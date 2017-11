Môtô Honda CB600F phong cách Ferrari siêu ấn tượng

Bản độ với nguyên mẫu từ một chiếc xe môtô Honda CB600F, lấy cảm hứng từ chính chiếc Ferrari NART Le Mans đời 1965 khiến dân sành xe độ không khỏi cầm lòng trước vẻ đẹp cực ngầu của nó. Chính một khách hàng nam đã yêu cầu Art Henschell của xưởng độ One-Up Moto Garage tinh chỉnh một mẫu xe đặc biệt dành cho mình và kết quả khiến chính chủ nhân của nó cũng phải bất ngờ. Bản độ được hoàn thành là sự kết hợp giữa chiếc Honda CB600F cùng khung, bộ máy 600cc của một chiếc CB600F Hornet đời 2006 và cặp phuộc trước, gắp đơn phía sau, cặp bánh được bê nguyên từ một chiếc Honda VFR800. Tất cả được cắt gọt và tinh chỉnh rất công phu, tỉ mỉ. Yếu tố được cho là lấy cảm hứng từ Ferrari NART Le Mans đó là 2 màu đặc trưng vàng và đỏ. Đây cũng là lý do khiến vành xe được sơn màu vàng đồng và gắp đơn được sơn tĩnh điện màu đen, giấu đi được những sợi dây phanh để tăng tính thẩm mỹ cho xe. Một điều khiến bản độ này trở nên đặc biệt đó là nó dùng chính chiếc iPhone 5S để làm màn hình hiển thị thông số tốc độ, vòng tua với một ứng dụng được viết theo cách riêng biệt. Bộ máy 600cc của một chiếc CB600F Hornet đời 2006 được bê nguyên vào bản độ. Yên xe là loại yên so lo phần đuôi được làm hơi vểnh lên cách điệu theo đúng phong cách café racer. Phần đệm trên yên xe được bọc da khâu tay với chỉ đơn sợi to bắt mắt. Xe được trang bị hai ống bô chuyên nghiệp. Thiết kế đầu xe "chất như nước cất". Đèn pha trước sử dụng loại nhỏ nhắn lọt thỏm giữa cặp phuộc USD cơ bắp và cách điệu bằng các tấm lưới được làm từ carbon. Về phần động cơ, sức mạnh của chiếc Honda CB600F độ khủng này gần như được giữ nguyên bản. Có một vài chi tiết được thay đổi như lọc gió được thay mới, 4 xy-lanh với 4 ống xả được chập lại làm 2 và dẫn ra bởi hai họng pô ngắn kiểu cổ điển làm bằng thép không gỉ sáng bóng. Xe cũng được bổ sung pin lithium-ion từ Shorai, bộ điều chỉnh/chỉnh lưu MOSFET và tín hiệu xoay vòng Motogadget. Hai dãy đèn LED dưới ghế mới hoạt động như một đèn hậu.

