Môtô Honda CB300R 2018 "chốt giá" 105 triệu tại Thái Lan

Sau khi ra mắt ại triển lãm EICMA 2017, Honda đã mang đến mẫu naked-bike CB-series danh tiếng - Honda CB300R 2018 mới đến thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan nhằm cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc xe môtô cỡ nhỏ 300cc, đặc biệt là Yamaha MT-03. Sở hữu thiết kế phong cách "Neo Sports Cafe" giống đàn anh CB1000R, CB300R sẽ là đối thủ nặng ký trong phân khúc naked-bike 300cc. Không những sở hữu thiết kế hấp dẫn, xe cũng được trang bị các công nghệ ấn tượng so với một mẫu xe 300 phân khối dành cho người mới chơi. Nếu đặt lên bàn cân so sánh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc như Kawasaki Z300, Yamaha MT-03 hay BMW G310R, thì Honda CB300R 2018 có hơi yếu về mặt sức mạnh. Nhưng với thiết kế ngoại hình nổi trội và các trang bị hấp dẫn, chắc chắn nó sẽ là mẫu xe gây ấn tượng tại thị trường Đông Nam Á. Về thiết kế, Honda CB300R cũng được trang bị các hệ thống đèn chiếu sáng bằng LED hiện đại. Xe được trang bị bình xăng gồ ghề và cơ bắp cùng đuôi xe ngắn mang hơi hướng "Neo Sports Cafe", những chi tiết này mang đến vẻ ngoài hoài cổ và tối giản cho Honda CB300R 2018. CB300R phiên bản 2018 được trang bị đồng hồ hiển thị dạng LCD hoàn toàn mới, với chức năng hiển thị cấp số, đèn báo sang số... Các nút bấm của xe khá tiện dụng và dễ dàng sử dụng do không có gì thay đổi so với những đàn anh môtô mới hiện nay của gia đình Honda. Yên xe cao 799 mm dạng lêinf mềm vừa đủ cho hai người, trọng tâm người lái thấp trong khi trọng lượng đạt 143 kg. Hệ thống đèn chiếu sáng phía sau cùng xi nhan dạng Led, pad biển số được đặt phía dè sau kéo dài tạo cảm giác gầm xe cao hơn và khá ấn tượng. Tương tự ddàn em Honda CB150R Exmotion, CB300R phiên bản 2018 cũng sở hữu cặp phuộc hành trình ngược đường kính 41 mm của Showa. Hệ thống phanh ABS 2 kênh với bộ phanh đĩa đơn đường kính 296 mm ở phía trước cùng với kẹp phanh 4 pistoncủa Nissin. Hệ thống giảm xóc sau dạng đơn tùy chỉnh 5 cấp cùng bộ mâm đa chấu 17 inch thiết kế hình chữ Y nằm trong lốp Dunlop có kích thước 110/70R-17 trước và 150/60R-17 sau, phanh đĩa đơn sau kèm ABS. hệ thống ống xả mới thiết kế đẹp hơn với hai mãu đen và sáng mạ crom đầy ấn tượng. Trái tim" của Honda CB300R 2018 là động cơ xy-lanh đơn, DOHC, phun xăng trực tiếp, dung tích 300 phân khối. Động cơ cho công suất tối đa 31 mã lực tại tua máy 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 27,5 Nm tại tua máy 7.500 vòng/phút. Kết hợp với động cơ là hộp số 6 cấp. Để cắt giảm chi phí bảo dưỡng, hãng xe máy Honda đã thiết kế động cơ với ít bộ phận động. Theo hãng Honda, động cơ tiêu thụ lượng xăng trung bình 30,2 km/lít (3,3 lít/100 km). Với bình nhiên liệu 10 lít, Honda CB300R 2018 có thể chạy hết quãng đường hơn 300 km sau khi được đổ đầy xăng. Tại thị trường Thái Lan, Honda CB300R 2018 sẽ được phân phối với 3 phiên bản màu lựa chọn bao gồm: Đỏ, Bạc, Đen. Giá của mẫu xe này được ước chừng vào khoảng 105 triệu đồng, sẽ chính thức lên kệ trong tháng 2/2018 tại thị trường Thái Lan và Canada. Video: Xem chi tiết môtô Honda CB300R phiên bản 2018

