để phù hợp với việc phải tải thêm đồ hoặc hành khách. Kawasaki Ninja H2 SX được bổ sung hàng loạt công nghệ mới như đèn pha LED tự động thay đổi góc chiếu. Phần đầu nhìn rất ngầu. Hệ thống ống xả xe được tinh chỉnh nhỏ hơn giảm đến 3 kg trọng lượng. Bình xăng khá lớn, đây là chi tiết khiến Ninja H2 SX mang đến tư thế ngồi chồm tới phía trước hơn so với Z1000 SX Màn hình hiển thị hiện đại. Kawasaki Ninja H2 SX có bản SE với hệ thống sang số nhanh, đèn LED chiếu sáng theo góc cua và màn hình màu TFT ở bảng đồng hồ. Kawasaki Ninja H2 SX được trang bị động cơ siêu nạp 4 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 998 cc. Động cơ này sử dụng piston, nắp xy-lanh, xy-lanh, trục khuỷu, trục cam và bướm ga hoàn toàn mới so với Ninja H2. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 197,3 mã lực tại tua máy 11.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 137 Nm tại tua máy 9.500 vòng/phút. Nếu có thêm Ram Air (bầu lấy gió), động cơ sẽ tạo ra công suất tối đa hơn 206 mã lực. theo hãng xe máy Kawasaki, mẫu xe Ninja H2 SX có 2 phiên bản là bản thường và SE. Đến nay, giá bán của mẫu môtô này vẫn là ẩn số.

