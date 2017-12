Môtô Honda CG125 độ chất chỉ 11 triệu đồng ở Hà Nội

Đối với những dân chơi xe máy, những dòng xe côn tay dáng backbone như Suzuki GD110, SYM Wolf 125 hay môtô Honda CG125 mới là sự lựa chọn dễ chịu với tầm giá dưới 40 triệu đồng. Đây cũng là những mẫu xe dễ dàng "độ" lại theo dáng classic của dòng cafe racer hay tracker, hợp xu hướng chơi xe thời gian gần đây. Nắm bắt nhu cầu trên, một cửa hàng xe máy ở Hà Nội đã nâng cấp sẵn chiếc Honda CG125 giá 36 triệu đồng để thành bản tracker bụi phủi. Sau khi độ lên tracker, giá xe được bán lại cho khách là 47 triệu đồng, tương đương với chi phí bỏ ra độ xe là 11 triệu đồng. Lướt qua tổng thể của bản độ Honda CG125 này có thể thấy thợ độ không tác động quá nhiều vào bộ khung, bình xăng vốn làm nên "xương sống" cho chiếc xe dáng backbone. Hầu kết các công đoạn là thay mới phụ tùng độ và tinh chỉnh lại một vài chi tiết. Đèn pha xe được thay thế sang loại tròn thay vì kiểu chữ nhật nguyên bản. Tay lái (ghi-đông) cũng thay mới sang kiểu đặc trưng của tracker. Đồng hồ trên chảng ba là phụ kiện độ sẵn có màn hình hiển thị bước số. Yên xe đã thu ngắn hơn trước và cắt bỏ khung phụ nên có cảm giác cụt lủn. Đồng thời người độ cũng thay thế đèn xi-nhan nguyên bản hình vuông thành loại hột vịt, đèn phanh cũng là loại độ sẵn thời trang. Vè sau cũng được thu gọn hơn trước, cụm đèn hậu và xi nhan được làm mới mang phong cách tối giản nhưng đậm chất chơi hơn nguyên bản. Bình xăng giữ nguyên bản nhưng đã lột bỏ hết tem cũ và sơn lại màu chì. Vè chắn bùn trước của xe cũng đã được thu gọn lại khiến cụm bánh trước trống trải và phong trần đúng chất bụi của tracker. Ống xả đầu chùy sơn đen nhám thay thế cho kiểu ống xả cũ có lớp chống bỏng bằng inox. Cung cấp sức mạnh cho Honda CG125 là động cơ 4 thì, xi lanh đơn, dung tích 125cc làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất 11 mã lực tại vòng tua 8.500 v/p cùng mô men xoắn cực đại 10,5 Nm tại vòng tua 7.500 v/p kết hợp với hộp số 5 cấp. Trang bị an toàn trên Honda CG125 phiên bản 2017 là phanh tang trống trên cả 2 bánh. Cả hai bánh xe đều được gắn vành nan hoa, lốp trước kích thước 2.50 - R18, lốp sau 2.75 - R18. Trên phiên bản độ này, các chi tiết vẫn được giữ nguyên bản từ phía nhà sản xuất. CG125 là một chiếc backbone cổ điển được sản xuất bởi Honda Nhật Bản từ năm 1976 đến năm 2008. Do sự thành công trong thiết kế đơn giản và hiệu quả của Honda CG125, một số bản sao của CG125 đã xuất hiện về sau do các hãng xe Đài Loan hoặc Hàn Quốc sản xuất. Video: Đập thùng môtô Honda CG125.

