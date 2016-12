Môtô KTM RC200 độ “full option” chính hãng tại Hà Nội

Được bán với 4 phiên bản là 125, 200, 250 và 390, chiếc môtô sportbike KTM RC200 đã được khá nhiều người mới chơi xe phân khối lớn lựa chọn do có kiểu dáng thể thao cùng động cơ vừa đủ mạnh để có thể dễ dàng làm quen. Tuy nhiên, dòng xe này lại không thường xuyên được độ lại do khá nhiều người chơi dòng xe này vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong "bộ môn" phân khối lớn. Chưa cảm thấy hài lòng với chiếc RC200 nguyên bản, một biker Hà Nội đã quyết định "lên đồ chơi" cho "xế cưng" của mình. Tuy nhiên khác với những biker khác sử dụng loạt đồ chơi "hàng hiệu" từ các hãng phụ tùng tên tuổi, anh đã sử dụng những phụ kiện chính hãng, được KTM thiết kế dành riêng cho dòng RC. Trong đó, chi tiết có thể coi là độc đáo nhất trên chiếc KTM RC200 này đó là kính chắn gió trước của xe đã được thay bằng loại liền Power Part. Ở dạng nguyên bản, hốc đèn pha sâu vào phía trong của RC200 vốn bị một số biker chê là khiến dáng xe xấu hơn, nhưng kính chắn gió Power Part đã khắc phục nhược điểm này bằng cách che kín hốc đèn. Ở phía trên tay lái của xe là sự xuất hiện của những món đồ chơi như cặp tay côn, phanh cùng gù ghi-đông chính hãng KTM. Trong khi đó, cặp bánh của xe đã được thay lốp Pirelli Angel bám đường hơn, với bản rộng 120 mm ở bánh trước và 160 mm ở bánh sau. Vốn thuộc phiên bản 2015, chiếc KTM RC200 đã được chủ xe "lên đời" thành bản 2017 bằng bộ tem mới. Vẫn sử dụng các tông màu quen thuộc của KTM như trắng, đen và cam nhưng bộ tem này có thiết kế hình khối góc cạnh ấn tượng hơn. Nằm bên dưới gầm xe là bộ quây kín khiến xe có dáng thể thao hơn. Khối động cơ 200 cc nguyên bản của xe được giữ nguyên, nhưng vẫn có hiệu năng tốt hơn một chút so với xe nguyên bản do đã được chủ nhân trang bị hệ thống xả Akrapovic full system. Với pát biển số rút gọn, chiếc xe đã có kiểu dáng tổng thể còn thể thao hơn nữa. Mẫu sportbike phân khối lớn cỡ nhỏ KTM RC200 đã được một biker Hà Nội "up full option" bằng các phụ kiện chính hãng cùng với dàn tem từ đời 2017 mới nhất để trở nên hấp dẫn hơn.

