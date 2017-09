Môtô Honda CB1100 EX "biến hình" huyền thoại CB750 Four

Dù Honda không phải là hãng đầu tiên có môtô động cơ 4 xi-lanh, nhưng trước Honda CB750 Four 1969, không một chiếc xe 4 máy nào vừa mạnh mẽ, vừa bền bỉ và mượt mà như nó. CB750 đã chấm dứt sự "thống trị" của ngành công nghiệp môtô Anh Quốc và gây ảnh hưởng tới nhiều thế hệ môtô 4 xi-lanh sau này. Hiện tại, dòng môtô Honda CB1100EX được coi là "hậu duệ" trực tiếp của Honda CB750 Four năm xưa. CB1100EX vốn đã sở hữu kiểu dáng hoài cổ, nhưng không ít người chơi xe vẫn có nhu cầu biến chiếc xe trở thành một chiếc CB750 K0 "tái sinh" trong Thế kỷ 21. Để phục vụ cho nhóm khách hàng không nhỏ này, xưởng độ xe hoài cổ Whitehouse tại Nhật Bản đã tạo ra một gói "hạ cấp" đặc biệt, khiến kiểu dáng của CB1100EX gần như giống y hệt CB750 K0 năm nào. Ở phía trước, chiếc xe vẫn giữ nguyên đèn pha tròn cổ điển và cặp phuộc trước. Tuy nhiên Whitehouse đã sơn lại 2 tai bắt xi-nhan trùng màu xe và cặp xi-nhan lớn tương tự như CB750 K0. Cặp phuộc trước đã được lồng thêm 2 ống cao su che, trong khi bảng đồng hồ nguyên bản của CB1100EX ốp thêm những cốc mạ chrome đầy tinh tế. Để giúp CB1100EX trở thành một "bản sao" hoàn hảo của CB750 K0, bình xăng và cặp ốp hai bên thân của chiếc xe cũng đã được thay thế hoàn toàn, với thiết kế gần như y hệt chiếc môtô huyền thoại của Honda và sơn màu cam ánh kim "Sunrise Orange Metalflake" cùng 2 vạch kẻ màu đen trên bình xăng. Sự cầu kỳ tới từng chi tiết của hãng độ xe Whitehouse được thể hiện ở các logo ốp 2 bên thân xe, với kiểu dáng và phông chữ y hệt CB750 K0, nhưng có dòng chữ "1100 Four" thay vì "750 Four" để phản ánh dung tích của chiếc xe. Ngay cả bộ yên dày êm ái và baga phía sau cũng đã được hãng làm y hệt như CB750 K0. Khối động cơ của CB1100EX vẫn được giữ nguyên động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1140 cc DOHC với công suất tối đa 88,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 93 Nm. Trước đây, dòng CB1100 chỉ được trang bị hộp số côn tay 5 cấp nhưng trước nhu cầu của người tiêu dùng, hiện Honda đã nâng cấp hộp số của xe lên thành 6 cấp, khiến CB1100EX trở nên "nhàn" hơn khi đi đường dài. Sau khi được hãng độ Whitehouse tới từ Nhật "mông má" lại, chiếc Honda CB1100EX đời 2010 vốn đã có kiểu dáng hoài cổ lại càng trở nên giống chiếc xe huyền thoại CB750 K0 trong quá khứ.

