Môtô MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli siêu chất

MV Agusta và Pirelli đã hợp tác trong nhiều thập kỷ qua, nhưng mãi đến nay, năm 2017 mối quan hệ này mới chính thức được công bố thông qua việc MV Agusta lựa chọn Pirelli trở thành nhà cung cấp lốp xe chính thức. Để chào mừng sự kiện này, mẫu xe môtô MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli phiên bản giới hạn đã chính thức ra đời. MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli được ví như là đứa con tinh thần trong nhiều thập kỷ giữa hai “gã khổng lồ” này, xe sẽ được phổ biến trên toàn thế giới và bị ràng buộc bởi các giá trị cốt lõi chung như thiết kế và nhãn hiệu “Made in Italy” kết hợp với tinh thần thể thao và sự đổi mới. Brutale 800 RR Pirelli phiên bản đặc biệt cho năm 2018 này do Trung tâm Nghiên cứu Castiglioni điều chỉnh với sự hợp tác của Pirelli Design, phòng thí nghiệm Bicocca thiết kế và tung ra thị trường vào thời gian tới. Khách hàng có thể lựa chọn màu áo sẵn có của RR Pirelli với hai tông màu – đen mờ phối màu đỏ, hoặc màu xám phối màu xanh lam đầy cá tính. Sự bổ sung đáng chú ý khác là hệ thống yên xe cho người sử dụng làm bằng da khâu thủ công phù hợp với sự tùy chọn màu sơn. Các bộ phận khác như vành bánh xe hoặc lốp xe cũng dựa trên bảng màu bạn chọn. Đối với MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli, một vành bánh xe rộng 6 inch mới sẽ được đưa vào sử dụng, chỉ dành riêng cho RR phiên bản giới hạn này. Xe trang bị lốp Pirelli Diablo Supercorsa SP 200/55 ZR17. Brutale 800 RR Pirelli sẽ vẫn sử dụng động cơ cho công suất 140 mã lực ở tốc độ 13.100 vòng/phút, và mô-men xoắn cực đại đạt 64 ft-lb ở tốc độ 10.100 vòng/phút. Xe tích hợp loạt tính năng mới khác bao gồm công nghệ hỗ trợ sang số điện tử EAS 2.0, một ly hợp thủy lực và một hệ thống kiểm soát độ bám đường tám cấp. Xe sử dụng phuộc Marzocchi 43 mm, giảm xóc Sachs gắn liền với cánh tay đòn một mặt. Phanh thương hiệu Brembo, với đĩa 320 mm phía trước kẹp bởi 4 piston, và một đĩa sau 220 mm. Brutale 800 RR cũng được trang bị với công nghệ chống bó cứng phanh Bosch ABS 9 Plus. Thương hiệu lốp xe đình đám Pirelli đã từng hợp tác với hãng xe máy MV Agusta phát triển chiếc xe Diablo Brutale trong quá khứ. Nhưng chiếc xe này không phải để bán thương mại. Nhưng bây giờ, nhờ hợp đồng cấp phép, MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli sẽ được đưa ra thị trường. Video: Chi tiết môtô MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli 2018.

