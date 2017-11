Môtô "khủng" Yamaha FJR1300 dẫn đoàn APEC 2017 tại Hà Nội

Trong các ngày 11, 12/11/2017 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình đã chính thức có chuyến thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2017. Để phục vụ tốt công tác dẫn đoàn, bộ Tư lệnh cảnh vệ (bộ Công an) phối hợp với phòng CSGT công an Thành phố Hà Nội trang bị thêm cho lực lượng dẫn đoàn đội xe môtô Yamaha FJR1300 P đặc chủng. Đây là một trong những dòng xe được ưa chuộng trên Thế giới hiện nay, Yamaha FJR1300P được phân phối tại một số thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và cả một số nước Châu Á khác. Nó cũng được cảnh sát một số nước như Đan Mạch, Pháp, Nhật… lựa chọn cho các nhiệm vụ hộ tống. Mẫu xe môtô Yamaha FJR1300P phiên bản mới nhất này được đưa về Bộ Công An phục vụ công tác thuộc phiên bản 2017 mới nhất hiện nay. Xe được trang bị khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng với dung tích 1300 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, đi kèm hộp số 6 cấp. Khung xe bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Cũng giống như nhiều dòng xe môtô phân khối lớn cao cấp trên thị trường hiện nay, Yamaha FJR1300P 2017 sở hữu hệ thống truyền động cuối bằng trục quay độc đáo, cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ vượt trội. FJR1300P sở hữu kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ của một chiếc sportbike thể thao, đồng thời nó cũng được trang bị những tính năng tiện ích phù hợp cho việc chạy đường trường như: tay lái và ghế ngồi điều chỉnh được để tạo tư thế thoải mái nhất cho người điều khiển hay nút bấm trên tay lái để điều chỉnh độ cao của kính chắn gió... Đội môtô hộ tống là đơn vị hết sức quan trọng của Trung đoàn 375 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Nhiệm vụ của các chiến sĩ lái môtô hộ tống là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các yếu nhân của các nước trong các chuyến công du đến Hà Nội, là những lá chắn đáng tin cậy phòng khi có những tình huống bất trắc xảy ra. Chính vì vai trò then chốt đặc biệt này mà đơn vị cũng thường xuyên được ưu tiên trang bị những chiếc xe môtô đặc chủng, “hàng khủng” đến từ những nhà sản xuất danh tiếng. Với sự bổ sung này, công tác hộ tống của đội môtô Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thời gian tới sẽ được đảm bảo tốt nhất. Được biết, các phiên bản thương mại của sport-touring cỡ lớn này có tên gọi Yamaha FJR1300 ES và Yamaha FJR1300 A ở các thị trường khác nhau sử dụng động cơ I4 dung tích 1.298cc đi kèm hộp số 6 cấp, tại thị trường nước ngoài nó hiện sở hữu mức giá khoảng 16.400 USD. Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, là một mẫu xe đặc chủng, với những thiết kế riêng dành cho các lực lượng cảnh sát, nên thông số cụ thể về sức mạnh và các trang thiết bị của Yamaha FJR1300 P có thể khác xa và đặc biệt hơn nhiều so với các phiên bản thương mại hiện nay.



Trong các ngày 11, 12/11/2017 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Bình đã chính thức có chuyến thăm Việt Nam và dự hội nghị cấp cao APEC 2017. Để phục vụ tốt công tác dẫn đoàn, bộ Tư lệnh cảnh vệ (bộ Công an) phối hợp với phòng CSGT công an Thành phố Hà Nội trang bị thêm cho lực lượng dẫn đoàn đội xe môtô Yamaha FJR1300 P đặc chủng. Đây là một trong những dòng xe được ưa chuộng trên Thế giới hiện nay, Yamaha FJR1300P được phân phối tại một số thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ và cả một số nước Châu Á khác. Nó cũng được cảnh sát một số nước như Đan Mạch, Pháp, Nhật… lựa chọn cho các nhiệm vụ hộ tống. Mẫu xe môtô Yamaha FJR1300P phiên bản mới nhất này được đưa về Bộ Công An phục vụ công tác thuộc phiên bản 2017 mới nhất hiện nay. Xe được trang bị khối động cơ 4 xy lanh thẳng hàng với dung tích 1300 phân khối, làm mát bằng chất lỏng, đi kèm hộp số 6 cấp. Khung xe bằng hợp kim nhôm nguyên khối. Cũng giống như nhiều dòng xe môtô phân khối lớn cao cấp trên thị trường hiện nay, Yamaha FJR1300P 2017 sở hữu hệ thống truyền động cuối bằng trục quay độc đáo, cho khả năng vận hành ổn định và bền bỉ vượt trội. FJR1300P sở hữu kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ của một chiếc sportbike thể thao, đồng thời nó cũng được trang bị những tính năng tiện ích phù hợp cho việc chạy đường trường như: tay lái và ghế ngồi điều chỉnh được để tạo tư thế thoải mái nhất cho người điều khiển hay nút bấm trên tay lái để điều chỉnh độ cao của kính chắn gió... Đội môtô hộ tống là đơn vị hết sức quan trọng của Trung đoàn 375 trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Nhiệm vụ của các chiến sĩ lái môtô hộ tống là bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các yếu nhân của các nước trong các chuyến công du đến Hà Nội, là những lá chắn đáng tin cậy phòng khi có những tình huống bất trắc xảy ra. Chính vì vai trò then chốt đặc biệt này mà đơn vị cũng thường xuyên được ưu tiên trang bị những chiếc xe môtô đặc chủng, “hàng khủng” đến từ những nhà sản xuất danh tiếng. Với sự bổ sung này, công tác hộ tống của đội môtô Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trong thời gian tới sẽ được đảm bảo tốt nhất. Được biết, các phiên bản thương mại của sport-touring cỡ lớn này có tên gọi Yamaha FJR1300 ES và Yamaha FJR1300 A ở các thị trường khác nhau sử dụng động cơ I4 dung tích 1.298cc đi kèm hộp số 6 cấp, tại thị trường nước ngoài nó hiện sở hữu mức giá khoảng 16.400 USD. Thông tin từ nhà sản xuất cho biết, là một mẫu xe đặc chủng, với những thiết kế riêng dành cho các lực lượng cảnh sát, nên thông số cụ thể về sức mạnh và các trang thiết bị của Yamaha FJR1300 P có thể khác xa và đặc biệt hơn nhiều so với các phiên bản thương mại hiện nay.