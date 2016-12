Môtô “phượt” Royal Enfield Himalaya giá 110 triệu đồng

Khi mẫu "xế phượt" Royal Enfield Himalaya 2016 còn chưa “nóng máy” tại thị trường Indonesia và Ấn Độ, mẫu xe này lại tiếp tục được hãng xe máy Royal Enfield giới thiệu tại thị trường Úc với mức giá 5.207 USD (khoảng 110 triệu đồng), đã bao gồm các loại thuế. Dòng xe Adventure touring (xe môtô đa dạng địa hình) hiện là một trong những phân khúc môtô "hot" nhất trên thị trường. Phần lớn các hãng xe đình đám hiện đều có ít nhất một mẫu xe Adventure Touring của riêng mình. Chính vì thế hãng Royal Enfield cũng không phải là ngoại lệ. Royal Enfield Himalayan được thiết kế theo phong cách cổ điển làm nhiều người liên tưởng đến những dòng xe ra đời từ năm 1949. Mọi chi tiết trên xe đều được thiết kế khá đơn giản nhưng rất cứng cáp, phù hợp với việc di chuyển trên nhiều địa hình phức tạp. Với thiết kế đa dụng Royal Enfield Himalayan 2016 là mẫu môtô đơn giản, tái định nghĩa dòng adventure touring của thương hiệu xe máy có lịch sử lâu đời tại Anh quốc. Đầu xe được thiết kế với đèn tròn phng cách cổ điển, phía trên là một kính chắn gió nhỏ. Royal Enfield Himalayan 2016 sở hữu thiết kế cổ điển, liên tưởng đến dòng xe ra đời từ năm 1949. Khác với những mẫu xe adventure touring điển hình vốn có kích thước khá lớn, mẫu xe này được thiết kế gọn gàng phù hợp với đường núi Himalaya như chính tên gọi của nó. Bộ khung của phiên bản Royal Enfield Himalayan 2016 do hãng Harris Performance đến từ Anh sản xuất. Trên khung xe còn có cả móc để gắn thêm thùng xe, túi da mềm hoặc treo can đựng xăng phía sau. Những chi tiết còn lại của Royal Enfield Himalayan 2016 được thiết kế theo phương châm đơn giản nhất có thể. Điển hình như cụm đồng hồ chỉ hiển thị tốc độ, hướng đi, nhiệt độ ngoài trời, thời gian di chuyển và thời điểm cần bảo dưỡng xe. Bên cạnh đó, mẫu Adventure touring này còn được trang bị bánh trước kích thước 21 inch bánh sau 17 inch, chiều cao ghế ngồi khoảng 800 mm. Trang bị an toàn của xe bao gồm phuộc đôi trước, đơn sau dạng monoshock. Phanh đĩa trước sau có thêm ABS. Cung cấp sức mạnh cho Royal Enfield Himalaya là khối động cơ L410 xi-lanh đơn dung tích 411 cc mới, sản sinh công suất 24,5 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô men xoắn đạt 32 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền thông qua hộp số 5 cấp. Bình xăng xe có dung tích 15 lít, giúp xe có thể đi được quảng đường tối đa 450 km. Bên cạnh đó hãng xe Royal Enfield cũng cho biết, động cơ mới giúp Himalaya đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Trong năm 2015, hãng Royal Enfield đã thử nghiệm Himalayan mới tại Anh, Ấn Độ và Indonesia - mới đây nhất là thị trường Úc đi kèm giá bán. Theo đại diện hãng xe Royal Enfield cho biết, Himalaya sẽ là sản phẩm mới của hãng xe này để mở đường ra một chiến lược kinh doanh mới của hãng tại thị trường Úc, đồng thời giúp đối tượng khách hàng trẻ dễ dàng tiếp cận hơn với hình thức du lịch mạo hiểm.

