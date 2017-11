Môtô Kawasaki W175 giá chỉ 51 triệu sắp về Việt Nam

Vừa qua tại lễ hội Kawasaki Bike Week vừa được tổ chức ở Indonesia, mẫu xe môtô Kawasaki W175 đã được công bố chính thức, bên cạnh các dòng xe Z900RS, W250, và Ninja 250 thế hệ mới. W175 là mẫu xe hoài cổ rẻ nhất thuộc dòng W của Kawasaki, nằm dưới chiếc W250 (trước đây được biết đến với tên gọi Estrella 250) và W800. Ở phía trước, chiếc xe được trang bị đèn pha chóa tròn hoài cổ cùng các đèn xi-nhan hai bên - tất cả đều sử dụng công nghệ bóng sợi đốt thông thường thay vì đèn LED như trào lưu chung hiện nay. Đèn pha nằm giữa cặp phuộc ống lồng khá "mỏng manh" với đường kính ti phuộc chỉ 30 mm. Ở phía trên tay lái, bảng đồng hồ của W175 có thiết kế cực kỳ tối giản như những chiếc xe từ cách đây hàng chục năm. Người lái sẽ đối diện với duy nhất một đồng hồ tốc độ với công-tơ mét và bộ đo quãng đường đi được chạy bằng cơ. Ngoài ra là một số đèn báo khác như pha, xi-nhan và số "mo" - chiếc xe thậm chí còn không có đồng hồ hay đèn báo xăng. Một trong những chi tiết có vẻ cao cấp nhất trên W175 là logo nổi mạ bóng trên bình xăng, với thiết kế chia sẻ từ các dòng xe môtô W-series cao cấp hơn của hãng xe máy Kawasaki. Trên phiên bản W175SE, bình xăng của xe còn có 2 má cao su chống trượt nằm ở vị trí người lái tì đầu gối. Trên phiên bản W175 thường, yên xe chỉ được bọc vải giả da đen đơn giản, trong khi bản W175SE có yên chần chỉ giống hình dáng ổ bánh mì, tương tự như những mẫu xe độ cổ điển. Ngoài ra phiên bản này còn có tem trang trí bắt mắt hơn một chút. Phần pad biển số kèm đèn hậu và xi-nhan của W175 được lắp trên dè sau. Tương tự như bộ đèn trước, đèn sau của xe cũng hoàn toàn sử dụng bóng sợi đốt và thiết kế không có gì đặc biệt so với các đối thủ hiện nay. Về trang bị an toàn, mẫu xe Kawasaki W175 được trang bị hệ thống phanh đĩa đơn với heo phanh 2 piston và đĩa đúc đặc có đường kính khiêm tốn chỉ 220 mm. Do có giá rẻ nên W175 cũng không được trang bị hệ thống phanh ABS. Bánh trước của xe sử dụng lốp bản hẹp nhưng cao là 80/100/17, đi kèm vành nan có đường kính 17 inch. Ở phía sau, W175 thậm chí còn không được trang bị phanh đĩa, thay vào đó là hệ thống phanh đùm đường kính 110 mm. Xe sử dụng phuộc kép dạng lò xo trụ phía sau với khả năng điều chỉnh tải trọng. Bánh sau cũng có đường kính 17 inch, sử dụng lốp 100/90/17. W175 được trang bị động cơ 1 xi-lanh 4 kỳ SOHC 2 van làm mát bằng không khí, sử dụng trái piston 65,5mm với khoảng hành trình xi-lanh 52,4mm, tỉ số nén 9,1:1 và sử dụng chế hòa khí cơ Mikuni VM24 đi kèm hộp số 5 cấp. Cỗ máy này chỉ tạo ra công suất 13PS tại tua máy 7.500rpm và mô-men xoắn 13,2Nm tại 6.000rpm khá yếu. Tại thị trường Indonesia, W175 sẽ được bán với 4 phiên bản màu sắc khác nhau là xanh lá ánh kim, đen ánh kim, trắng ngọc và bản đặc biệt SE có màu bạc cùng thân xe trang trí bắt mắt hơn. Giá bán niêm yết của W175 cho bản thường là 29,8 triệu rupiah (tương đương 50 triệu đồng) và bản SE là 30,8 triệu rupiah (tương đương 51,7 triệu đồng). Dự tính mẫu xe môtô hoài cổ rẻ tiền Kawasaki W175 sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào đàu năm 2018 với mức giá không đắt hơn thị trường Indonesia quá nhiều.

